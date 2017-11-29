За два роки влада Трускавця роздала партнерам заступників мера підрядів на 10 мільйонів

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Місцеві комунальні підприємства, управління та відділи Трускавецької міської ради Львівської області замовило ТОВ «Комсервіс-Трускавець» та ТОВ року «Резорт Груп» підрядів на загальну суму 9,5 млн грн. Про це написала Ольга Куц у Виданні «Ні корупції!».

«Комсервіс-Трускавець» було зареєстроване 2 червня 2016 року. А вже через два тижні управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради уклало з фірмою угоду щодо реконструкції мереж освітлення на пішохідній вулиці Тараса Шевченка за 366 тис грн.

Журналістка порахувала, що з моменту реєстрації фірма отримала від комунальних установ та міськради підряди на загальну суму 5,5 млн грн. Основним замовником робіт та послуг є управління ЖКГ. Підряди підприємство отримує без жодної конкуренції.

«Комсервіс-Трускавець» заробляє на «дріб’язку» – обслуговуванні та ремонті ліфтів, купівлі смітників та лавочок, реконструкції мереж електричного постачання та поточних ремонтах у будинках. Проте невеликі суми компенсуються кількістю отриманих без конкурсу підрядів – більше 30 впродовж півтора року з часу створення», – написало видання.

Власник «Комсервіс-Трускавець» Олег Кабальний розповів «Ні корупції!», що у штаті його фірми лише двоє людей – директор Остап Гуляка і бухгалтер. Працівників же винаймають за договором цивільно-правового характеру.

Кабальний разом з заступником мера Трускавця Олександром Ткаченком є співзасновником міської організації «Єдиного центру» Віктора Балоги. Разом із депутатом міськради від «Батьківщини» Мирославом Мицьком Кабальний заснував Трускавецьке міське відділення ГО «Комітет по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах».

Кабальний на місцевих виборах 2010 року намагався стати депутатом Трускавецької міськради від ПП «Єдиний центр», а у 2015 балотувався туди ж від «Укропу». Обидві спроби були невдалими.

ТзОВ «Резорт Груп» було створене у 2012 р. Олексієм Балицьким, який нині є ще одним заступником мера Трускавця та депутатом Львівської облради від «Свободи». У 2014 році після набуття Балицьким статусу держслужбовця (він очолив Департамент екології та природніх ресурсів ЛОДА) директором підприємства став його однопартієць, депутат Трускавецької міськради Богдан Габшій.

Одразу після призначення Балицького заступником мера Трускавця  у листопаді 2015 року «Резорт Груп» почала отримувати замовлення (в основному від управління ЖКГ) з міського бюджету на виконання робіт у місті-курорті. Йдеться про поточні ремонти доріг та тротуарів міста, реконструкцію корпусів міської лікарні. Загалом за 2 роки «Резорт Груп» отримало бюджетних замовлень на майже 4 млн грн. Тендери підприємству діставалися практично за відсутності конкуренції.

 

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