Поліція викинула клон «Трейд Коммодіті» з торгів на третину мільярда і відкрила на нього справу за підробку документів

Національна поліція України 24 листопада за результатами тендеру уклала шість угод про закупівлю палива на загальну суму 376,63 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про поставку палива у смарт-картках, талонах чи штрих-картках до кінця року.

ТОВ «Техойл Рітейл» за 168,23 млн грн. поставить бензин А-92 по 25,50-25,56 грн./л.

ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» отримає 112,84 млн грн. за дизельне паливо по 23,76 грн./л та бензин А-95 по 25,98 грн./л.

ПП «Окко Контракт» за 95,55 млн грн. замовили бензин А-95 по 26,22 грн./л і дизпаливо по 23,46 грн./л.

Середня роздрібна ціна дизелю та бензину А-95 на ринку, за даними «EnKorr», зараз становить відповідно 25,45 грн./л і 27,68 грн./л.

Сума угод на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 380,00 млн грн.

У тендері також брало участь ТОВ «Газтрейд», пов’язане з ТОВ «Трейд коммодіті». Фірма пропонувала на всіх торгах найнижчі ціни за умови постачання з автозаправок групи «Приват» (ANP, «Укрнафта», «Авіас плюс»), але її відхилили через відсутність достатньої кількості автозаправок у всіх областях та кількох окремо вказаних містах.

Також на підтвердження наявності заправок «Газтрейд» надав партнерські договори з ФОП Гуленко М.П. (одна АЗС у Сєвєродонецьку на Луганщині), ФОП Гнатенко Я.В. (дві АЗС на Луганщині) та ТОВ «Альянс Еволюшн» (решта, в тому числі кілька – на окупованій території).

Згодом «Газтрейд» оскаржив своє відхилення по кожному лоту окремо в АМКУ, але адмінколегія не задовольнила скарги. Зареєстрований у серпні підприємець Гуленко повідомив, що не має договірних відносин із «Газтрейдом» і не знає, хто підписав договір від його імені. Також він сказав, що не працює на вказаній АЗС і не реалізує паливно-мастильні матеріали. Фірма «Альянс Еволюшн» заявила, що не укладала угод з «Газтрейдом» про реалізацію палива через мережі АЗС, зокрема, «Укрнафта».

Поліція 6 листопада відкрила кримінальне провадження проти «Газтрейду» за службове підроблення. За даними департаменту комунікації НПУ, участь у процедурі закупівлі від «Газтрейду» брала та сама особа, що представляла «Трейд Коммодіті» під час попередньої закупівлі.

Нагадаємо, на минулому тендері поліції «Трейд Коммодіті» теж відхилили через нестачу АЗС по всій Україні, в тому числі і в Луганській області. Але тоді фірма успішно оскаржила в АМКУ, оскільки поліція не дала їй добу на уточнення документів. Зрештою закупівлю відмінили через те, що замовник технічно не міг виконати рішення АМКУ по всіх шести лотах.

При цьому директор департаменту з комунікації МВС Артем Шевченко тоді казав, що поліція відхилила пропозиції «Трейд Коммодіті» не тільки через проблеми з конкурсними документами, але й усвідомлюючи «всі ризики» співпраці з фірмою, яка занижує на торгах вартість свого палива, а отримавши підряд вимагає від замовника підняти ціну.

Нагадаємо, у жовтні НАБУ затримало генерал-лейтенанта Ігоря Павловського в рамках кримінального провадження щодо завищення цін палива за угодами Міністерства оборони із «Трейд Коммодіті». Нещодавно також затримували інвестора «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка, в іншій фірмі якого працював формальний власник «Газтрейду» Дмитро Львов.

Покровителем «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

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