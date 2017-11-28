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Родина суддів потрапила в аварію на незадекларованому BMW

28 листопадаа 2017

Голова Центрального районного суду Миколаєва Галина Подзигун стала учасницею дорожньо-траспортої пригоди на автомобілі, за кермом якого був її чоловік-суддя і яке не внесено до їх декларацій про доходи.

Про це пише «Інше.ТБ».

Аварія трапилася 26 листопада на трасі  «Благовіщинськ-Миколаїв». За даними поліції, винуватцем став автомобіль Автомобіль Toyota Avensis. Родина суддів знаходилася в автомобілі BMW X6.

В деклараціях Галини Подзігун та її чоловіка Вадима Гаврасієнка відсутня інформація про володіння родиною транспортним засобом або його оренду.

Подзігун була повторно обрана головою Центрального райсуду Миколаєва в лютому цього року, а вересні вона заявила про тиск на суд з боку прокуратури.

14 листопада Центральний райсуд Миколаєва відмовив в задоволенні клопотанні обласної прокуратури про продовження домашнього арешту головному держревізору-інспектору ГУ ДФС. Слідча судья Подзігун послалася на допущені процесуальні порушення.

Від «Наших грошей»

Серійне виробництво BMW X6 почалося в 2008 році. Нині вартість авто цієї марки в  стані  стартує від $25 тис., або 672 тис грн. Вадим Гаврасієнко, який працює суддею Заводського районного суду Миколаєва в декларації за 2016 рік вказав, що має готівкою $7 тис. Його ж дружина до декларації за 2016 рік вказала $23 тис як кошти, позичені третім особам. Але протягом року вона не вносила інформацію про зміну майнового стану і повернення їй цих грошей, не вказала вона також і позичальника.

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