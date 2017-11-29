Ставленик Гройсмана очолив департамент будівель та споруд «Укрзалізниці»

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29 листопадаа 2017

Директором департаменту будівель та споруд ПАТ «Укрзалізниці» призначений Віктор Слободянюк.

Про це «Нашим грошам» повідомило джерело.

Слободянюк 27 листопада подав декларацію в якості кандидата на директора департаменту «УЗ». До цього він з кінця травня керував ДП «Одеський морський торговий порт», куди прийшов працювати минулого року в команді Ігоря Ткачука. Слободянюк в Верховній Раді VII скликання (2012-2014 рр.) був помічником брата Ткачука – вінницького автоперевізника Геннадія Ткачука, який тоді входив до фракції «УДАР», а зараз до «БПП».

Ігор Ткачук в 2014-2016 роках очолював ДП «Укрпошта», куди був призначений завдяки впливу Володимира Гройсмана. Після відставки Ткачука з пошти Слободянюк намагався зайняти його місце, однак програв конкурс, і вони разом перебрались до Одеси. Зараз Ткачук очолює Одеську філію державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Слободянюк є співвласником ТОВ «Кеш експрес», де його партнеркою є вінничанка Ярослава Бондарчук.

До декларації Слободянюк вніс інформацію про матір – Наталію Слободянюк, яка минулого року отримала від підприємницької діяльності 1,20 млн грн, на неї записана квартира в Вінниці. Сам Слободянюк орендує квартири в Одесі та Києві. Він також зазначив, що зберігає готівкою мільйон гривень, та 20 тис євро.

Нагадаємо, на початку року уряд Гройсмана перепідпорядкував собі «Укрзалізницю» від Міністерства інфраструктури. В серпні керівник «УЗ» Войцех Балчун подав у відставку і виконуючим його обов’язки уряд затвердив першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

Нині «УЗ» має декілька центрів впливу, які розставили своїх представників контролювати діяльність підприємства.

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