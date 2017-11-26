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Лінію зв’язку «Укрзалізниці» за 86 мільйонів таємно переоснастить «прокладка» з карної справи

25.11.2017

«Укртранснафта» замовила «Укрзалізниці» перевезень на 85 мільйонів

Матір очільника ДБР зареєструвала 300-метровий особняк під Львовом

Улюбленець Кропивницького управління ЖКГ відремонтував дорогу за два тижні до підписання договору

24.11.2017

Протеже Кононенка почав заробляти на державних портах нібито з оточенням Авакова

«Укрпатент» дасть своєму і прокурорському фавориту 5 мільйонів на систему документообігу

Фірму Лабазюка підозрюють у прихованій приватизації держзаводу за допомогою збиткової мирової угоди

«Григоришинці» за 79 мільйонів переоснастять підстанцію обленерго Григоришина

Товариш дядька Березенка отримає чверть мільярда за напівтаємний ремонт доріг Франківщини

Із червня оточення Кернеса підняло ціни самоскидів для комунальників Кернеса на 19%

«Київводоканал» знову готує до розпилу 19 мільйонів на очистці води – тепер не обіцяє платити

Причетні до перетворення древнього городища під палац Косюка обзавелися дорогою нерухомістю

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Конотопський авіазавод замовив софту на 33 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману

26 листопадаа 2017

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 22 листопада уклало угоду з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології» про послуги із впровадження програмного забезпечення на 33,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили програмний комплекс «IT-Enterprise». Строк надання послуг – до кінця 2020 року. Файл звіту про укладення договору не опублікований, тож деталі підряду невідомі.

Засновниками київських «Інформаційних технологій» є Володимир Михайлов, Олександр Скріпін, Костянтин Шурек і Олег Щербатенко. Фірма є одним з найбільших учасників відповідного ринку України і має впроваджувальний центр також у Росії.

У квітні ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ДК «Укроборонпром» замовило їй якихось послуг щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій на 25,55 млн грн.

Нагадаємо, торік Міністерство освіти і науки замовило фірмі постачання і налагодження Системи електронного документообігу «IT-Enterprise» за 43 тис грн. Тоді у тендерній заявці «Інформаційні технології» навели кілька прикладів успішного впровадження системи «IT-Enterprise». У тому числі вказано проект у Вінниці, впроваджений після 2008 року, коли мером міста був нинішній голова уряду Володимир Гройсман. У тому числі вказано відкриття «Прозорого офісу» в будівлі міськради. Також прізвище Гройсмана фірма використала у презентації роботи своєї системи.

«Авіакон» входить у державний концерн «Укроборонпром», який з літа 2014 року очолює Роман Романов. Раніше Романов займався торгівлею автомобілями, в тому числі «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Олега Гладковського (Свинарчука), співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко. Гладковський займає посаду першого заступника секретаря СНБО та курує діяльність «Укроборонпрому».

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25.11.2017

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Кіровоград Улюбленець Кропивницького управління ЖКГ відремонтував дорогу за два тижні до підписання договору

24.11.2017

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І-Франк Товариш дядька Березенка отримає чверть мільярда за напівтаємний ремонт доріг Франківщини

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Суми Помічник Молотка дав 5 мільйонів на заставу для екс-голови госпсуду Сумщини, затриманому на хабарі

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