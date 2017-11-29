Стан справ Генпрокуратури по топ-чиновниках Януковича

Фігурант Суть провадження Стан справи

Віктор Янукович, екс-президент України Під виглядом авторської винагороди одержав від керівництва ТОВ «Друкарня «Новий світ» неправомірну вигоду у сумі 27 млн грн. Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком.

Незаконне заволодіння земельною ділянкою лісового фонду площею 17,5 га на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області і виведення її у приватну власність. Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком.

У 2010-2013 рр за попередньою змовою з групою осіб організували фінансування за рахунок держбюджету побудови виділеної телекомунікаційної мережі спецпризначення, яке згідно з договором купівлі-продажу від 2011 було покладено на ТОВ «ЕСУ», внаслідок чого заволоділи держкоштами на суму 220 млн грн. Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком.

Віктор Янукович, екс-прем’єр Микола Азаров, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-глава МВС Віталій Захарченко Створення злочинної організації, перевищення влади та службових повноважень, організація перевищення влади та владних повноважень працівниками правоохоронних органів України, що призвело до масових жертв серед протестуючих, а також іншими фактами протидії протестним акціям Оскільки підозрювані переховуються від органу слідства та суду, їх оголошено в розшук, а досудове розслідування зупинено. Накладено арешт на все виявлене майно підозрюваних (грошові кошти на рахунках в українських банках, рухоме та нерухоме майно). Раніше у відповіді від 14.02.2017 ГПУ повідомляла «Нашим грошам», що арешт накладався на понад 28 млн грн у банках України; 3 легкових автомобілі, одне судно стоянкове, одне судно марки Бриг, 3 житлових будинки, 2 квартири, 3 гаражі, 2 земельні ділянки, цінності з резиденції «Межигір’я» вартістю понад 10 млн євро.

Віктор Янукович, його син Олександр Янукович, і екс- міністр енергетики Едуард Ставицький Заволодіння державним майном – урочищем «Межигір’я» вартістю 540 млн грн. Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком.

Віктор Янукович, екс-перший віце-спікер Ігор Калєтнік та ще 6 колишніх народних депутатів Фальсифікація результатів голосування у ВР 16.01.2014 під час прийняття та у подальшому підписання законів, спрямованих на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком. Зауважимо, що стосовно І. Калєтніка також було кримінальне провадження про його незаконне збагачення. Щодо цієї справи у відповіді ГПУ не вказано жодних даних. У держреєстрі останні ухвали по цій справі є від квітня цього року.

Олександр Янукович, син екс-президента, колишній власник Всеукраїнського банку розвитку Підозра в організації та здійсненні безпосереднього керівництва злочинною діяльністю службових осіб ПАТ «Артемівськ Вайнері» – підконтрольного йому підприємства, спрямованої на умисне ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів. Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком підозрюваного. Під час проведення слідчих дій накладено арешт на активи підозрюваного та пов’язаних з ним осіб, зокрема: транспортні засоби, земельні ділянки, об’єкти житлового та нежитлового фонду, цінні папери та статутний капітал підприємств. Накладено арешт та заблоковано закордонні активи Януковича О.В.

Екс-міністра юстиції Олександр Лавринович і ще двоє екс-працівників Мін’юсту Розтрата коштів держбюджету у ході розгляду справи «Тимошенко проти України» Європейським судом з прав людини, чим завдано збитків на 8,6 млн грн. Під час слідства накладено арешт на майно підозрюваних, а також заявлено позов про відшкодування завданої шкоди. Обвинувальний акт скеровано до суду, судовий розгляд триває.

Микола Азаров, екс-прем’єр-міністр України За підозрою у навмисному невжитті заходів щодо визначення органу управління активами міжнародних підприємств, що перебувають в управлінні ДП «Антонов». На підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК кримінальне провадження закрито.

У 2010-2013 за попередньою змовою з групою осіб організували фінансування за рахунок держбюджету побудови виділеної телекомунікаційної мережі спецпризначення, яке згідно з договором купівлі-продажу від 2011 було покладено на ТОВ «ЕСУ», внаслідок чого заволоділи держкоштами на суму 220 млн грн Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком. Станом на 14.02.2017 було накладено арешт на 3 об’єкти нерухомості та грошові кошти у банку.

Олексій Азаров, син екс-прем’єра, колишній народний депутат Незаконне збагачення Досудове розслідування зупинено у зв’язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Під час слідства встановлено та накладено арешт на майно підозрюваного та пов’язаних з ним осіб (земельні ділянки, об’єкти житлового та нежитлового фонду). Накладено арешт та заблоковано закордонні активи Азарова О.М.

Сергій Арбузов, колишній в.о. прем’єр-міністра України, перший віце-прем’єр, колишній глава Нацбанку України Провадження від 01.09.2017 за підозрою Арбузова за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК (пособництво у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах). Що це саме за провадження, у ГПУ не уточнили. Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком. Нагадаємо, що Арбузов фігурував у провадженнях про незаконне збагачення; незаконне створення та фінансування ТОВ «Банківське телебачення», що завдало шкоди на 220 млн грн; заволодіння групою осіб 500 млн грн рефінансу від НБУ, виділеного «Експобанку»; незаконне заволодіння групою осіб 220 млн грн, витрачених на побудову лінії спецзв’язку, яку насправді мало профінансувати ТОВ «ЕСУ»; маніпулювання із ОВДП у складі групи осіб, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн грн, $159,85 млн та 1,49 млрд грн, $1,02 млрд – у цінних паперах. У відповіді від 14.02.2017 «Нашим грошам» ГПУ вказувала про накладення арешту на понад 200 млн грн у банках, на рухоме і нерухоме майно, що належить арбузову та його близьким родичам. Крім цього, повідомлялося про накладений «арешт на залишок на рахунках компаній-нерезидентів України, які афілійовані з Арбузовим С.Г., в іноземній банківській установі на загальну суму $49,51 млн, а також у національних банківських установах – на $1,39 млрд на залишок як на рахунках так і в цінних паперах». Саме ці кошти були спец конфісковані за вироком А. Кашкіна. Крім того, раніше ГПУ повідомляла, що за рішенням Печерського райсуду Києва від 15.02.2016 стосовно Арбузова було розпочато заочне провадження (спеціальне досудове розслідування).

Брати Андрій Клюєв (екс-голова Адміністрації Президента) та Сергій Клюєв (колишній народний депутат) За підозрою у вчиненні шахрайства та заволодінні державним майном і цінними паперами АТ «Завод напівпровідників», сприянні у наданні цьому товариству незаконної державної підтримки. Виконуються необхідні слідчі дії. Під час проведення слідчих дій накладено арешт на активи підозрюваного та пов’язаних з ним осіб, зокрема: рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, корпоративні права 6 підприємств, а також заблоковано кошти. Накладено арешт та заблоковано закордонні активи Клюєва А.П. Раніше у відповіді від 14.02.2017 ГПУ перелічила більш точно арештоване майно: транспортний засіб, земельні ділянки, об’єкти житлового фонду, кошти у розмірі 168,9 тис грн, $2 млн та 190 тис євро, корпоративні права 6 підприємств, а також заблоковано кошти у сумі 6,5 млн швейцарських франків закордоном.

Сергій Клюєв За підозрою у наданні неправомірної вигоди під виглядом сплати коштів за придбання корпоративних прав ТОВ «Танталіт» та легалізації майна. Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком підозрюваного.

Віктор Пшонка, колишній Генпрокурор Артем Пшонка, син екс-Генпрокурора, колишній народний депутат За підозрою у заволодінні державними коштами у розмірі 68,3 млн грн, призначеними на поточний ремонт будівель Генпрокуратури. Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком підозрюваних. Під час слідства накладено арешт на об’єкти нерухомості підозрюваних та кошти у банках. Зокрема, раніше ГПУ повідомляла про арешт будинку в с. Гореничі.

Віталій Захарченко та інші За фактом постачання з РФ до МВС України у січні 2014 року спеціальних засобів, які у подальшому протизаконно застосовані до мітингувальників у Києві (ч.5 ст.191, ч.3 ст.365 КК) Досудове розслідування зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваних. У відповіді від 14.02.2017 «Нашим грошам» ГПУ вказувала про арешт 37 об’єктів нерухомості у даному провадженні.

Микола Присяжнюк, екс-міністра аграрної політики За підозрою у співучасті у заволодінні 540 млн грн Аграрного фонду України, призначеними для формування інтервенційного фонду держави. Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком підозрюваного. Накладено арешт на цінні папери та кошти.

За підозрою в організації через довірених йому осіб та фактичних власників ТОВ «КРОНА 2» незаконної приватизації приміщення площею 516, 6 кв м по вул. Хрещатик, 24 у Києві 12.06.2017 Присяжнюку повідомлено про підозру у даному провадженні. Досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком.

Юрій Колобов, екс-міністр фінансів За підозрою в заволодінні 220 млн грн за попередньою змовою групою осіб. Йдеться про фінансування побудови виділеної телекомунікаційної мережі спецпризначення, яку мало оплатити ТОВ «ЕСУ» (відповідно до умов продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» у 2011 р), а натомість було профінансовано за рахунок держбюджету. ГПУ вказала у відповіді, що досудове розслідування зупинено у зв’язку із розшуком. Разом з тим, нагадаємо, що 13.05.2017 Аляційний суд м. Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Колобова. У відповіді від 14.02.2017 «Нашим грошам» ГПУ вказувала про накладення арешту на 6 об’єктів нерухомості і рахунки у банках. Однак у листопаді даних щодо арешту ГПУ не надала.

Дмитро Табачник, екс-міністр освіти і науки У змові з іншими службовцями Міносвіти та власниками і керівниками ТОВ «Ріотрейд», ТОВ «САН11», ТОВ «Видавничий дім Прадес», ТОВ «БК «Артбуд»» та ТОВ «Укр Буд Менеджмент» у 2011-2013 рр заволоділи державним майном, що знаходилось на балансі держпідприємств зі сфери Міносвіти загальною вартістю понад 35 млн грн (приміщення в будівлі ДП «Інфоресурс» у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 27-а та в будівлі ДП «Об’єднання по торгівлі та постачанню» у Києві по вул. Сагайдачного, 37). ГПУ вказала у відповіді, що у зв’язку з переховуванням та ухиленням підозрюваного від органів досудового слідства та суду, досудове розслідування на даний час зупинено, а підозрюваного оголошено в розшук.

Віктор Сівець, колишній Голова Державного агентства лісових ресурсів України і його дружина У 2011-2014 рр Сівець разом із дружиною та іншими особами одержували хабарі від іноземних підприємств за отримання можливості закупівлі в Україні деревини та лісопродукції на загальну суму понад 140 млн грн, які у подальшому були легалізовані через підконтрольні офшори. Підозрюваний оголошений у міжнародний розшук, а досудове розслідування зупинено. У Печерському райсуді триває розгляд клопотання ГПУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Сівця. У Сівця і його дружини арештовано банківський рахунок у Швейцарії.

Владислав Каськів, колишній голова Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами України Заволодіння 7,46 млн грн по договору з ТОВ «Глорія» про розміщення рекламних бігбордів у 2012-2013 рр, які так і не були встановлені. 31.10.2017 Каськіва екстрадовано до України з Панами та 01.11.2017 суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави 160 тис грн, яка одразу була сплачена. Крім того, Каськів відшкодував суму заподіяних збитків (7,4 млн грн) у повному обсязі.

Юрій Іванющенко, колишній народний депутат За підозрою в організації розкрадання держкоштів у розмірі близько 177 млн грн під час укладання договорів між ДП «Держекоінвест» і ТОВ «Карпатибудінвест»; за фактом одержання неправомірної вигоди у розмірі близько 650 млн грн; в організації вимагання за попередньою змовою групою осіб частки у статутному фонді ТОВ «Промринок». Усі кримінальні провадження щодо Іванющенка 01.03.2017 були об’єднані в одне провадження. Іванющенка оголошено в розшук, а розслідування даного провадження на даний час зупинено. При цьому ГПУ повідомила, що «у цьому кримінальному провадженні накладено арешти на банківські рахунки за межами України». Нагадаємо, 27.01.2016 Солом’янський райсуд Києва постановив закрити провадження щодо Іванющенка. ГПУ пішла в апеляцію, де отримала першу відмову 11.02.2016. Після повернення касаційним судом справи знову в апеляцію, ГПУ там отримало другу відмову у відкритті провадження за на ухвалу Солом’янського суду. 16.02.2017 Верховний Суд України (ВСУ) відмовився розглядати заяву ГПУ про перегляд суду касаційної інстанції, яка залишила другу відмову апеляції без змін. Після цього 03.03.2017 ЄС зняв санкції з Іванющенка. За даними Центру протидії корупції, ціна знятих санкцій складає майже 5,4 млрд грн. 12.10.2017 ВСУ задовольнив заяву заступника генпрокурора і скасував ухвали, якими було відмовлено у перегляді ухвали Солом’янського райсуду. Наразі скарга Генпрокуратури знову перебуває в апеляції. У відповіді ГПУ «Нашим грошам» від 24.11.2017 вказано: «Щодо розслідування кримінального провадження стосовно Іванющенка Ю.В. повідомляємо, що рішення про закриття кримінального провадження не приймалося».

Сергій Курченко, керівник групи компаній «СЄПЕК» Створення та забезпечення діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема, заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, держпідприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організація фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду. Курченку повідомлено про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу. Його оголошено в розшук, ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід – тримання під вартою. До Печерського райсуду Києва направлено клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо Курченка.