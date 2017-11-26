Армія відписала миколаївському держзаводу 74 мільйони на ремонт літаків

Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) МО України 20 листопада уклала дві угоди з ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» про ремонт літаків на загальну суму 74,18 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 грудня виконають контрольно-відновлювальний ремонт транспортного літака Іл-76МД №006470118 за 54,92 млн грн. і середній ремонт розвідувального літака Су-24МР №0741613 за 19,25 млн грн.

Закупівлі провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції, оскільки такі послуги в Україні може надати лише миколаївський завод «НАРП» зі складу ДК «Укроборонпром».

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