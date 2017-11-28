Фісталь і Саворовські продали Запоріжжю на 22% дорожчі «швидкі», ніж Києву рік тому

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КУ «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради 23 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автоспецпром» автомобілів швидкої медичної допомоги на 47,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 19 автомобілів екстреної медичної допомоги типу В на базі Citroen Jumper 2017 року виготовлення по 2,52 млн грн., або $95 тис.

Рік тому «Автоспецпром» продав Департаменту охорони здоров’я КМДА «швидкі» типу В у тому числі й на такій самій базі по 2,00 млн грн. Тоді це дорівнювало $78 тис, що на 22% дешевше від нинішньої ціни в доларовому еквіваленті.

Гарантійний строк на базу становить два роки, на медичне обладнання – рік.

Ціна угоди на 0,08% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 47,93 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «ВіДі Юнікомерс» із групи «ВіДі» Віталія Джуринського, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика» не допустили до аукціону, бо замість аналогічного договору за 2015-2017 роки воно подало два аналогічних договори за 2013-2014 роки та один договір за 2015 рік на заміну лобового скла і вікон автомобіля.

Власниками «Автоспецпрому» є кияни Тігран Дзігуа (16,5%), Федір Саворовський (17%), його син Віталій Саворовський (16,5%) та Володимир Фісталь (50%). Останній разом із братом Германом Фісталєм контролює групу компаній-постачальників медичного обладнання («Горал»). Саворовські також мали низку фірм, які поставляють автомобілі швидкої допомоги («Крас», «Ілатанмед»).

«Автоспецпром» був створений навесні 2012 р. Усього з 2013 р. він виграв тендерів у «ВДЗ» на 155,90 млн грн.

Нагадаємо, за даними Нацполіції, посадовці Головного управління Держказначейства в Луганській області та Департаменту охорони здоров’я Луганської ОДА незаконно перерахували «Автоспецпрому» і ТОВ «Ілатанмед» 20,63 млн грн., що були призначені на відновлення інфраструктури міст області.

Також Центр хотів купити два реанімобілі типу С. Однак торги за цим лотом довелось відмінити, оскільки обох нинішніх учасників відхилили за невідповідність перегородки між салоном і кабіною, а «НВО «Практика» – через вищезгадані претензії до досвіду.

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