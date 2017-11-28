Очільниця Держаудитслужби стала фігуранткою розслідування НАБУ і САП щодо незаконного збагачення

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП ведуть кримінальне провадження щодо подання головою Державної аудиторської служби України Лідією Гавриловою завідомо неправдивих даних у деклараціях за 2015 та 2016 роки, а також незаконному набутті активів у розмірі 9,92 млн грн.

Про це «Нашим грошам» стало відомо із судових документів, що є в розпорядженні редакції.

Кримінальне провадження щодо Гаврилової внесене до ЄРДР 4 січня 2017 року за статтями «Декларування недостовірної інформації» та «Незаконне збагачення». Чиновниці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Гаврилова, за версією слідства, протягом 2015-2016 років отримала активів на 9,92 млн грн, законність підстав набуття яких не підкріплюються доказами, зібраними детективами НАБУ. Також Гаврилова не внесла в декларацію чоловіка, з яким разом живе, або, як сказано в судових документах, що є у розпорядженні «Наших грошей», – «перебуває у фактичному шлюбі».

Очільниця ДАСУ не вписала у е-декларацію за 2016 рік Володимира Гаврилова, з яким розлучилась 5 січня 2016 року (про фіктивність розлучення свідчать спільні подорожі за кордон та сумісне проживання), на підставі чого не декларувала придбане ним торік майно – два машиномісця вартістю 276 тис. грн та автомобіль «Toyota Land Cruiser 200» вартістю 2,21 млн грн.

Мова йде про машиномісця у будинку 9 на вулиці Михайла Гришка у Києві, де роком раніше Лідія Гаврилова придбала чотирикімнатну квартиру на 122,5 кв м за нібито 1,06 млн грн. Насправді, встановили детективи, нерухомість коштувала їй 2,73 млн грн, а за результатами проведеної судової будівельної експертизи, її ринкова вартість на момент придбання становила 3,53 млн грн.

З метою створення видимості законності набуття квартири Гаврилова задекларувала подарунок від батька у розмірі 1 млн грн. Однак, згідно з відомостями ДФС, у період з 1998 по ІІІ квартал 2015 року Володимир Охрімець отримав сумарний дохід та пенсію у розмірі 229 тис. грн. При цьому, у 2010 придбав автомобіль Toyota Land Cruiser 150 за 670 тис. грн.

Додамо, що Володимир Охрімець є власником селянського господарства «Ратай» з реєстрацією у селі Чумаки на Дніпропетровщині, однак, за опублікованими у «Youcontrol» фінзвітами, протягом 2014-2016 років воно не приносило прибутку, розмір якого перевищив би 10 тис. грн.

Щодо Лідії Гаврилової та Володимира Гаврилова, то з 1998 року по ІІІ квартал 2015 вони сумарно отримали 730 тис. грн (без врахування податку з доходу фізосіб).

Володимир Гаврилов був учасником припиненого у 2010 році ТОВ «Регіон-проект», що спеціалізувалось на «інших видах рекреаційної діяльності». Згідно з фінзвітами фірми, опублікованими у «Youcontrol», протягом 7 років діяльності фірма приносила прибуток не більше 10 тис. гривень, а останніми роками було збитковою.

З 2014 по березень 2016 року за «квотою Пашинського» Гаврилов очолював ДП «Укртранснафтопродукт». Саме за часів його керівництва «Укртранснафтопродукт» продав переданий на зберігання підприємству арештований бензин Сергія Курченка одній із фірм групи «Фактор» Сергія Тищенка («Укройлпродукт»). Оскільки нафтопродукти продали за ціною, нижче ринкової, держава недоотримала орієнтовно 250 млн грн.

Нагадаємо, 18 жовтня у Вінниці нацполіція і прокуратура затримали двох чиновників держаудитслужби, підозрюваних у хабарництві. Слідчі задокументували численні факти вимагання з підлеглих і передачу перевіряючим особам неправомірної вигоди за лояльне ставлення.

У відповідь на затримання Лідія Гаврилова звернулась до працівників служби з відкритим листом, у якому зазначила, що будь-які побори є неприпустимими, а такі дії, якщо вони справді здійснюються, тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

«Корупцію можна подолати тільки спільними зусиллями, маючи спільне бажання працювати в дійсно європейській службі», – резюмувала Гаврилова.

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