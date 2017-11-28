Держлісгосп хоче позбутися 4 тисяч гектарів, на які претендує фірма лісників

28 листопадаа 2017
Рівненська обласна рада 1 грудня планує розглянути питання виділення ГО «Мисливське господарство «Лісовик-Гранд» мисливських угідь загальною площею 4,95 тис га.
Про це пише Галина Котульська в «Рівне вечірнє».
Депутатам пропонують передати «МГ «Лісовик-Гранд» угіддя в оренду на 25 років.
Цю громадську організацію заснували у жовтні восьмеро людей, а саме:
Угіддя, на які претендує організація, зараз належать саме Млинівського держлісгоспу, працівники якого увійшли в число засновників «МГ «Лісовик-Гранд».
Через нібито збитковість Млинівський держлісгосп планує добровільно відмовитися від 4,25 тис гектарів угідь. Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Сухович стверджує, що «Лісовик-Гранд» єдиний претендент на ці угіддя.
Від «Наших грошей»
Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Сухович є депутатом Рівненської обласної ради від «Солідарність «БПП». До того Сухович керував ДП «Висоцький лісгосп» Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Загалом, на виборах 2015 року за підтримки БПП в облраду пройшло п’ять директорів лісгоспів. Сухович на весною виграв конкурс на керівника обласного управління лісового та мисливського господарства. Конкурсу передувала спец операція поліції по боротьбі з корупцією в Рівненській області. В результаті, за словами міністра Арсена Авакова, було заарештовано керівників всіх держлісгоспів, деякі з них були учасниками конкурсу. Пізніше виявилося, що керівники ДП проходять по справі як свідки.
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