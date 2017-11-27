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27.11.2017

Львів’янам не вдалось викинути «заїжджого» киянина, аби віддати 80 мільйонів «Онуру»

Комбінат Фірташа скупився дорогим вугіллям на 8 мільйонів у оточення охоронців Коломойського

«Прокладка» Адамовського без формули продала залізниці дизелю на чверть мільярда

Рівне замовило дилеру «Південмашу» тролейбусів з автономним ходом на 39 мільйонів

«Укртранснафта» за валютною формулою замовила партнеру Порошенка китайських пікапів на 23 мільйони

Залізниця за 79 мільйонів замовила Ахметову дещо дорожчі підкладки, ніж влітку

Доброскок з Тендерної палати почав затягувати закупівлі по схемі «тендерного троллінгу»

Виправданий судом постачальник «швидких» продав лікарям Київщини японський томограф за 26 мільйонів

8,63 мільярда минулого тижня

26.11.2017

Армія відписала миколаївському держзаводу 74 мільйони на ремонт літаків

Конотопський авіазавод замовив софту на 33 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману

Лінію зв’язку «Укрзалізниці» за 86 мільйонів таємно переоснастить «прокладка» з карної справи

25.11.2017

«Укртранснафта» замовила «Укрзалізниці» перевезень на 85 мільйонів

Матір очільника ДБР зареєструвала 300-метровий особняк під Львовом

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13.11.2017

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13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

8,63 мільярда минулого тижня

27 листопадаа 2017

Паливо залізниці, армії і поліції, трубопроводи «Укртранснафти», дороги Львівщині і Донеччини, комп’ютеризації залізниці.

З 19 по 25 листопада в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 22,85 тисяч закупівель на загальну суму 8,63 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,54 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 877,67 ТОВ «Елемент нафта» Дизельне паливо
2. Служба автомобільних доріг у Львівській області 245,70 ТОВ «Алов-буд» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш на ділянках км 10+800 – км 18+430, км 22+120 – км 42+700 Жидачівського району Львівської області
3. Філія «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» 224,56 «Rosen Europe B.V.» Внутрішньотрубна діагностика/обстеження нафтопроводів Філії «МН «Дружба»
4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 221,83 ТОВ «Газтрейд» Дизельне паливо
5. Служба автомобільних доріг у Донецькій області 418,64 ТОВ «Атлас СМД Україна» Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь, км 200+000 – км 215+000, км 183+600 – км 200+000
6. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 129,39 ТОВ «Дніпрозалізнич постачання» рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки
Міністерство оборони України 115,83 ПАТ «Укргазвидобування» Нафта і дистиляти (09130000-9) (бензин, паливо дизельне)
8. ДК «Укрспецекспорт» 106,23 ПАТ «Київський Завод «Радар» Спецмайно
9. Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська залізниця» 103,06 ТОВ «ІТ-інтегратор» Модернізація та розширення функціональності інформаційної системи ПАТ «Укрзалізниця» для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних ресурсів
10. Національна поліція України 101,03 ТОВ «Техойл рітейл» Паливо

 

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Запоріжжя Комбінат Фірташа скупився дорогим вугіллям на 8 мільйонів у оточення охоронців Коломойського

Рівне Рівне замовило дилеру «Південмашу» тролейбусів з автономним ходом на 39 мільйонів

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