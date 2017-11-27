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Залізниця за 79 мільйонів замовила Ахметову дещо дорожчі підкладки, ніж влітку

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Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 23 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Метінвест-СМЦ» сталі на 79,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 2 600 т підкладок роздільного скріплення 1КБ-65 виробництва ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» Ріната Ахметова за ГОСТ 16277-93 (звичайна ступінь) у 2017 році по 30 384 грн. за тонну.

Раніше у листопаді центр замовив «Метінвесту» невелику партію за такою ж ціною.

У липні філія «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» ПАТ «Укрзалізниця» замовила ПП «Яромак» трохи таких підкладок невідомого українського виробника на 9% дешевше – по 27 870 грн./т. Однак з того часу також зросли світові ціни на сталь.

Нині передбачено забезпечення виконання договору в розмірі відсотка від його вартості.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 79,39 млн грн.

Єдиним конкурентом фірми Ріната Ахметова було ТОВ «Скинест Рейл Юей» естонської компанії «Skinest Rail», причому ніхто не знижував ціни під час аукціонів. Кінцевим бенефіціаром цього українського підприємства через останню є Олег Оссіновський з Естонії, а директором – Максим Мишоловка.

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