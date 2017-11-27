Львів’янам не вдалось викинути «заїжджого» киянина, аби віддати 80 мільйонів «Онуру»

Адміністративна колегія АМКУ зобов’язала ЛКП «Львівавтодор» скасувати рішення про відхилення пропозиції ТОВ «Укртунельбуд» на тендері щодо реконструкції вулиці Замарстинівської у Львові очікуваною вартістю 90,11 млн грн. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

30 жовтня ЛКП «Львівавтодор» провело аукціон щодо робіт з реконструкції вулиці Замарстинівської у Львові (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної ).

Участь у торгах взяли ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Гарантспецбуд ЛТД», ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1», ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл», а також ТОВ «Укртунельбуд».

Найдешевшу пропозицію зробив «Укртунельбуд», скинувши 1,4% від первинної заявки – 84,47 млн грн. Другу за рейтингом і на 1 тис. грн дорожчу від найдешевшої заявку подав «Гарантспецбуд ЛТД». Третю позицію зайняв «Онур» з ціновою пропозицією на 2 тис. грн дорожчою від найдешевшої.

На початку листопада, відхиливши пропозиції «Укртунельбуду» та «Гарантспецбуду ЛТД», замовник визнав переможцем фірму «Онур».

Однак, 24 листопада «Укртунельбуд» оскаржив рішення про відхилення його тендерної заявки в АМКУ.

Адміністративна колегія АМКУ визнала неправомірними усі три підстави, посилаючись на які замовник викинув з торгів фірму-скаржника.

Так, «Укртунельбуд» подав у складі своєї пропозиції довідку про залучення субпідрядників, у якій повідомив про залучення до виконання робіт ТОВ «Гарантспецбуд-Захід». При цьому, замовник встановив, що зазначений код ЄДРПОУ 40640296 належить не цій фірмі, а іншому учаснику торгів – «Гарантспецбуд ЛТД». АМКУ визнало відхилення пропозиції скаржника з цієї підстави неправомірним, оскільки у тендерній документації замовник не вимагав надання коду ЄДРПОУ.

Ще однією підставою для відхилення стала довідка про виконання аналогічних договорів. «Укртунельбуд» надав договір, укладений з Концерном «Київпідземшляхбуд», однак, відмітив замовник, ця фірма володіє 98% «Укртунельбуду».

Проте, тендерна документація не містила окремих вимог до контрагента, з яким має бути укладений аналогічний договір, а отже, вирішила Колегія, відхилення у цій частині – теж неправомірне.

Останнім аргументом замовника для відхилення «Укртунельбуду» став податковий борг компанії, зафіксований львівськими дорожниками станом на 25 жовтня цього року. При цьому, фірма подала на розгляд тендерному комітету довідку про відсутність боргу, сформовану на 12 жовтня.

Скаржник відмітив, що у реєстрі ДФСУ міститься примітка про щоденні зміни стану розрахунків платника податків з бюджетом. Фактично це означає, що наявність чи відсутність боргу може змінюватись кожного дня.

Врешті, і цю підставу для відхилення Колегія визнала необґрунтованою, зважаючи на те, що замовник не довів наявність у скаржника заборгованості зі сплати податків станом на 12 жовтня (згідно з датованою фірмою-скаржником довідкою), 27 жовтня (дата завантаження тендерної пропозиції), 30 жовтня (розкриття пропозицій) або ж 1 листопада (прийняття рішення про відхилення).

Разом з тим, Колегія передала наявну інформацію у територіальне відділення АМКУ, аби там з’ясували, чи немає в діях фірм «Укртунельбуд» та «Гарантспецбуд – Захід» порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів.

Прописане у Вишгороді на Київщині «Укртунельбуд» контролює екс-нардеп від «Нашої України», очільник передвиборчого штабу Партії регіонів в Києві на виборах 2012 року Валерій Борисов. Формально кінцевим бенефіціарним власником фірми через концерн «Київпідземшляхбуд» та ТОВ «Бас-Інвест» є киянин Василь Веселий. Також часткою 2% володіє Анатолій Гальчук, почесний громадянин села Нові Петрівці, де знаходилась президентська резиденція президента-втікача Віктора Януковича «Межигір’я» (сьогодні – Музей корупції «Межигір’я»).

Концерн «Київпідземшляхбуд» записаний на ТОВ «Бас-Інвест» (80%) та Анатолія Гальчука (20%).

Ще у 2016 році власниками ТОВ «Бас-Інвест» були Валерій Борисов та його син Дмитро Борисов. На місцевих виборах 2015 року обоє безуспішно балотувались до Київради від партії «Єдність» Олександра Омельченка. За часів мерства Омельченка, Борисов-старший був його заступником.

Київське ТОВ «Гарантспецбуд ЛТД» засноване у липні 2016 року, власником числиться Андрій Кухтицький, уродженець м. Конотоп Сумської області, нині прописаний у с. Острів Сокальського району на Львівщині. Фірма почала отримувати державні підряди у березні цього року і уже підписала договорів на понад 46 млн грн.

Ще торік у липні на Кухтицького було зареєстроване згадуване ТОВ «Гарантспецбуд-Захід», яке на той момент юридично знаходилось за адресою просп. Чорновола, 67 у Львові – тут раніше знаходились «Гарантспецбуд ЛТД» та відоме у Львові ПП «Гарантспецбуд», яке належало Кухтицькому до липня 2016 року. Сьогодні фірма перенесена у Маріуполь Донецької області, а власником значиться Віктор Костюк з Києва.

Додамо, ПП «Гарантспецбуд» відоме, насамперед, своїм першим власником, ким був Руслан Кандибор, екс-очільник Служби автомобільних доріг у Львівській області. Згідно з даними ЄДР, 14 листопада цього року в.о. керівника Служби автомобільних доріг у Львівській області став Юрій Яблонський.

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