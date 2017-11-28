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Залізничний завод відмінив закупівлю анкерів відразу як АМКУ допустив до торгів конкурентів Дубневичів

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Філія «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» ПАТ «Укрзалізниця» 23 листопада відмінила закупівлю анкерів очікуваною ціною 3,00 млн грн. через «відсутність подальшої потреби». Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У своєму рішенні тендерний комітет послався на наказ «Укрзалізниці» від 12 жовтня, яким було на 27 млн грн. зменшено плани поставки шпальної продукції заводу.

Разом з тим, тендер не відміняли аж до кінця листопада. Відміна відбулась лише після того, як адмінколегія Антимонопольного комітету допустила до участі у торгах ТОВ «АТ «Механіка».

Рішення АМКУ було прийнято 17 листопада, а в системі «Прозорро» повний текст був опублікований пізно ввечері 22 листопада. Таким чином рішення про відміну тендеру було прийнято наступного дня, коли всі причетні змогли ознайомитись з рішенням адмінколегії.

АМКУ розглядав скаргу ТОВ «ВМ трейдинг» на допуск «Механіки» до аукціону. Фірма-скаржник та ПП «Єврооснова-СМ» вийшли на торги з продукцією «Корпорації «КРТ» з групи народних депутатів Богдана і Ярослава Дубневичів (Блок Петра Порошенка).

«Механіка», до складу засновників якої входить дружина екс-заступника гендиректора «Укрзалізниці» Юрія Федюшина, представляла власну продукцію.

На думку дилерів Дубневичів, тендерний комітет не мав допускати до участі в торгах конкурентів через низку обставин. Однак адмінколегія вирішила, що жодна з них не заважає «Механіці» бути допущеною до торгів.

Зокрема в АМКУ відзначили, що анкери «Механіки» з довжиною полички основи головки 84 мм задовольняють вимоги замовника, який встановив розмір 88 мм з допуском від +1 до – 4 мм.

Претензії до анкерів «Механіки» також стосувались відносного видовження для виробів з різних марок чавуна. В АМКУ з’ясували, що окремих вимог замовник для цього показника не встановлював, відтак претензію щодо нього теж відхилили.

Окрім цього, дилер Дубневичів вказував, що Окружний адмінсуд в 2014 скасував погодження «Укрзалізниці» технічних умов та змін до них. Однак замовник повідомив, що реєстрація частини змін до ТУ не була обов’язковою через змінене законодавство, а на самі техумови розповсюджувався діючий сертифікат.

Також замовник повідомив з посиланням на НТУУ «Київський політехнічний інститут», що анкери виробництва «Механіки» і «КРТ» є взаємозамінними. На анкер АЗ-1 може встановлюватись як скріплення КПП-1, так і КПП-5. Також замовник надав листа, яким повідомив про наявність погодження техумов «Механіки» Головним управлінням колійного господарства «Укрзалізниці».

«ВМ трейдинг» вказувало на відсутність дати виготовлення анкерів в сертифікаті та техумовах «Механіки». Однак замовник відповів, що в техумовах «Механіки» вказано, що гарантійний термін на анкери становить 12 місяців з дати відвантаження з заводу виробника. Тобто гарантійний термін продовжується на період знаходження анкерів на складах виробника, а це ще краще, ніж якби термін придатності було визначено просто 12 місяців з моменту виготовлення.

З огляду на це, адмінколегія АМКУ встановила, що «Механіка» не порушила вимоги замовника, і відмовила дилерам Дубневичів у задоволенні скарги. Однак після цього рішення тендер було відмінено самим замовником.

Нагадаємо, «КРТ» і «Механіка» нині є єдиними виробниками окремих елементів кріплення колії для «Укрзалізниці». Окрім анкерів вони також конкурують за ринок скріплень. Після Майдану єдиним постачальником скріплень були дилери «КРТ», бо «Механіку» постійно відхиляли з торгів. Цього року конкурентам Дубневичів вдалось довести в АМКУ свою спроможність брати участь в торгах і пропонувати свою продукцію на 20% дешевше від «КРТ».

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