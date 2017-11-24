Товариш дядька Березенка отримає чверть мільярда за напівтаємний ремонт доріг Франківщини

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 20 жовтня за результатами тендерів уклала чотири угоди з ТОВ «ПБС» про поточний середній ремонт автодоріг місцевого значення на загальну суму 261,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року відремонтують такі дороги:

за 122,95 млн грн. – О090402 Городенка – Черемхів на ділянці км 0+000 – км 20+000,

за 59,85 млн грн. – О090602 Калуш – Осмолода на ділянці км 0+505 – км 54+861,

за 45,77 млн грн. – О090304 Залуква – Боднарів на ділянці км 7+140 – км 15+705,

за 32,75 млн грн. – О090301 Більшівці – Княгиничі на ділянках км 23+070 – км 27+000 і км 43+645 – км 45+182.

Кошториси і підсумкові відомості ресурсів не оприлюднили. Натомість опубліковано протокол узгоджених цін із ПДВ та доставкою, не відділеною від вартості самих будматеріалів. Тож їхня вартість невідома, що унеможливлює порівняння з іншими закупівлями, де замовники оприлюднюють окремо ціну матеріалів і ціну доставки до міста ремонту.

Згідно такого протоколу до найдорожчого підряду, тонна асфальтобетону щільного дрібнозернистого типу А марки 1 коштує 2 376 грн., а щільного крупнозернистого типу А марки 1 – 2 176 грн. Кубометр щебеню М1000 5-0 мм обійдеться у 921 грн.

Гарантійний строк становить десять років. Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі третини відсотка ціни кожного з підрядів. На заробітну плату і прибуток в усіх випадках відведено менше, ніж по відсотку.

Сума угод на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 267,11 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» і ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке не знижувало ціну під час аукціонів.

Фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко (обрався від «Блоку Петра Порошенка», потім вийшов із фракції). Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який торік націоналізували.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.

Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.

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