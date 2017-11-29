Рідня миколаївських прокурорів через АМКУ не дає Вознесенську відписати чернігівцям 62 мільйони на сонячну електростанцію

ТОВ «Житлорембуд-Ніка» 24 листопада оскаржило в АМКУ рішення тендерного комітету КП «Альтен» Вознесенської міської ради Миколаївської області щодо вибору переможцем ТОВ «Укрспецсервіс» на будівництво сонячної електростанції за 61,72 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Комунальники планують замовити «Укрспецсервісу» будівництво сонячної електростанції потужністю 2,2 МВт строком до вересня 2018 р. по вул. Київська, 283Б.

Дорожчими конкурентами на торгах були столичне ТОВ «Будівельна компанія «Прайм Девелопмент» миколаївця Дмитра Веселовського та згадана «Житлорембуд-Ніка».

Згодом фірма «Житлорембуд-Ніка» поскаржилась в АМКУ, заявивши, що пропозиція «Укрспецсервісу» містить низку недоліків. На думку скаржника, переможець не подав чинний дозвіл на роботи підвищеної небезпеки та довідку про уповноваженого з антикорупційної програми, не вказав валюту платежу в банківській гарантії та частину даних у довідках про відсутність податкової заборгованості та несудимість підписанта за корисливі злочини, а також приніс відгук про один дійсно аналогічний договір замість щонайменше двох.

Засновником миколаївської фірми «Житлорембуд-Ніка» є Олександр Федірчик, а підписантом – Ірина Федірчик. За даними місцевих ЗМІ, їхня дочка Наталія Кравченко (раніше – Федірчик) разом із чоловіком Віталієм Кравченком є прокурорами Миколаївської місцевої прокуратури №1 прокуратури Миколаївської області. Віталій Кравченко вказав у своїй декларації, що має квартиру в Миколаєві у спільній власності з Олександром Федірчиком.

Адмінколегія АМКУ має вирішити, чи буде розглядати скаргу, протягом трьох робочих днів, тобто до кінця дня 29 листопада.

Усього з 2008 р. скаржник виграв тендерів виключно на Миколаївщині на 89,09 млн грн.

Чернігівський «Укрспецсервіс» зі статутним капіталом 9 400 грн. належить Світлані Олексіївні Козловій та Віктору Олексійовичу Козлову. Загалом із 2015 року «Укрспецсервіс» отримав держпідрядів на 44,23 млн грн.

Крім того, Світлана Козлова володіє ПВКП «Флагман», а Віктор Козлов – ПП «Спеціальна енергетична компанія», яке надає в Чернігові послуги з централізованих опалення та постачання гарячої води. У 2015 р. він ішов у Чернігівську міськраду від партії «Наш край», список якої очолював екс-мер Чернігова Олександр Соколов.

Номер телефону «Укрспецсервісу» 380504650466 також використовує ТОВ «Енергетична компанія «Теплоресурс» Олексія Вікторовича Козлова, власника ТОВ «Спеціалізована сервісна виробничо-торгівельна компанія «Експертавто» і ТОВ «Сервісна компанія «Спеценергосервіс».

В одному будинку з «Укрспецсервісом», «Теплоресурсом», «Спеценергосервісом», «Спеціальною енергетичною компанією» і «Чернігівгазспецсервісом» зареєстроване ТОВ «Український технічний контроль» Володимира Єрченка, яке видало переможцю два з десяти листів-відгуків про аналогічні договори.

Козлови також володіють ТОВ «Чернігівгазспецсервіс» разом із Віктором Скрипкою, Валерієм Шилом і Григорієм Коломійцем.

Коломієць відомий як партнер Вадима Медяника по ТОВ «Омега-5». Зараз Медяник є помічником нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Андрієвського, а раніше був помічником нардепа Олександра Бригинця (тоді – «БЮТ», нині – «БПП»).

Журналістка Анастасія Рінгіс повідомила, що на Міжнародному саміті мерів міський голова Вознесенська Віталій Луков розповів прем’єр-міністру Володимиру Гройсману про нинішній тендер: «Зробили все: створили комунальній проект, отримали експертизи і висновки, провели тендер, отримали переможця, і мали вже почати будівництво, але тут Антимонопольний комітет заблокував проект».

На це Гройсман відповів: «Питання Антимонопольного комітету стоїть окремо. Я хочу сказати, що я вкрай стурбований неефективністю роботи АМК, більш того я вважаю, що їх діяльність несе жорсткі ознаки корупційності, вони несуть в собі загрозу розвитку держави».

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