НОВИНИ

28.11.2017

Залізниця без формули замовила «Елементу» дизелю ще майже на мільярд

Держлісгосп хоче позбутися 4 тисяч гектарів, на які претендує фірма лісників

Залізничний завод відмінив закупівлю анкерів відразу як АМКУ допустив до торгів конкурентів Дубневичів

Родина суддів потрапила в аварію на незадекларованому BMW

Німцям дали 2,5 мільйона з держбюджету на Музей Майдану, на який також подарував гроші Порошенко

Фісталь і Саворовські продали Запоріжжю на 22% дорожчі «швидкі», ніж Києву рік тому

Одесити з турками поділили мільярд на ремонт доріг Запоріжжя за секретними цінами

Депутатська декларація як спосіб виявлення proxy-власників

27.11.2017

Львів’янам не вдалось викинути «заїжджого» киянина, аби віддати 80 мільйонів «Онуру»

Комбінат Фірташа скупився дорогим вугіллям на 8 мільйонів у оточення охоронців Коломойського

«Прокладка» Адамовського без формули продала залізниці дизелю на чверть мільярда

Рівне замовило дилеру «Південмашу» тролейбусів з автономним ходом на 39 мільйонів

«Укртранснафта» за валютною формулою замовила партнеру Порошенка китайських пікапів на 23 мільйони

Залізниця за 79 мільйонів замовила Ахметову дещо дорожчі підкладки, ніж влітку

Доброскок з Тендерної палати почав затягувати закупівлі по схемі «тендерного троллінгу»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Держлісгосп хоче позбутися 4 тисяч гектарів, на які претендує фірма лісників

28 листопадаа 2017

Рівненська обласна рада 1 грудня планує розглянути питання виділення ГО «Мисливське господарство «Лісовик-Гранд» мисливських угідь загальною площею 4,95 тис га.

Про це пише Галина Котульська в «Рівне вечірнє».

Депутатам пропонують передати «МГ «Лісовик-Гранд» угіддя в оренду на 25 років.

Цю громадську організацію заснували у жовтні восьмеро людей, а саме:

  • два Сергії Мельничуки (один з них — бізнесмен з Луцька, інший — начальник відділу лісового господарства Лугинського держлісгоспу, який проживає у Млинові);
  • головний лікар Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення Сергій Шевчук,
  • головний лісничий Млинівського лісгоспу Олександр Целюх,
  • інженер лісового господарства Млинівського лісгоспу Олександр Рослюк,
  • лісничий Острожецького лісництва Віктор Перескоцький,
  • керівник Дубенської громадської організації «Українська народна самооборона» Володимир Куб’юк
  • головний спеціаліст обласного управління лісового та мисливського господарства Михайло Прокопчук.

Угіддя, на які претендує організація, зараз належать саме Млинівського держлісгоспу, працівники якого увійшли в число засновників «МГ «Лісовик-Гранд».

Через нібито збитковість Млинівський держлісгосп планує добровільно відмовитися від 4,25 тис гектарів угідь. Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Сухович стверджує, що «Лісовик-Гранд» єдиний претендент на ці угіддя.

Від «Наших грошей»

Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Сухович є депутатом Рівненської обласної ради від «Солідарність «БПП». До того Сухович керував ДП «Висоцький лісгосп» Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Загалом, на виборах 2015 року за підтримки БПП в облраду пройшло п’ять директорів лісгоспів. Сухович на весною виграв конкурс на керівника обласного управління лісового та мисливського господарства. Конкурсу передувала спец операція поліції по боротьбі з корупцією в Рівненській області. В результаті, за словами міністра Арсена Авакова, було заарештовано керівників всіх держлісгоспів, деякі з них були учасниками конкурсу. Пізніше виявилося, що керівники ДП проходять по справі як свідки.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Депутатська декларація як спосіб виявлення proxy-власників
28 листопадаа 2017

Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба
23 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.11.2017

Рівне Держлісгосп хоче позбутися 4 тисяч гектарів, на які претендує фірма лісників

Хмель Залізничний завод відмінив закупівлю анкерів відразу як АМКУ допустив до торгів конкурентів Дубневичів

Миколаїв Родина суддів потрапила в аварію на незадекларованому BMW

Київ Німцям дали 2,5 мільйона з держбюджету на Музей Майдану, на який також подарував гроші Порошенко

Запоріжжя Фісталь і Саворовські продали Запоріжжю на 22% дорожчі «швидкі», ніж Києву рік тому

Запоріжжя Одесити з турками поділили мільярд на ремонт доріг Запоріжжя за секретними цінами

Кіровоград Депутатська декларація як спосіб виявлення proxy-власників

27.11.2017

Львів Львів’янам не вдалось викинути «заїжджого» киянина, аби віддати 80 мільйонів «Онуру»

Запоріжжя Комбінат Фірташа скупився дорогим вугіллям на 8 мільйонів у оточення охоронців Коломойського

Рівне Рівне замовило дилеру «Південмашу» тролейбусів з автономним ходом на 39 мільйонів

Луганськ Доброскок з Тендерної палати почав затягувати закупівлі по схемі «тендерного троллінгу»

Київ Виправданий судом постачальник «швидких» продав лікарям Київщини японський томограф за 26 мільйонів

26.11.2017

Суми Конотопський авіазавод замовив софту на 33 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману

25.11.2017

Львів Матір очільника ДБР зареєструвала 300-метровий особняк під Львовом

Кіровоград Улюбленець Кропивницького управління ЖКГ відремонтував дорогу за два тижні до підписання договору

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ