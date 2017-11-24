«Укрпатент» дасть своєму і прокурорському фавориту 5 мільйонів на систему документообігу

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13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
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24 листопадаа 2017

ДП «Український інститут інтелектуальної власності» 20 жовтня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» пакет програмного забезпечення для автоматизації офісу на 5,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом року створять комплексну автоматизовану систему для здійснення процедур щодо забезпечення державної реєстрації авторських прав і договорів, які стосуються прав авторів на твори (КАС ДР АП). Зокрема вона включатиме підсистеми Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір. Разом із софтом замовник отримає всі виключні майнові права на нього, а виконавець рік здійснюватиме гарантійну підтримку безкоштовно.

Ціна угоди майже на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 5,22 млн грн.

Акціонерами «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» є відомий львівський бізнесмен у сфері нафто-газовидобутку («Укрнафтогазінвест») Зіновій Козицький із 42,7% та вихідці з Донецька – Ольга Петренко із 18% і Юрій Петренко із 24,8%.

Усього з 2008 року переможець виграв тендерів на 20,19 млн грн., переважно в «Укрпатенту» та органів прокуратури.

Нині єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «АМ Інтегратор Груп» донеччанина Михайла Бреймана та киян Валерія Абдульманова і Світлани Крекотень. Раніше Брейман був співзасновником ТОВ «АМІ» разом із литовською фірмою «Фінансові та інженерні консультації» росіян Ігоря Турова та Ольги Лобанової, нинішніх власників ТОВ «АМІ-Україна». У 2011-2012 роках єдиним засновником «АМІ» був Анатолій Нозік, партнер Іллі Нехаєва – зятя тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

КМП «Інформпроект» не допустили до аукціону за банківську гарантію з додатковими умовами, використання програм із закритим кодом, а також відсутність обґрунтування застосування рівнів кросплатформності та стислого опису функції щодо формування та подання до центрального органу виконавчої влади.

Анонімна фірма перед розкриттям заявила, що вартість запропонованої розробки системи електронного документообігу значно перевищує вітчизняні аналоги і навела приклади: Кабінет міністрів – 2 млн грн., Міністерство фінансів – 200 тис грн. Замовник відповів, що «учасник самостійно визначає загальну ціну пропозиції, а також вартість складових такої ціни з урахуванням вимог тендерної документації до предмета закупівлі».

 

Етап надання послуг Вартість, грн.
Формування вимог до КАС ДР АП 300 000
Розробка концепцій Державних реєстрів, що входять до складу КАС ДР АП 350 000
Розробка концепції КАС ДР АП 242 000
Розробка Технічних завдань на підсистеми державних реєстрів, що входять до КАС ДР АП 219 000
Розробка Технічного завдання КАС ДР АП 219 000
Технічний проект (проектні рішення). Постачання програмної продукції: Підсистема «Бюлетень» 276 380
Технічний проект (проектні рішення). Постачання програмної продукції: Підсистема «Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір» 276 380
Технічний проект (проектні рішення). Постачання програмної продукції: Підсистема «Державний реєстр договорів, які стосуються права автора на твір» 276 380
Технічний проект (проектні рішення). Постачання програмної продукції: Підсистема «Каталог» 276 380
Технічний проект (проектні рішення). Постачання програмної продукції: Підсистема «Шаблони: АРМ заявника, АРМ фахівця» 276 380
Технічний проект (проектні рішення). Постачання програмної продукції: Підсистема «Реєстрація користувачів» 376 000
Технічний проект (проектні рішення). Постачання програмної продукції: Підсистема «АРМ заявника» 376 000
Технічний проект (проектні рішення). Постачання програмної продукції: Підсистема «АРМ фахівця» 376 000
Технічний проект (проектні рішення). Постачання програмної продукції: Підсистеми «Bot-платформа», «HelpDesk» 376 000
Технічний проект (проектні рішення). Постачання програмної продукції: Підсистема «Е-архів» 376 000
Технічний проект (проектні рішення). Постачання програмної продукції: Підсистема «Статистика» 376 000
Робоча документація 95 100
Введення в експлуатацію 134 000
Усього: 5 197 000

 

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