Виправданий судом постачальник «швидких» продав лікарям Київщини японський томограф за 26 мільйонів

27 листопадаа 2017
Департамент охорони здоров’я КМДА 21 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ «Астріум» обладнання на 26,46 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять із річною гарантією:
На ринку ціни на такі стабілізатори починаються від 141 тис грн., що на 10% дешевше.
Потужніше джерело безперебійного живлення можна знайти у продажу на чверть дешевше – за ціною від 58 тис грн. Ринкова ціна іншого ДБЖ складає 22-27 тис грн.
Ціна угоди 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 26,50 млн грн.
Засновником столичного «Астріуму» є киянин Желько Гранатір, а директором – Віталій Степченко. Контактною особою фірми у «Прозорро» вказаний Ярослав Савич. Усього з грудня 2016 року переможець виграв тендерів на 160,55 млн грн.
Нагадаємо, у 2014 році суд визнав невинними трьох бізнесменів, підозрюваних у привласненні 12 млн грн., які уряд у 2007 році витратив на закупівлю реанімобілів Renault Master. Це були хорват Желько Гранатір, директор ТОВ «ІСС Україна» і засновник британської компанії «Legal Busines Consultans LTD», а також його дружина – співзасновниця «ІСС Україна» та його знайомий – співвласник фірми «Емердженсія 2004», що займалася переобладнанням базових автомобілів в санітарні.
Єдиним конкурентом на тендері КМДА було ТОВ «Медгарант» із томографом Scenaria від «Hitachi Ltd» (Японія), причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Фірма належала до групи братів Германа та Володимира Фісталів. Зараз її записано на киянина Олександра Островського, керує нею Ольга Кривокобильська. Контактний номер телефону «Медгаранту» 0445851070 також використовував підприємець Юрій Глевич. Загалом із 2008 року суперник отримав держпідрядів на 1,25 млрд грн.
Tеги | Медицина, Обладнання
Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба
23 листопадаа 2017
Корупція і рукодупість: як АМКУ продаватиме справи по закону Іванчука
20 листопадаа 2017