Трійка судді Аблова сприяє Насірову перекласти відповідальність по справі Онищенка на місцеві ДПІ

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Трійка суддів Окружного адмінсуду Києва під головуванням судді Євгена Аблова повністю задовольнила позов відстороненого глави ДФС Романа Насірова, у якому просив суд роз’яснити наявність та відсутність у нього як у голови ДФС повноважень при розстроченні податкового боргу. Про це повідомило джерело «Наших грошей».

Відповідну постанову суд ухвалив 23 листопада у закритому письмовому провадженні.

Трійка судді під головуванням Аблова встановила, що Насіров мав повноваження приймати рішення про розстрочення податкового боргу фірмам без обмежень у сумі та в межах одного бюджетного року. При цьому, вважає суд, він не повинен був аналізувати фінансовий стан цих фірм, яким надавалася розстрочка. Також суд встановив, що Насіров не міг відмовити у розстрочці за наявності позитивного висновку територіальних органів ДФС.

Дана постанова може бути оскаржена в апеляційному суді.

Фактично дане рішення Окружного адмінсуду Києва дає можливість Роману Насірову перекласти відповідальність за надання розстрочок компаніям Онищенка на керівників місцевих держподаткових інспекцій. Сам він у такому разі виступає лише як особа, яка затвердила висновки, надані місцевими ДПІ.

Нагадаємо, що Насіров підозрюється у зловживанні владою, а саме – ухваленні низки незаконних рішень про розстрочення платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку, на суму 2,019 млрд грн. Справа 10 листопада була передана до суду, і 27 листопада відбулося перше підготовче засідання.

Насіров у червні подав позов до ДФС України, представник якої не з’явився на засідання 12 липня, що фактично дало можливість перейти у закритий режим розгляду даного позову.

Аблов з колегами мав винести рішення по цій адмінсправі у серпні, однак прийняте воно було 23 листопада, тобто фактично одразу після передачі кримінального провадження щодо Насірова до суду, і у держреєстрі його досі немає.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ намагалися теж взяти участь у розгляді позову Насірова в адмінсуді. Ще у липні САП і НАБУ подали клопотання про залучення їх у якості третьої сторони. Рішення про відмову залучити їх до справи суд під головуванням Аблова прийняв у той же день, коли була винесена постанова – 23 листопада.

Суд під головуванням Аблова знав про наявність кримінального провадження стосовно Насірова, де йому пред’явлено обвинувачення саме по зловживанню службовим становищем, однак все одно відмовив САП і НАБУ у долученні їх у якості третьої сторони. При цьому в адмінпозові вирішувалося якраз питання повноважень Насірова на посаді глави ДФС.

Нагадаємо, як раніше повідомляв член громадської ради при НАБУ Роман Маселко, суддя Аблов прославився тим, що у часи Революції Гідності за 5 годин розглянув справу і зобов’язав Беркут розігнати Майдан, що вони і спробували зробити у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року.

«А вже через два тижні Аблов отримав можливість приватизувати квартиру вартістю 9,1 млн грн», – вказав Маселко. У 2016 році Аблов цю квартиру продав.

Цей же суддя Аблов виносив рішення, яким визнано процедуру торгів «рюкзаків Авакова» та їх результати законними.

Аблов нещадовно зупинив дію приписів ДАБІ на зупинення будівельних робіт та усунення порушень у ЖК «Сонячна Рів’єра».

Детальніше про позов Насірова до ДФС читайте у матеріалі «Стрілочники для Насірова»

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