«Укртранснафта» замовила «Укрзалізниці» перевезень на 85 мільйонів

ПАТ «Укртранснафта» 21 листопада уклало угоду з ПАТ «Українська залізниця» про перевезення на 85,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом замовили строком із листопада 2017 року по грудень 2018 року, тобто на 14 місяців.

Деталі договору невідомі, бо замовник опублікував тільки звіт про його укладення.

Нагадаємо, нещодавно договори з «Укрзалізницею» про послуги з перевезення також підписали ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» на 98,92 млн грн. і ПАТ «Укргазвидобування» на 100,00 млн грн.

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