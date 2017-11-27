Рівне замовило дилеру «Південмашу» тролейбусів з автономним ходом на 39 мільйонів

КП «Рівнеелектроавтотранс» 20 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Літан» тролейбусів на 38,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять шість низькопідлогових тролейбусів Дніпро-Т203 виробництва ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» по 6,45 млн грн.

Дванадцятиметрові тролейбуси на 31 місце і 107 осіб матимуть літій-іонну батарею WB-LYP100AHA-B із запасом автономного ходу не менше 8 км при швидкості 40 км/год. і часом зарядки від контактної мережі до 90% за півгодини. Батарея забезпечує не менше 20 тис циклів заряду-розряду та має строк експлуатації десять років.

Гарантійний строк на тролейбуси становить два роки.

Нагадаємо, у грудні 2016 року МКП «Дніпропетровський електротранспорт» купило в «ТД «Літан» тролейбуси Дніпро-Т203 із більшим запасом автономного ходу 15 км і кондиціонерами в кабіні та салоні по 7,82 млн грн.

Сума нинішньої угоди на 8% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 42,00 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було луцьке ТОВ «БКМ-Україна», засновниками якого є директор Руслан Спірін і ТОВ «Інтер Буд Вест» Рустама Багірова. Воно пропонувало тролейбуси АКСМ-321D від «Белкоммунмаш» (Білорусь) з автономним ходом не менше 8 км і 30 тис циклів заряду-розряду. Суперник скаржився в АМКУ на те, що «ТД «Літан» не завантажив документи переможця у «Прозорро». Скаргу не задовольнили, бо тендерна документація вимагала їхнього подання в паперовому вигляді, що «ТД «Літан» і зробив.

Ще три фірми не допустили до аукціону. ДП АСЗ 1 «АТ «АК «Богдан Моторс» не підтвердило повноваження підписанта, ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» не подало видаткові накладні та додатки до аналогічного договору, а ТОВ «СП «Янікс» – довідку про несудимість підписанта за корисливі злочини.

Переможець «ТД «Літан» належить Дмитру Науменку та Олегу Сухову.

Ці двоє також були співзасновниками ЗАТ «Літан», яке створили на початку 90-х років для дистрибуції тролейбусів виробництва «Південмашу». Разом із ними до списку власників входив екс-директор ККП «Донелектроавтотранс» Володимир Захаров, екс-депутат Донецької міськради від Партії регіонів, та Геннадій Олійник, екс-директор донецького КП «Облелектротранс». Із липня 2013 р. ЗАТ «Літан» перебуває в стані припинення через банкрутство.

Науменко з Дмитром Рученком і Наталією Павловою володіють ТОВ «Дуотранс».

Нагадаємо, у березні 2016 р. було відкрите кримінальне провадження щодо закупівлі у 2015 р. посадовцями КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у «Дуотрансу» вживаних тролейбусів Man за нібито завищеною ціною – по 998 тис грн. У квітні 2016 р. суд надав слідчому доступ до документів замовника, й відтоді інформація по справі в судовому реєстрі не оновлювалась.

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