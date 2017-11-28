Син Кернеса переписав на офшор Фукса землю поряд з фірмами Порошенко на Рибальскому острові

ТОВ «Інтерстрой-Груп» орендує три земельні ділянки на Рибальському острові у Києві загальною площею понад 5 га поряд з фірмами президента Порошенко.

Про це повідомив «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на кадастрову карту України.

До березня 2017 року єдиним засновником цієї фірми був Даніїл Прівалов – син Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Зараз засновниками фірми є віргінський офшор «Baneberry Group Limited» та Володимир Кошак. Директором фірми є Павло Пшеничний.

Бенефіціаром ТОВ «Інтерстрой-Груп» зараз вказаний російський бізнесмен Павло Фукс, який є одним з друзів мера Харкова Геннадія Кернеса.

Поряд з цією ділянкою знаходяться завод «Кузня на Рибальському» (колишня «Ленінська кузня»), «5 канал» і клуб «5 елемент», які належать президенту України Петру Порошенко.

Варто відзначити, що російський бізнесмен Павло Фукс є також співвласником кіпрської компанії «Quickpace Limited» разом з нардепом Олександром Оніщенко. Ця фірма фігурувала у так званій справі про «общак Януковича». Нещодавно Генпрокуратура добилась зняття арешту з рахунків «Куікпейсу», на яких лежало майже $160 млн.

Також Павло Фукс контролює діяльність фірми «Голден деррік», якій належить низка газових родовищ України.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Земля, Порошенко