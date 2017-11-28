Держлісгосп хоче позбутися 4 тисяч гектарів, на які претендує фірма лісників

Рівненська обласна рада 1 грудня планує розглянути питання виділення ГО «Мисливське господарство «Лісовик-Гранд» мисливських угідь загальною площею 4,95 тис га.

Про це пише Галина Котульська в «Рівне вечірнє».

Депутатам пропонують передати «МГ «Лісовик-Гранд» угіддя в оренду на 25 років.

Цю громадську організацію заснували у жовтні восьмеро людей, а саме:

два Сергії Мельничуки (один з них — бізнесмен з Луцька, інший — начальник відділу лісового господарства Лугинського держлісгоспу, який проживає у Млинові);

головний лікар Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення Сергій Шевчук,

головний лісничий Млинівського лісгоспу Олександр Целюх,

інженер лісового господарства Млинівського лісгоспу Олександр Рослюк,

лісничий Острожецького лісництва Віктор Перескоцький,

керівник Дубенської громадської організації «Українська народна самооборона» Володимир Куб’юк

головний спеціаліст обласного управління лісового та мисливського господарства Михайло Прокопчук.

Угіддя, на які претендує організація, зараз належать саме Млинівського держлісгоспу, працівники якого увійшли в число засновників «МГ «Лісовик-Гранд».

Через нібито збитковість Млинівський держлісгосп планує добровільно відмовитися від 4,25 тис гектарів угідь. Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Сухович стверджує, що «Лісовик-Гранд» єдиний претендент на ці угіддя.

Від «Наших грошей»

Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Сухович є депутатом Рівненської обласної ради від «Солідарність «БПП». До того Сухович керував ДП «Висоцький лісгосп» Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Загалом, на виборах 2015 року за підтримки БПП в облраду пройшло п’ять директорів лісгоспів. Сухович на весною виграв конкурс на керівника обласного управління лісового та мисливського господарства. Конкурсу передувала спец операція поліції по боротьбі з корупцією в Рівненській області. В результаті, за словами міністра Арсена Авакова, було заарештовано керівників всіх держлісгоспів, деякі з них були учасниками конкурсу. Пізніше виявилося, що керівники ДП проходять по справі як свідки.

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