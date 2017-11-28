Одесити з турками поділили мільярд на ремонт доріг Запоріжжя за секретними цінами

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 17 листопада за результатами тендерів уклала три угоди про поточний середній ремонт автодороги Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь на загальну суму 917,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного за 532,31 млн грн. відремонтує трасу на таких ділянках:

за 235,34 млн грн. – км 157+600 – км 177+600 довжиною 20 км до 17 травня 2019 року,

за 296,98 млн грн. – км 58+619 – км 83+600 довжиною 25 км до 17 листопада 2018 року.

Вартість ремонту складає в середньому 12 млн грн. за кілометр.

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» Онура Четінджевіза, Ісхана Четінджевіза з Туреччини та львів’янина Олега Фаріона дадуть 384,96 млн грн. на ремонт ділянки км 10+000 – км 46+300 довжиною 36,3 км. Цього разу ремонт середньою вартістю 10,60 млн грн. за кілометр буде виконаний до 17 листопада 2018 року.

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк від обох підрядників на бар’єрне огородження і дорожні знаки зі світлоповертальною плівкою другого типу становить десять років, на основу дорожнього одягу – вісім років, на дорожні знаки зі світлоповертальною плівкою першого типу – сім років, на асфальтобетонне покриття – три роки, на напрямні стовпчики – рік, на розмітку фарбою – півроку.

Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 0,1% від їхньої ціни.

На заробітну плату і прибуток в усіх випадках відведено менше, ніж по 1%.

Переможці змагалися лише між собою, не знижуючи ціну під час аукціонів.

Сума угод на 0,1% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 918,46 млн грн.

ТОВ «Атлас СМД Україна» не змогло довести в АМКУ, що його права порушує вимога досвіду надання послуг в Україні та ЄС у 2014-2017 роках у таких обсягах:

67 600 кв. м – регенерація шарів дорожнього одягу методом «холодного ресайклінгу» та/або влаштування шару основи із щебенево-піщаної суміші укріпленої цементом,

132 900 кв. м – влаштування нижніх (вирівнювальних) шарів основи чи покриття із асфальтобетонних сумішей,

132 900 кв. м – влаштування верхнього шару покриття із ЩМАС.

На засіданні 29 вересня замовник посилався на відповідний лист «Укравтодору». Міністр інфраструктури Володимир Омелян 4 жовтня повідомив, що це документ відкликано.

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