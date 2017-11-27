8,63 мільярда минулого тижня

27 листопадаа 2017
Паливо залізниці, армії і поліції, трубопроводи «Укртранснафти», дороги Львівщині і Донеччини, комп’ютеризації залізниці.
З 19 по 25 листопада в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 22,85 тисяч закупівель на загальну суму 8,63 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,54 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|877,67
|ТОВ «Елемент нафта»
|Дизельне паливо
|2. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|245,70
|ТОВ «Алов-буд»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш на ділянках км 10+800 – км 18+430, км 22+120 – км 42+700 Жидачівського району Львівської області
|3. Філія «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»
|224,56
|«Rosen Europe B.V.»
|Внутрішньотрубна діагностика/обстеження нафтопроводів Філії «МН «Дружба»
|4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|221,83
|ТОВ «Газтрейд»
|Дизельне паливо
|5. Служба автомобільних доріг у Донецькій області
|418,64
|ТОВ «Атлас СМД Україна»
|Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь, км 200+000 – км 215+000, км 183+600 – км 200+000
|6. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|129,39
|ТОВ «Дніпрозалізнич постачання»
|рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки
|Міністерство оборони України
|115,83
|ПАТ «Укргазвидобування»
|Нафта і дистиляти (09130000-9) (бензин, паливо дизельне)
|8. ДК «Укрспецекспорт»
|106,23
|ПАТ «Київський Завод «Радар»
|Спецмайно
|9. Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська залізниця»
|103,06
|ТОВ «ІТ-інтегратор»
|Модернізація та розширення функціональності інформаційної системи ПАТ «Укрзалізниця» для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних ресурсів
|10. Національна поліція України
|101,03
|ТОВ «Техойл рітейл»
|Паливо
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