8,63 мільярда минулого тижня

Паливо залізниці, армії і поліції, трубопроводи «Укртранснафти», дороги Львівщині і Донеччини, комп’ютеризації залізниці.

З 19 по 25 листопада в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 22,85 тисяч закупівель на загальну суму 8,63 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,54 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 877,67 ТОВ «Елемент нафта» Дизельне паливо 2. Служба автомобільних доріг у Львівській області 245,70 ТОВ «Алов-буд» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш на ділянках км 10+800 – км 18+430, км 22+120 – км 42+700 Жидачівського району Львівської області 3. Філія «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» 224,56 «Rosen Europe B.V.» Внутрішньотрубна діагностика/обстеження нафтопроводів Філії «МН «Дружба» 4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 221,83 ТОВ «Газтрейд» Дизельне паливо 5. Служба автомобільних доріг у Донецькій області 418,64 ТОВ «Атлас СМД Україна» Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь, км 200+000 – км 215+000, км 183+600 – км 200+000 6. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 129,39 ТОВ «Дніпрозалізнич постачання» рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки Міністерство оборони України 115,83 ПАТ «Укргазвидобування» Нафта і дистиляти (09130000-9) (бензин, паливо дизельне) 8. ДК «Укрспецекспорт» 106,23 ПАТ «Київський Завод «Радар» Спецмайно 9. Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська залізниця» 103,06 ТОВ «ІТ-інтегратор» Модернізація та розширення функціональності інформаційної системи ПАТ «Укрзалізниця» для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних ресурсів 10. Національна поліція України 101,03 ТОВ «Техойл рітейл» Паливо

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