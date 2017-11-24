НОВИНИ

24.11.2017

Протеже Кононенка почав заробляти на державних портах нібито з оточенням Авакова

«Укрпатент» дасть своєму і прокурорському фавориту 5 мільйонів на систему документообігу

Фірму Лабазюка підозрюють у прихованій приватизації держзаводу за допомогою збиткової мирової угоди

«Григоришинці» за 79 мільйонів переоснастять підстанцію обленерго Григоришина

Товариш дядька Березенка отримає чверть мільярда за напівтаємний ремонт доріг Франківщини

Із червня оточення Кернеса підняло ціни самоскидів для комунальників Кернеса на 19%

«Київводоканал» знову готує до розпилу 19 мільйонів на очистці води – тепер не обіцяє платити

Причетні до перетворення древнього городища під палац Косюка обзавелися дорогою нерухомістю

Залізниця хоче купити дизелю на півтора мільярди із прив’язкою до світових котирувань і курсу валют

23.11.2017

Луценко підготував підозру голові ФДМУ за пивний ресторан «Козирної карти» в МінАПК (деталі справи)

Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба

Злочевський через суд залишив собі родовище газу всупереч рішенню облради про відмову

Топ-10 нардепів з найбільшими субвенціями на округ

«Торецьквугілля» замовило сину начальниці відділу постачання труб неіснуючих розмірів на 5 мільйонів

На ремонт бульвару в Черкасах докинули 5 мільйонів фірмі, яка раніше неякісно його відремонтувала за 40 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Товариш дядька Березенка отримає чверть мільярда за напівтаємний ремонт доріг Франківщини

24 листопадаа 2017

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 20 жовтня за результатами тендерів уклала чотири угоди з ТОВ «ПБС» про поточний середній ремонт автодоріг місцевого значення на загальну суму 261,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року відремонтують такі дороги:

  • за 122,95 млн грн. – О090402 Городенка – Черемхів на ділянці км 0+000 – км 20+000,
  • за 59,85 млн грн. – О090602 Калуш – Осмолода на ділянці км 0+505 – км 54+861,
  • за 45,77 млн грн. – О090304 Залуква – Боднарів на ділянці км 7+140 – км 15+705,
  • за 32,75 млн грн. – О090301 Більшівці – Княгиничі на ділянках км 23+070 – км 27+000 і км 43+645 – км 45+182.

Кошториси і підсумкові відомості ресурсів не оприлюднили. Натомість опубліковано протокол узгоджених цін із ПДВ та доставкою, не відділеною від вартості самих будматеріалів. Тож їхня вартість невідома, що унеможливлює порівняння з іншими закупівлями, де замовники оприлюднюють окремо ціну матеріалів і ціну доставки до міста ремонту.

Згідно такого протоколу до найдорожчого підряду, тонна асфальтобетону щільного дрібнозернистого типу А марки 1 коштує 2 376 грн., а щільного крупнозернистого типу А марки 1 – 2 176 грн. Кубометр щебеню М1000 5-0 мм обійдеться у 921 грн.

Гарантійний строк становить десять років. Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі третини відсотка ціни кожного з підрядів. На заробітну плату і прибуток в усіх випадках відведено менше, ніж по відсотку.

Сума угод на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 267,11 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» і ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке не знижувало ціну під час аукціонів.

Фірму  «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко (обрався від «Блоку Петра Порошенка», потім вийшов із фракції). Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який торік націоналізували.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.

Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба
23 листопадаа 2017

Корупція і рукодупість: як АМКУ продаватиме справи по закону Іванчука
20 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

24.11.2017

Хмель Фірму Лабазюка підозрюють у прихованій приватизації держзаводу за допомогою збиткової мирової угоди

Вінниця «Григоришинці» за 79 мільйонів переоснастять підстанцію обленерго Григоришина

І-Франк Товариш дядька Березенка отримає чверть мільярда за напівтаємний ремонт доріг Франківщини

Харків Із червня оточення Кернеса підняло ціни самоскидів для комунальників Кернеса на 19%

Київ «Київводоканал» знову готує до розпилу 19 мільйонів на очистці води – тепер не обіцяє платити

Київщина Причетні до перетворення древнього городища під палац Косюка обзавелися дорогою нерухомістю

23.11.2017

І-Франк Злочевський через суд залишив собі родовище газу всупереч рішенню облради про відмову

Донецьк «Торецьквугілля» замовило сину начальниці відділу постачання труб неіснуючих розмірів на 5 мільйонів

Черкаси На ремонт бульвару в Черкасах докинули 5 мільйонів фірмі, яка раніше неякісно його відремонтувала за 40 мільйонів

Дніпро Шляховиків Дніпра очолив бізнесмен, чия фірма виграла 100 мільйонів на дороги, беручи КП на субпідряд

Харків Оточення Кернеса отримає сотні мільйонів на єдиному транспортному квитку у Харкові

22.11.2017

Суми Помічник Молотка дав 5 мільйонів на заставу для екс-голови госпсуду Сумщини, затриманому на хабарі

Донецьк Донецькі дорожники приховали ціни капремонту траси на Запоріжжя «мішаловцями» за 419 мільйонів

Миколаїв Суд виправдав колишніх голову РДА та начальника РОВД, звинувачених у зборі чужого урожаю

Луганськ Запідозрена у фіктивності фірма втретє підлатає Новопсковський дитячий будинок

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ