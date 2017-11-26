НОВИНИ

26.11.2017

Армія відписала миколаївському держзаводу 74 мільйони на ремонт літаків

Конотопський авіазавод замовив софту на 33 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману

Лінію зв’язку «Укрзалізниці» за 86 мільйонів таємно переоснастить «прокладка» з карної справи

25.11.2017

«Укртранснафта» замовила «Укрзалізниці» перевезень на 85 мільйонів

Матір очільника ДБР зареєструвала 300-метровий особняк під Львовом

Улюбленець Кропивницького управління ЖКГ відремонтував дорогу за два тижні до підписання договору

24.11.2017

Протеже Кононенка почав заробляти на державних портах нібито з оточенням Авакова

«Укрпатент» дасть своєму і прокурорському фавориту 5 мільйонів на систему документообігу

Фірму Лабазюка підозрюють у прихованій приватизації держзаводу за допомогою збиткової мирової угоди

«Григоришинці» за 79 мільйонів переоснастять підстанцію обленерго Григоришина

Товариш дядька Березенка отримає чверть мільярда за напівтаємний ремонт доріг Франківщини

Із червня оточення Кернеса підняло ціни самоскидів для комунальників Кернеса на 19%

«Київводоканал» знову готує до розпилу 19 мільйонів на очистці води – тепер не обіцяє платити

Причетні до перетворення древнього городища під палац Косюка обзавелися дорогою нерухомістю

Залізниця хоче купити дизелю на півтора мільярди із прив’язкою до світових котирувань і курсу валют

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Лінію зв’язку «Укрзалізниці» за 86 мільйонів таємно переоснастить «прокладка» з карної справи

26 листопадаа 2017

Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 19 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Укрспецбуд+» технічне переоснащення лінії зв’язку на дільниці Запоріжжя-Комиш Зоря за 86,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч переоснастять лінію зв’язку від станції Запоріжжя-2 до станції Комиш Зоря довжиною 156 км. Гарантійний строк становить два роки.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Переможець подав сертифікати на апаратуру передачі сигналів захисту PCM30U-OCH від «TTC Telecomunikace Ltd.» (Чехія), пакетну оптичну транспортну платформу SPO 1400 із програмним забезпеченням від «Ericsson AB» (Швеція), муфти для оптичних кабелів зв’язку від «CommScope EMEA Limited» (Росія) і захисні поліетиленові труби для кабелів зв’язку від ТОВ «Планета Пластик».

На заробітну плату піде 8,58 млн грн., тобто 10% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 726 тис грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 86,89 млн грн.

Дніпровське ТОВ «Будівельно-монтажний поїзд-870» Надії, Вадима і Дмитра Похильків із нижчою на 8% ціною відхилили за відсутність звіту з праці за останній звітній період червень та цінову пропозицію і проект договору, оформлені без урахування змін до тендерної документації. Фірма безуспішно оскаржувала визначення переможця в АМКУ. Вадим і Дмитро Похильки володіють ТОВ «Дніпротрансбудзв’язокавтоматика», де їхнім партнером колись був Віктор Остапчук – екс-начальник ДП «Південна залізниця» і нардеп від партії «Відродження» (раніше – Партія регіонів).

Дорожчим конкурентом було ірпіньське ТОВ «А Груп» макіївця Олександра Пугача, причому ціну під час аукціону знижував лише переможець.

Нинішній переможець «Укрспецбуд+» фігурувало у кримінальному провадженні поліції проти службовців ПАТ «ЕК Одесаобленерго», «Укрспецбуд1» і ще трьох фірм щодо штучного завищення вартості та об’ємів будівельно-монтажних робіт. У липні суд повернув «Укрспецбуд+» вилучені під час обшуку документи і комп’ютерну техніку.

Одеський «Укрспецбуд+» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Ігорю Максіменку, керівником є Олександр Нахаба. Через цю фірму Максіменко значиться бенефіціаром ТОВ «Мідас Консалтинг», співзасновником якого є адвокат Олександр Чубар.

Минулого року засновником і директором «Укрспецбуд+» був Вадим Лєвєнберг, колишній співвласник нині припиненого ТОВ «Укрспецбуд» із Менделем Сатановським та одноосібний власник ТОВ «Укрспецбуд1», нині переписаного на Андрія Рижевола. Обома останніми фірмами керував той самий Нахаба.

Усього з квітня 2016 року переможець виграв тендерів на 149,59 млн грн., із яких 62,52 млн грн. – в «ЕК Одесаобленерго».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба
23 листопадаа 2017

Корупція і рукодупість: як АМКУ продаватиме справи по закону Іванчука
20 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.11.2017

Суми Конотопський авіазавод замовив софту на 33 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману

25.11.2017

Львів Матір очільника ДБР зареєструвала 300-метровий особняк під Львовом

Кіровоград Улюбленець Кропивницького управління ЖКГ відремонтував дорогу за два тижні до підписання договору

24.11.2017

Хмель Фірму Лабазюка підозрюють у прихованій приватизації держзаводу за допомогою збиткової мирової угоди

Вінниця «Григоришинці» за 79 мільйонів переоснастять підстанцію обленерго Григоришина

І-Франк Товариш дядька Березенка отримає чверть мільярда за напівтаємний ремонт доріг Франківщини

Харків Із червня оточення Кернеса підняло ціни самоскидів для комунальників Кернеса на 19%

Київ «Київводоканал» знову готує до розпилу 19 мільйонів на очистці води – тепер не обіцяє платити

Київщина Причетні до перетворення древнього городища під палац Косюка обзавелися дорогою нерухомістю

23.11.2017

І-Франк Злочевський через суд залишив собі родовище газу всупереч рішенню облради про відмову

Донецьк «Торецьквугілля» замовило сину начальниці відділу постачання труб неіснуючих розмірів на 5 мільйонів

Черкаси На ремонт бульвару в Черкасах докинули 5 мільйонів фірмі, яка раніше неякісно його відремонтувала за 40 мільйонів

Дніпро Шляховиків Дніпра очолив бізнесмен, чия фірма виграла 100 мільйонів на дороги, беручи КП на субпідряд

Харків Оточення Кернеса отримає сотні мільйонів на єдиному транспортному квитку у Харкові

22.11.2017

Суми Помічник Молотка дав 5 мільйонів на заставу для екс-голови госпсуду Сумщини, затриманому на хабарі

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ