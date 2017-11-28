Депутатська декларація як спосіб виявлення proxy-власників

Наступної весни цікаво буде прочитати декларацію народного депутата Костянтина Яриніча. Щоб виявити, чи не належить йому одна з комерційних фірм, записана на іншу людину.

Суть дослідження полягає в тому, що згідно з його декларацією за 2016-й рік, у період з 2009 по 2014 роки депутат позичив у ТОВ «ЯМТ» 1,18 млн. грн. (за тодішнім курсом – близько 140 тисяч доларів). Повернув він з цього боргу лише 23 тисячі гривень (845 дол.).

Спершу два слова про саму фірму «ЯМТ», яка володіє аптекарською мережею у Кропивницькому.

У 1996 році її заснував сам депутат (разом з Тамарою Тихоненко та Валерієм Мікуциком). Через рік у бізнесі залишився лише Яриніч та його дружина – Наталія Яриніч-Бучинська, яка перебувала у складі засновників до 2012 року. На той момент фірма уже видала позик Яринічу на 615 тис. грн., або 77 тис. дол. Тобто фактично депутат позичав гроші сам у себе.

У липні 2012 Яриніч-Бучинська вийшла зі складу засновників компанії. Новими власниками стали мешканці Кропивницького Олена Смірнова, Інна Погоріла, Ольга Дегтярьова, Ігор Коваленко та Антоніна Баранова. Остання, до речі, була керівником фірми з 2007 року, тобто з часів, коли компанія перебувала під безпосереднім контролем подружжя Яринічів.

Але у вересні цього року власником компанії став киянин Ігор Білий. За даними ЄДР, Білий зареєструвався підприємцем у 2013 році і спеціалізується на діяльності ресторанів, зокрема, нещодавно шукав бармена у ресторан на Позняках у Києві, а у 2014 – продавав караоке-клуб в орендованому київському приміщенні. Місяцем раніше змінився також керівник компанії, ним стала мешканка Кропивницького Ольга Король.

Однак мережу аптек «ЯМТ» пов’язує з депутатом й інша історія. Вона засвітилась у пресі, коли у 2011 році Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «ЯМТ» на 200 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Товариство, до складу якого входило п’ять аптек та чотири аптечні пункти, використовуючи монопольне становище, застосовувало різні торговельні надбавки.

Як показало розслідування, ціни на лікарські засоби, що реалізуються через аптечні пункти в Кіровоградському обласному онкологічному диспансері були вищі на 1,1-54,7 %, ніж ціни на аналогічні препарати у мережі міських аптек товариства.

Зокрема, йдеться про засоби, що є найбільш вживаними в онкологічній практиці (детралекс, л-лізина есцинат, лораксон). Як наслідок, пацієнти онкодиспансеру купували ліки значно дорожче, ніж інші споживачі в мережі міських аптек товариства, що суперечить вимогам конкуренційного законодавства.

Додамо, у 2015 році ТОВ «ЯМТ» вдалось придбати у міськради Кропивницького приміщення на вул. Пацаєва, 6 площею 99 кв м за 229 тис. грн (2,3 тис. грн/кв м).

Якщо переглянути біографію депутата, виявиться, що з 2007 по 2014 роки Костянтин Яриніч був… головним лікарем у Кіровоградському онкологічному диспансері. Саме в цей період він і отримав дивні позики від аптеки-монополіста. Можемо припустити, що просто – «так сталось».

Але нас більше цікавить попередня історія, а саме – зміна власника. Бо якщо новий власник – реальний, то він, безумовно, вимагатиме оплати боргу від народного депутата. А якщо борг залишиться, то виникнуть підозри, наскільки автономним є новий «бенефіціар».

А ви як гадаєте: «Що покаже нова декларація?»

Дмитро Сінченко, для «Наших Грошей»

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