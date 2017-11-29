Азербайджанці-новачки виграли чверть мільярда на таємний ремонт дороги на Львівщині

Служба автомобільних доріг у Львівській області 24 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Алов-Буд» поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш на 245,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року трасу відремонтують у Жидачівському районі на ділянках км 10+800 – км 18+430 і км 22+120 – км 42+700 загальною довжиною 28,21 км.

Влаштують дорожній одяг, зупинкові та посадкові майданчики, з’їзди, водовідведення, узбіччя, тротуари і пішохідні доріжки, нанесуть розмітку і встановлять знаки.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить вісім років, на асфальтобетонне покриття – три роки, а забезпечення виконання договору – 2% від його ціни.

На заробітну плату піде 1,41 млн грн., тобто 0,6% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 342 тис грн.

Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 256,79 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» і ТОВ «Автомагістраль-Південь», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Фірма «Алов-Буд» зареєстрована 14 червня у с. Розвадів Миколаївського р-ну Львівської обл. Засновником є азербайджанець Гаджиєв Вугар Іскандар Огли, а директором – Володимир Мартинишин.

Гаджиєв значиться підписантом ТОВ «Алов», створеного в серпні 2016 року в тому ж селі. Його засновником є Алієв Зіяддін Ісмаіл Огли з Азербайджану, керівником – Юсубов Маріф Бейіш Огли, а іншим підписантом – Алієв Зіяддін Ісмаіл Огли. Останній навесні у якості інвестора відкрив новий асфальтний завод «Алов» у Миколаєві Львівської обл.

В одному будинку з цими двома фірмами зі схожими назвами також прописане ТОВ «Торговий дім «Алов» азербайджанця Саміра Гасанова.

У вересні «Алов-Буд» виграв єдиний тендер нинішнього замовника на 1,44 млн грн.

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