Залізничний завод відмінив закупівлю анкерів відразу як АМКУ допустив до торгів конкурентів Дубневичів

Філія «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» ПАТ «Укрзалізниця» 23 листопада відмінила закупівлю анкерів очікуваною ціною 3,00 млн грн. через «відсутність подальшої потреби». Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У своєму рішенні тендерний комітет послався на наказ «Укрзалізниці» від 12 жовтня, яким було на 27 млн грн. зменшено плани поставки шпальної продукції заводу.

Разом з тим, тендер не відміняли аж до кінця листопада. Відміна відбулась лише після того, як адмінколегія Антимонопольного комітету допустила до участі у торгах ТОВ «АТ «Механіка».

Рішення АМКУ було прийнято 17 листопада, а в системі «Прозорро» повний текст був опублікований пізно ввечері 22 листопада. Таким чином рішення про відміну тендеру було прийнято наступного дня, коли всі причетні змогли ознайомитись з рішенням адмінколегії.

АМКУ розглядав скаргу ТОВ «ВМ трейдинг» на допуск «Механіки» до аукціону. Фірма-скаржник та ПП «Єврооснова-СМ» вийшли на торги з продукцією «Корпорації «КРТ» з групи народних депутатів Богдана і Ярослава Дубневичів (Блок Петра Порошенка).

«Механіка», до складу засновників якої входить дружина екс-заступника гендиректора «Укрзалізниці» Юрія Федюшина, представляла власну продукцію.

На думку дилерів Дубневичів, тендерний комітет не мав допускати до участі в торгах конкурентів через низку обставин. Однак адмінколегія вирішила, що жодна з них не заважає «Механіці» бути допущеною до торгів.

Зокрема в АМКУ відзначили, що анкери «Механіки» з довжиною полички основи головки 84 мм задовольняють вимоги замовника, який встановив розмір 88 мм з допуском від +1 до – 4 мм.

Претензії до анкерів «Механіки» також стосувались відносного видовження для виробів з різних марок чавуна. В АМКУ з’ясували, що окремих вимог замовник для цього показника не встановлював, відтак претензію щодо нього теж відхилили.

Окрім цього, дилер Дубневичів вказував, що Окружний адмінсуд в 2014 скасував погодження «Укрзалізниці» технічних умов та змін до них. Однак замовник повідомив, що реєстрація частини змін до ТУ не була обов’язковою через змінене законодавство, а на самі техумови розповсюджувався діючий сертифікат.

Також замовник повідомив з посиланням на НТУУ «Київський політехнічний інститут», що анкери виробництва «Механіки» і «КРТ» є взаємозамінними. На анкер АЗ-1 може встановлюватись як скріплення КПП-1, так і КПП-5. Також замовник надав листа, яким повідомив про наявність погодження техумов «Механіки» Головним управлінням колійного господарства «Укрзалізниці».

«ВМ трейдинг» вказувало на відсутність дати виготовлення анкерів в сертифікаті та техумовах «Механіки». Однак замовник відповів, що в техумовах «Механіки» вказано, що гарантійний термін на анкери становить 12 місяців з дати відвантаження з заводу виробника. Тобто гарантійний термін продовжується на період знаходження анкерів на складах виробника, а це ще краще, ніж якби термін придатності було визначено просто 12 місяців з моменту виготовлення.

З огляду на це, адмінколегія АМКУ встановила, що «Механіка» не порушила вимоги замовника, і відмовила дилерам Дубневичів у задоволенні скарги. Однак після цього рішення тендер було відмінено самим замовником.

Нагадаємо, «КРТ» і «Механіка» нині є єдиними виробниками окремих елементів кріплення колії для «Укрзалізниці». Окрім анкерів вони також конкурують за ринок скріплень. Після Майдану єдиним постачальником скріплень були дилери «КРТ», бо «Механіку» постійно відхиляли з торгів. Цього року конкурентам Дубневичів вдалось довести в АМКУ свою спроможність брати участь в торгах і пропонувати свою продукцію на 20% дешевше від «КРТ».

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