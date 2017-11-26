Конотопський авіазавод замовив софту на 33 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 22 листопада уклало угоду з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології» про послуги із впровадження програмного забезпечення на 33,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили програмний комплекс «IT-Enterprise». Строк надання послуг – до кінця 2020 року. Файл звіту про укладення договору не опублікований, тож деталі підряду невідомі.

Засновниками київських «Інформаційних технологій» є Володимир Михайлов, Олександр Скріпін, Костянтин Шурек і Олег Щербатенко. Фірма є одним з найбільших учасників відповідного ринку України і має впроваджувальний центр також у Росії.

У квітні ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ДК «Укроборонпром» замовило їй якихось послуг щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій на 25,55 млн грн.

Нагадаємо, торік Міністерство освіти і науки замовило фірмі постачання і налагодження Системи електронного документообігу «IT-Enterprise» за 43 тис грн. Тоді у тендерній заявці «Інформаційні технології» навели кілька прикладів успішного впровадження системи «IT-Enterprise». У тому числі вказано проект у Вінниці, впроваджений після 2008 року, коли мером міста був нинішній голова уряду Володимир Гройсман. У тому числі вказано відкриття «Прозорого офісу» в будівлі міськради. Також прізвище Гройсмана фірма використала у презентації роботи своєї системи.

«Авіакон» входить у державний концерн «Укроборонпром», який з літа 2014 року очолює Роман Романов. Раніше Романов займався торгівлею автомобілями, в тому числі «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Олега Гладковського (Свинарчука), співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко. Гладковський займає посаду першого заступника секретаря СНБО та курує діяльність «Укроборонпрому».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Комп’ютерізація