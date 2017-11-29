Екс-голову ДАІ Полтавщини засудили до 7 років за побори з підлеглих, але він втік до Криму

Суд визнав винним у хабарництві колишнього начальника управління Державної автомобільної інспекції УМВС України у Полтавській області Петра Блажівського та засудив його до 7 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Суд відбувся без підсудного, оскільки той, за даними СБУ, переховується у родичів у Криму. Про це йдеться у вироку Октябрського райсуду Полтави від 20 листопада.

Згідно з матеріалами суду, у 2014-му Блажівський вимагав від підлеглих щомісячно платити йому від $1000 до $4000 «за прихильне ставлення до них під час проходження служби в підрозділах ДАІ та можливість продовжувати працювати на займаних посадах».

Як розповіли свідки, сума хабарів залежала від кількості населення, яке проживає на території обслуговування того чи іншого підрозділу.

Блажівського затримали наприкінці грудня 2014-го у лікарняній палаті, коли він отримав через посередника $1 тис. від одного із своїх підлеглих. Портфель з грошима Блажівський викинув через вікно. Серії та номери виявлених у портфелі доларів співпали з тими, які були видані правоохоронцями для передачі в якості хабара.

Слідство навело у суді чотири епізоди отримання Блажівським хабарів на загальну суму $10 500.

Зокрема, суд заслухав колишнього начальника Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м.Миргорода, Миргородського, Великобагачанського, Шишацького районів Полтавщини.

Свідок розповів, що одразу після призначення Блажівський зібрав усіх начальників МРЕВ, які по одному заходили в його кабінет, а він на папері писав суму, яку необхідно було сплатити за те, щоб залишитися на посаді, а також суму щомісячних хабарів. Від нього Блажівський зажадав $5 тис. за збереження посади та по $1,5 тис. щомісяця, а у разі несплати погрожував перевірками та подальшим звільненням.

За словами свідка, спочатку він грошей не платив, і в результаті зіткнувся з проблемами на роботі, постійними перевірками і погрозами звільнення. Тоді він заплатив $1500, після чого Блажівський на аркуші паперу написав, що він винен ще $5 тис. за посаду та $6 тис. за 4-5 місяців роботи. Після сплати грошей перевірки припинились. Свідок також розповів, що Блажівський відмовлявся брати гривні, вимагаючи саме долари.

У свою чергу колишній заступник Блажівського у суді розповів, що той вимагав у нього, а згодом і отримав $4 тис. за можливість і далі працювати на своїй посаді.

Аналогічні покази про вимагання та отримання Блажівським хабарів дали ще кілька колишніх його підлеглих. Один з них у лютому 2015-го був засуджений до умовного терміну за хабарництво.

Суд зазначив, що покази цих свідків підтверджуються іншими доказами, зокрема слідчими експериментами, протоколами аудіо- та відеоспостереження, записами телефонних розмов тощо.

У матеріалах суду зазначається, що до кінця листопада 2015-го Блажівський систематично брав участь у судових засіданнях. Він відмовлявся давати покази, заявивши, що оголосить їх наприкінці розгляду справи. Однак потім зник, і у грудні 2015-го був оголошений у державний розшук.

Внесена родичами Блажівського застава у 9,99 млн грн у березні 2016-го була звернена у дохід держави.

УСБУ в Полтавській області, яке займалося його розшуком, встановило, що той переховується у своїх близьких родичів у Севастополі та Джанкої.

Суд також зазначає, що напередодні зникнення Блажівського його рідний брат, який проживає у Джанкої, приїхав у Полтаву. Згодом він повідомив у міліцію про викрадення його брата Петра, однак доказів цього слідство не знайшло і справа була закрита.

Після цього брат Блажівського повернувся до Криму. У нього є кілька квартир у Севастополі та будинок і бізнес у Джанкої. Сам Петро Блажівський з 1989 по 2002 рік проходив службу в органах внутрішніх справ у різних підрозділах УДАІ УМВС України в АР Крим.

Усе це, на думку суду, свідчить на користь того, що Блажівський переховується у Криму. А відтак суд прийшов до висновку, що у нього є всі підстави завершити розгляд справи в порядку спеціального судового провадження (in absentia) – за відсутності обвинуваченого, однак за обов’язкової участі його захисника.

У результаті суд визнав Блажівського винним у хабарництві і присудив йому 7 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. Його також позбавлено спеціального звання «полковник міліції» та заборонено протягом 3 років обіймати посади в органах влади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків.

Суд також, серед іншого, конфіскував у дохід держави кілька золотих злитків, $38 тис., 6870 євро, майже 959 тисяч гривень, які були вилучені під час обшуку квартири Блажівського.

Вирок ще не набув чинності, оскільки ще не спливли терміни апеляційного оскарження.

Двоє братів Петра Блажівського також працювали у системі ДАІ. Так, Мар’ян Блажівський свого часу очолював УДАІ Дніпропетровської області, а Іван Блажівський обіймав посаду начальника ДАІ м. Севастополя.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Корупція, МВС, Прокуратура, Росія, Суди