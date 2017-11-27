«Укртранснафта» за валютною формулою замовила партнеру Порошенка китайських пікапів на 23 мільйони

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Залізниця за 79 мільйонів замовила Ахметову дещо дорожчі підкладки, ніж влітку

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8,63 мільярда минулого тижня

26.11.2017

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Конотопський авіазавод замовив софту на 33 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману

Лінію зв’язку «Укрзалізниці» за 86 мільйонів таємно переоснастить «прокладка» з карної справи

25.11.2017

«Укртранснафта» замовила «Укрзалізниці» перевезень на 85 мільйонів

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27 листопадаа 2017

ПАТ «Укртранснафта» 23 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Богдан-Індустрія» вантажно-пасажирських автомобілів підвищеної прохідності на 23,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 30 повнопривідних пікапів Great Wall Wingle 6 4х4 по 776 600 грн. за комплект у складі:

  • автомобіля з дизельним двигуном Євро 5 об’ємом 2 л за 698 тис грн., що відповідає ціні в салоні;
  • КУНГа на вантажний відсік за 50 400 грн.
  • додаткового комплекту зимових шин із 5 шт. за 15 тис грн.
  • захисного покриття вантажного відсіку за 12 тис грн.
  • набору Great Wall із аптечки, вогнегасника і знака аварійної зупинки за 1 200 грн.

У червні 2016 року «Богдан-Індустрія» продала їх «Укртранснафті» без деталізації за складовими на 8% дешевше – по 721 тис грн.

Гарантійний строк на позашляховики 2017 року випуску становить п’ять років або 100 тис км пробігу.

Імпортна складова у договорі з урахуванням всіх зборів складає 61%, або 11,83 млн грн. без ПДВ, що еквівалентно $444 105 за курсом 26,63 грн./$ від 13.10.2017. Ще 7,59 млн грн. без ПДВ припадає на постійну складову в структурі ціни. У разі зміни курсу на дату виписки рахунку більше, ніж на 5%, суму оплати розрахують за такою формулою:

Р = (К2/К1 х І + С) х 1,2

де Р – розмір платежу вартості товару, з ПДВ (20%), у гривнях на дату виставлення постачальником рахунку (рахунку-фактури), який підлягає сплаті після зміни ціни товару та суми даного договору;

І – імпортна складова в структурі ціни товару у гривнях, без ПДВ;

К2 – офіційний курс на дату виставлення постачальником рахунку (рахунку-фактури);

К1 – офіційний курс на дату 13.10.2017 (курс, який прийнятий за основу в акцептованій тендерній пропозиції постачальника), що становить 2 663,4659 грн. за $100;

С – постійна складова в структурі ціни товару у гривнях, без ПДВ.

Ціна угоди на 10% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 25,79 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» Андрія Шпака, дилер ТОВ «ВО «Авто-Холдінг» Олега Шаблатовича і Лариси Святаш, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Засновниками фірми  «Богдан-Індустрія»  є ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Богдан-Капітал», Олександр Капуста і директор Борис Ткаленко. Донедавна частка Капусти належала кіпрській компанії «Кей.ю Ді Сі Лімітед».

Співвласником корпорації «Богдан» раніше був Петро Порошенко, а тепер її контролює його бізнес-партнер Олег Гладковський (Свинарчук), перший заступник секретаря РНБОУ.

Нагадаємо, наприкінці 2015 року гендиректором державної «Укртранснафти» став екс-директор мережі автозаправок «Вік-ойл» Микола Гавриленко. Раніше він також був співвласником офшора «Turitella Corporation» з Андрієм Адамовським, Ігорем Філіпенком та Андрієм Малицьким.

У цих трьох людей є зв’язки з впливовим депутатом з фракції БПП Олександром Грановським, який в свою чергу близький до нардепа від БПП Ігоря Кононенка.

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