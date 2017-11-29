Син Яреми відкриває у Києві спортклуб, екс-генпрокурор теж став ФОПом

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Валерій Ярема, 29-річний син екс-генпрокурора Віталія Яреми, у травні 2017 зареєстрував знак для товарів і послуг «Geliar». Про це «Нашим грошам» стало відомо з сайту ДП «Укрпатент».

Валерій Ярема з 2014 року керував департаментом реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби. Раніше він працював у «Авант-банку», який у той перід став отримувати комісію з оплати за витяги з Реєстру майнових прав на нерухоме майно, за який і відповідав департамент Яреми-молодшого. Також в «Авант-банк» у той період були переведені зарплатні рахунки Генпрокуратури, яку очолював Ярема-старший.

Обидва Яреми після звільнення держслужби стали підприємцями. При цьому вони зареєструвались як ФОПи в один день – 5 квітня 2016 року.

Екс-генпрокурор зареєструвався як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності «дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки». Син вирішив займатися «діяльністю фітнес-центрів». Про це «Нашим грошам» стало відомо з Єдиного реєстру юросіб та фізичних осіб-підприємців.

«Геліар» – це спортивний клуб, що відкривається навесні 2018 року. Існує також ТОВ «Геліар», де Валерій Ярема – керівник, а співвласником значиться колишній працівник правоохоронних органів Юрій Клименок.

ТОВ «Геліар» спеціалізується на діяльності спортивних клубів. У січні 2017 року регіональне відділення фонду держмайна оголосило конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які мали оцінити нежитлове приміщення площею 1597,5 кв.м в НСК «Олімпійському» – щоб ТОВ «Геліар» могло цю нерухомість взяти в оренду.

Згідно інформації з Єдиного реєстру юросіб та фізосіб-підприємців, син екс-генпрокурора нині співволодіє ТОВ «Архдизайн 777», благодійною організацією «Фонд Елеос» та  ТОВ «Анг стиль». На останню фірму записане домоволодіння площею 260 квадратів у с. Вишеньки Бориспільського району Київської області.

У квітні 2017 іпотеку на цей будинок на 11,4 млн грн в «Кредит оптима банку» узяв партнер Валерія Яреми по «Анг стилю» Гулієв Назим Айдин Огли.

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