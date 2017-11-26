Лінію зв’язку «Укрзалізниці» за 86 мільйонів таємно переоснастить «прокладка» з карної справи

Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 19 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Укрспецбуд+» технічне переоснащення лінії зв’язку на дільниці Запоріжжя-Комиш Зоря за 86,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч переоснастять лінію зв’язку від станції Запоріжжя-2 до станції Комиш Зоря довжиною 156 км. Гарантійний строк становить два роки.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Переможець подав сертифікати на апаратуру передачі сигналів захисту PCM30U-OCH від «TTC Telecomunikace Ltd.» (Чехія), пакетну оптичну транспортну платформу SPO 1400 із програмним забезпеченням від «Ericsson AB» (Швеція), муфти для оптичних кабелів зв’язку від «CommScope EMEA Limited» (Росія) і захисні поліетиленові труби для кабелів зв’язку від ТОВ «Планета Пластик».

На заробітну плату піде 8,58 млн грн., тобто 10% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 726 тис грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 86,89 млн грн.

Дніпровське ТОВ «Будівельно-монтажний поїзд-870» Надії, Вадима і Дмитра Похильків із нижчою на 8% ціною відхилили за відсутність звіту з праці за останній звітній період червень та цінову пропозицію і проект договору, оформлені без урахування змін до тендерної документації. Фірма безуспішно оскаржувала визначення переможця в АМКУ. Вадим і Дмитро Похильки володіють ТОВ «Дніпротрансбудзв’язокавтоматика», де їхнім партнером колись був Віктор Остапчук – екс-начальник ДП «Південна залізниця» і нардеп від партії «Відродження» (раніше – Партія регіонів).

Дорожчим конкурентом було ірпіньське ТОВ «А Груп» макіївця Олександра Пугача, причому ціну під час аукціону знижував лише переможець.

Нинішній переможець «Укрспецбуд+» фігурувало у кримінальному провадженні поліції проти службовців ПАТ «ЕК Одесаобленерго», «Укрспецбуд1» і ще трьох фірм щодо штучного завищення вартості та об’ємів будівельно-монтажних робіт. У липні суд повернув «Укрспецбуд+» вилучені під час обшуку документи і комп’ютерну техніку.

Одеський «Укрспецбуд+» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Ігорю Максіменку, керівником є Олександр Нахаба. Через цю фірму Максіменко значиться бенефіціаром ТОВ «Мідас Консалтинг», співзасновником якого є адвокат Олександр Чубар.

Минулого року засновником і директором «Укрспецбуд+» був Вадим Лєвєнберг, колишній співвласник нині припиненого ТОВ «Укрспецбуд» із Менделем Сатановським та одноосібний власник ТОВ «Укрспецбуд1», нині переписаного на Андрія Рижевола. Обома останніми фірмами керував той самий Нахаба.

Усього з квітня 2016 року переможець виграв тендерів на 149,59 млн грн., із яких 62,52 млн грн. – в «ЕК Одесаобленерго».

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