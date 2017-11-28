Теща завгоспа Нацполіції будує п’ятиповерховий палац під Києвом

Тетяна Зачиняєва, теща очільника Департаменту управління майном Національної поліції Івана Наумова, є власницею люксової Maserati Levante, земельних ділянок під Києвом та Миколаєвом, а також недобуду вартістю у півмільйона доларів.

Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

На березі обвідного каналу Київського водосховища Тетяна Зачиняєва володіє трьома земельними ділянками загальною площею 39 соток, придбаними у 2017 р. Ринкова вартість землі тут – $2,5 тис за сотку, а значить ціна ділянок Зачиняєвої має складати $97,5 тис.

На одній із ділянок наразі зводиться приватний будинок:

Неподалік теща поліцейського чиновника скупила ще 36 соток землі на березі Дніпра. Ділянки були придбані в різні роки. Ринкова ціна викуплених ділянок – має складати $90 тис. Будинок на них, судячи з даних Google Maps, почали зводити в 2012 р.

За оцінкою столичного архітектора Івана Пономаренка, вартість самої 5-поверхової «коробки» будинку має складати близько $450 тис:

Також у тещі Івана Наумова виявилося дві ділянки у с.Рибаківка Миколаївської області. На березі Чорного моря у 2013 р. вона придбала 40 соток, загальна ринкова вартість має складати близько $40 тис. У майновому реєстрі на цьому місці досі значиться будиночок на 40 кв.м., однак насправді тут уже закладено фундамент під велике будівництво, можливо, готель.

Окрім того, Тетяна Зачиняєва у лютому 2017 р. стала власницею Maserati Levante (2016р.в.), це єдиний кросовер у лінійці люксового бренду Maserati. В офіційного дилера такі авто коштують від 3 млн грн., це $110 тис дол. (з останніми знижками – 2,6 млн грн. або близько $98 тис дол). Авто Зачиняєвої наразі також виставлене на продаж – за $90 тис дол. Раніше на автівці стояли такі ж номери «4444», що і на Volkswagen Touareg, записаному на дочку Зачиняєвої – дружину Наумова Валентину.

Офіційні доходи Тетяни Зачиняєвої за останні 5 років складають 10,5 тис грн. Згідно з даними ЄДРПОУ, Зачиняєва є співвласницею низки приватних компаній, донедавна аж п’яти. Разом з тим жодна з них, вочевидь, не приносить значних прибутків:

ТОВ «Експрес-Пеймент» (зв’язок, співвласниця з 2010р.) – фірма з 2012р. перебуває в стані ліквідації

ТОВ «НВМ Група» (неспеціалізована оптова торгівля, співвласниця з 2014 р.) – фірма з 2017 р. перебуває в стані ліквідації. Зареєстрована у багатоквартирному будинку, телефон у реєстрі не вказаний. Згідно з офіційною відповіддю ДФС на запит «Наших Грошей» – звітності не подає.

ТОВ «Український Земельний Альянс «Нова Терра ХХІ» (діяльність у сфері геології та геологорозвідування, співвласниця з 2008р.). За місцем реєстрації – у житловому будинку, в підвалі котрого розташовані робочі приміщення історичного музею – фірма відсутня. Згідно з офіційною відповіддю ДФС на запит «Наших Грошей» Податкова звітність востаннє подавалась підприємством у 2011 р.

ТОВ «Вайстек Сервіс» (зв’язок, співвласниця з 2009 до вер. 2016) За даними YouControl, у 2013-2014-2015 роках фірма звітувала про високі доходи, подекуди до 3 млн грн. , однак видатки звітувала на тому ж рівні, відтак чистого прибутку – в межах 20 тис грн. Наразі фірма змінила власників та перереєстрована у Запоріжжя. За місцем реєстрації відсутня.

ТОВ «Київпейсервіс» (зв’язок, співвласниця з 2015). За даними YouControl, у 2015-2016 роках фірма звітувала про високі доходи, подекуди до 1 млн грн. , однак видатки звітувала на тому ж рівні, відтак чистого прибутку – в межах 35 тис грн.

Полковник міліції Іван Наумов до середини 2000-х працював у правоохоронних органах Донецьку, пізніше перевівся до Києва, у 2012 р. отримав посаду у Вінницькій області – спочатку начальника управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами, з квітня 2014 р. – заступника начальника УМВС області, пізніше повернувся до столиці – отримавши посаду начальником Департаменту матеріального забезпечення МВС України, а нині Департаменту управління майном Національної поліції України. З доходів Наумов декларує лише зарплатню 38 тис на місяць у 2016 р.

Дружина Нумова, згідно з його ж деклараціями за останні три роки – ніде не працює, єдиний дохід – разовий, 580 тис грн. від продажу автівки у 2015р. Валентина Наумова значиться співвласницею кількох приватних компаній, однак від жодної з них не задекларовано прибутку.

Згідно з останньою декларацією Наумова, на його дружину були зареєстровані авто Volkswagen Touareg (2011р.) та мотоцикл Harley-Davidson Vrscf (2009р.). Наразі автівка продана, замість неї придбана нова тієї ж моделі, але вже 2017 р.в. Таке авто у офіційного дилера коштує під 1,5 мільйони.

Коментувати статки тещі Іван Наумов відмовився, посилаючись на те, що вони не є його особистими.



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