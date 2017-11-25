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Із червня оточення Кернеса підняло ціни самоскидів для комунальників Кернеса на 19%

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Матір очільника ДБР зареєструвала 300-метровий особняк під Львовом

25 листопадаа 2017

У січні 2017 року матір очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби зареєструвала право власності на 300-метровий будинок у смт Рудне поблизу Львова. Про це свідчить витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Матір очільника Ольга Труба на підставі держакту про право власності зареєструвала на себе ділянку 0,09 га під цим будинком. Також, згідно витягу з Держкадастру, Ольга Труба реєструвала на себе ще одну ділянку 0,0135 га поряд.

2011 року на Ольгу Трубу на підставі свідоцтва про права власності реєструвався ще один будинок у цьому ж селищі на вулиці Івана Павла ІІ (колись мала назву Дитяча).

Ще у липні 2017 року матір очільника ДБР на підставі договору довічного утримання зареєструвала на себе 24-метрову квартиру у Львові на вул. Станція Личаків. Цей будинок – колишня  залізнична станція, що зараз використовується як житловий будинок. Родина Труб раніше реєструвалася в сусідній 17-метровій квартирі цього будинку. Тож тепер Труби володіють щонайменше половиною колишньої залізничної станції.

Ольга Труба, за даними «Наших грошей», працювала у підрозділі громадського харчування Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту. Бізнесу не має, як і її чоловік Роман Труба. 2011 року Ольга Труба зареєструвала на себе знак для товарів і послуг на львівський ресторан “У лисого Мацька”.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», родичі Романа Труби володіють львівським рестораном «Манускрипт». Батько очільника ДБР працював на дистанції колії «Підзамче» Львівської залізниці.

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