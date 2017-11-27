Доброскок з Тендерної палати почав затягувати закупівлі по схемі «тендерного троллінгу»

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Заклади охорони здоров’я в Луганській і Донецькій областях не можуть придбати медичне обладнання через ПАТ «Екоклін», яка оскаржує рішення про відхилення фірми з торгів. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Йдеться про закупівлі медзакладів на поставку рентгенівських систем – Троїцького територіального медичного об’єднання (4,5 млн грн), КУ «Новоайдарське районне територіальне медичне об’єднання» (4,5 млн грн), Білокуракинської центральної райлікарні (4,5 млн грн), Луганської обласної клінічної лікарні (7,84 млн грн).

Наприклад, на тендері Новойдарського РТМО фірма загрузила в систему «Прозорро» в складі своєї заявки лише витяг з реєстру платників ПДВ, а також одну сторінку витягу з ЄДР (на фото ліроуч). На відміну від інших учасників торгів, які прийшли з повними пакетами документів (фото праворуч):

23 жовтня замовник відхилив пропозицію «Екокліну», а через чотири дні фірма подала скаргу в Антимонопольний комітет. Адмінколегія АМКУ прогнозовано не задовольнила скаржника 14 листопада. Відтак відкриті торги відбулись з затримкою майже на місяць – 20 листопада, хоча початково їх планували провести наприкінці жовтня.

Це призвело до того, що у разі підписання угоди з переможцем у нього залишиться лише один місяць аби виконати умову тендеру – поставити рентген до кінця грудня, щоб встигнути отримати від бюджетної установки оплату за поставлений товар до закінчення бюджетного року 31 грудня. Якби торги не затягувались, то часу на поставку було б вдвічі більше.

Вартість скарги в АМКУ коштує лише 5 тис грн.

«Екоклін» спеціалізується на оптовій торгівлі товарами госппризначення, побутовими електротоварами, а також провадить діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. З початку року отримала замовлень на майже 17 млн грн, в основному на поставку бітуму, рідше – палива.

Володимир Доброскок

Станом на кінець 2 кварталу 2017 року, контрольний пакет ПАТ «Екоклін» належав ТОВ «Компанія з управління активами “Сортіс Ессет Менеджмент”» (56%). Контролером останнього є ТОВ «Універсал трейд плюс» (99,7%), а генеральним директором та власником 0,3% є колишній член наглядової ради Тендерної палати Володимир Доброскок. Нагадаємо, у 2000-х роках Тендерна палата мала монопольний контроль за державними закупівлями.

ТОВ «Універсал трейд плюс» є одним із засновників Асоціації «Підприємців та промисловців-постачальників товарів, робіт та послуг для державних потреб», яка входила у Тендерну палату. Президентом Асоціації був Володимир Доброскок. Його радницею на цій посаді була Марина Машковська – одноосібна власниця фірми «Універсал трейд плюс».

На виборах 2014 року Володимир Доброскок балотувався до Київради від партії «Удар», а у 2015 році – від партії «Єдність» Олександра Омельченка. Відомий давніми зв’язками з нардепом від «БПП» Дмитром Андрієвським, якому допомагав на громадських засадах протягом сьомого та частини нинішнього скликання.

Також серед засновників Асоціації числяться ПП «Ніка-1» екс-депутатки Київської міськради Вікторії Кустової, ТОВ «Українська тендерна компанія» Доброскока та Павла Білоусова, а також ТОВ «Універсал трейд» (сьогодні – ТОВ «Консалтинговий центр “Столиця-Груп”»), яке ділять Доброскок, Вадим Коваленко та Роза Вінецька, яка у реєстрі НАЗК числиться як кандидатка на посаду судді місцевого суду Києва.

Машковська разом з Доброскоком є співзасновницею ВГО «Спілка захисту прав суб’єктів підприємництва», а Кустова та Білоусов з Доброскоком співзаснували київський осередок цієї спілки. Зауважимо також, що згадуване ПП «Ніка-1» Кустової отримало з початку року держзамовлень на понад 54 млн грн.

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