Причетні до перетворення древнього городища під палац Косюка обзавелися дорогою нерухомістю

Сільський голова села Хотів під Києвом Микола Безпечний разом з дочками володіє низкою нерухомості, яка значно перевищує доходи родини. Про це йдеться в розслідуванні Максима Опанасенка для «Слідства. Інфо».

В Хотові в сільського голови два чималих будинки на півгектарах землі. Третій будинок поруч записаний на доньку Безпечного – Наталю Кошерову. Також у її власності майже гектар землі поряд з пам’яткою архітектури – Хотівським скіфським городищем . Минулого року були зменшені межі городища, що дозволило власнику ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (ТМ «Наша Ряба») Юрію Косюку звести тут великий маєток. Безпечний був ініціатором виділення ще однієї земельної ділянки Косюку поряд з городищем цього року.

Також у голови Хотіва ще один будинок і земельна ділянка знаходяться у елітних Підгірцях під Києвом. Розташовані вони у закритому садовому товаристві просто на березі озера.

Молодша донька Безпечного Юлія з 2014 року є власницею квартир в новобудові в Хотові. А ще 11 господарських споруд та восьми паркомісць вартістю по 70 тис грн. за кожне.

Навесні 2016 року, напередодні голосування за узаконення нових меж городища, донька міського голови стала власницею Volkswagen Jetta вартістю у понад півмільйона гривень. Тільки вартість цього авто перевищує річний дохід сім’ї Безпечних.

Сам Безпечний пояснив, що успадкував два будинки в Хотові від батьків.

Земля під Хотівським городищем належить КП «Хотів», яке добровільно відмовилося від частини власності. Керівник Євгеній Волошин нині добудовує розкішний маєток на одній вулиці з сільським головою.

Навпроти новобудови ще один – трохи скромніший, будинок Волошина, який їздить на кросовері Volkswagen Touareg.

Від «Наших грошей»

В 2017 році холдинг «МХП» Юрія Косюка вже отримав з бюджету у вигляді дотацій майже мільярд гривень. Цьому сприяло також те, що Верховна Рада не ввела обмеження щодо видачі дотацій «в одні руки». Ініціатором відхилення обмеження стала голова комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна (БПП). Раніше вона працювала директором «5 канал» (ТРК «Експрес-Інформ»), яким володіє президент Петро Порошенко. З липня по вересень 2014 р. Косюк працював першим заступником Адміністрації президента Порошенка.

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