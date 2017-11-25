Улюбленець Кропивницького управління ЖКГ відремонтував дорогу за два тижні до підписання договору

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради 21 листопада замовило МПП «Тарон» поточний ремонт дороги за 188,6 тис грн., хоча ремонтні роботи фірма виконала ще 6 листопада. Про це повідомив Центр медіа розслідувань «Прозоро».

Мова йде про ремонт дороги по провулку Фортечному від вул. В.Пермської до вул. Фісановича. Згідно з умовами договору, роботи повинні бути виконані до 31 грудня. Втім, видання, отримавши фото від читача, яким було зафіксовано факт робіт на дорозі ще 6 листопада, та розпитавши торговців з прилеглих магазинів, з’ясувало, що дорога ремонтувалася за два тижні до підписання договору.

Згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, управління ЖКГ ще не робило жодних проплат за виконання ремонту дороги по провулку Фортечному.

«Щедрим благодійником виявився «улюбленець» кропивницьких комунальників МПП «Тарон», який регулярно отримує замовлення на виконання ремонтних робіт доріг, в основному у дворах багатоповерхівок», – написало видання.

Цього року підрядник вже отримав 33 замовлення від управління ЖКГ на суму 18,6 млн грн. Усі підряди «Тарон» отримав, не беручи участі в конкурентних торгах.

МПП «Тарон» було зареєстровано в 1993 році. Засновниками МПП зазначені Мхитарян Марат Грачкович та Курехян Герміне. Мхитарян є власником ще одного «улюбленця» ГУЖКГ – ПП «МАМ-Сервіс», з яким у 2017 році було підписано 15 договорів на ремонт доріг у Кропивницькому на суму 9,71 млн грн. Мхитарян також є засновником ТОВ «ПФ», яке цього року здійснювало капітальний ремонт вулиць Велика Пермська, Преображенська та Авіаційна загальною вартістю 16,84 млн грн. Обидва власника «Тарона» також володіють Насіннєвим заводом ТОВ «Центральний регіон».

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради очолює Віктор Кухаренко.

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