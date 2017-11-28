НОВИНИ

28.11.2017

Залізниця без формули замовила «Елементу» дизелю ще майже на мільярд

Держлісгосп хоче позбутися 4 тисяч гектарів, на які претендує фірма лісників

Залізничний завод відмінив закупівлю анкерів відразу як АМКУ допустив до торгів конкурентів Дубневичів

Родина суддів потрапила в аварію на незадекларованому BMW

Німцям дали 2,5 мільйона з держбюджету на Музей Майдану, на який також подарував гроші Порошенко

Фісталь і Саворовські продали Запоріжжю на 22% дорожчі «швидкі», ніж Києву рік тому

Одесити з турками поділили мільярд на ремонт доріг Запоріжжя за секретними цінами

Депутатська декларація як спосіб виявлення proxy-власників

27.11.2017

Львів’янам не вдалось викинути «заїжджого» киянина, аби віддати 80 мільйонів «Онуру»

Комбінат Фірташа скупився дорогим вугіллям на 8 мільйонів у оточення охоронців Коломойського

«Прокладка» Адамовського без формули продала залізниці дизелю на чверть мільярда

Рівне замовило дилеру «Південмашу» тролейбусів з автономним ходом на 39 мільйонів

«Укртранснафта» за валютною формулою замовила партнеру Порошенка китайських пікапів на 23 мільйони

Залізниця за 79 мільйонів замовила Ахметову дещо дорожчі підкладки, ніж влітку

Доброскок з Тендерної палати почав затягувати закупівлі по схемі «тендерного троллінгу»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Одесити з турками поділили мільярд на ремонт доріг Запоріжжя за секретними цінами

28 листопадаа 2017

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 17 листопада за результатами тендерів уклала три угоди про поточний середній ремонт автодороги Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь на загальну суму 917,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного за 532,31 млн грн. відремонтує трасу на таких ділянках:

  • за 235,34 млн грн. – км 157+600 – км 177+600 довжиною 20 км до 17 травня 2019 року,
  • за 296,98 млн грн. – км 58+619 – км 83+600 довжиною 25 км до 17 листопада 2018 року.

Вартість ремонту складає в середньому 12 млн грн. за кілометр.

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» Онура Четінджевіза, Ісхана Четінджевіза з Туреччини та львів’янина Олега Фаріона дадуть 384,96 млн грн. на ремонт ділянки км 10+000 – км 46+300 довжиною 36,3 км. Цього разу ремонт середньою вартістю 10,60 млн грн. за кілометр буде виконаний до 17 листопада 2018 року.

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк від обох підрядників на бар’єрне огородження і дорожні знаки зі світлоповертальною плівкою другого типу становить десять років, на основу дорожнього одягу – вісім років, на дорожні знаки зі світлоповертальною плівкою першого типу – сім років, на асфальтобетонне покриття – три роки, на напрямні стовпчики – рік, на розмітку фарбою – півроку.

Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 0,1% від їхньої ціни.

На заробітну плату і прибуток в усіх випадках відведено менше, ніж по 1%.

Переможці змагалися лише між собою, не знижуючи ціну під час аукціонів.

Сума угод на 0,1% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 918,46 млн грн.

ТОВ «Атлас СМД Україна» не змогло довести в АМКУ, що його права порушує вимога досвіду надання послуг в Україні та ЄС у 2014-2017 роках у таких обсягах:

  • 67 600 кв. м – регенерація шарів дорожнього одягу методом «холодного ресайклінгу» та/або влаштування шару основи із щебенево-піщаної суміші укріпленої цементом,
  • 132 900 кв. м – влаштування нижніх (вирівнювальних) шарів основи чи покриття із асфальтобетонних сумішей,
  • 132 900 кв. м – влаштування верхнього шару покриття із ЩМАС.

На засіданні 29 вересня замовник посилався на відповідний лист «Укравтодору». Міністр інфраструктури Володимир Омелян 4 жовтня повідомив, що це документ відкликано.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Депутатська декларація як спосіб виявлення proxy-власників
28 листопадаа 2017

Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба
23 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.11.2017

Рівне Держлісгосп хоче позбутися 4 тисяч гектарів, на які претендує фірма лісників

Хмель Залізничний завод відмінив закупівлю анкерів відразу як АМКУ допустив до торгів конкурентів Дубневичів

Миколаїв Родина суддів потрапила в аварію на незадекларованому BMW

Київ Німцям дали 2,5 мільйона з держбюджету на Музей Майдану, на який також подарував гроші Порошенко

Запоріжжя Фісталь і Саворовські продали Запоріжжю на 22% дорожчі «швидкі», ніж Києву рік тому

Запоріжжя Одесити з турками поділили мільярд на ремонт доріг Запоріжжя за секретними цінами

Кіровоград Депутатська декларація як спосіб виявлення proxy-власників

27.11.2017

Львів Львів’янам не вдалось викинути «заїжджого» киянина, аби віддати 80 мільйонів «Онуру»

Запоріжжя Комбінат Фірташа скупився дорогим вугіллям на 8 мільйонів у оточення охоронців Коломойського

Рівне Рівне замовило дилеру «Південмашу» тролейбусів з автономним ходом на 39 мільйонів

Луганськ Доброскок з Тендерної палати почав затягувати закупівлі по схемі «тендерного троллінгу»

Київ Виправданий судом постачальник «швидких» продав лікарям Київщини японський томограф за 26 мільйонів

26.11.2017

Суми Конотопський авіазавод замовив софту на 33 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману

25.11.2017

Львів Матір очільника ДБР зареєструвала 300-метровий особняк під Львовом

Кіровоград Улюбленець Кропивницького управління ЖКГ відремонтував дорогу за два тижні до підписання договору

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ