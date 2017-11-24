«Київводоканал» знову готує до розпилу 19 мільйонів на очистці води – тепер не обіцяє платити

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ПрАТ «АК «Київводоканал» призначив на 8 грудня аукціони на реконструкцію систем дозування коагулянту Деснянської водопровідної станції (просп. Алішера Навої, 1) на загальну суму 18,99 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро»

Очікувана вартість реконструкції на ОВС-1 становить 9,19 млн грн., ОВС-3 – 9,81 млн грн.

По цим торгам потенційний учасник подав замовнику кілька питань по процедурі, які свідчать про відсутність в тендерній документації чітких зобов’язань замовника оплатити виконані роботі.

В проекті договору в жодному місці не згадується про надання підряднику будь-якого авансу на закупівлю імпортного обладнання, яке складає більшу частину у вартості закупівлі. Також замовник не включив в договір жодної згадки про зобов’язання оплатити виконані роботи.

В розділі про порядок розрахунків вказано лише, що оплата проводиться замовником не менше ніж через 45 календарних днів з дати підписання актів виконаних робіт на підставі Довідки про вартість виконаних будівельних робіт.

Від «Наших грошей»: Таким чином оплата може відбутись і через 45 днів, і через 365 днів, і через десять років. Оскільки зобов’язання  платити замовник на себе не бере, а термін встановлює не максимальний коли оплата буде здійснена, а не раніше якого почне вирішувати питання оплати.

Відповідей замовника по цим питання наразі в «Прозорро» ще не має.

«Київводоканал» вже втретє цього року оголошує торги на реконструкцію ОВС-1 та ОВС-3 з однією і тією ж очікуваною сумою. За підрахунками «Наших грошей» і компанії «Промтехвод», що регулярно оскаржувала дискримінаційні умови цих торгів, очікувана вартість цих закупівель завищена вдвічі (докладніше див Алхімія мільйонів від «Київводоканалу»).

Першу порцію торгів влітку було відмінено після оскарження в АМКУ. Тоді «Промтехвод» добився скасування рішення «Київводоканалу» про відхилення його пропозиції та укладення угоди з ТОВ «НПП «Лаваль».

Друга серія в листопаді завершилась також відміною через відсутність достатньої кількості учасників для відкритих торгів. «Промтехвод» оскаржив в АМКУ дискримінаційні вимоги щодо наявності у учасників сертифікатів на імпортне устаткування в зборі, яке вони з огляду на умови конкурсу мали б закупити ще до проведення торгів, сертифікувати в Україні, а потім вже вийти на тендер. І у випадку поразки в торгах учасник залишився б уже з оплаченими імпортними насосами в зборі, які б він не зміг би в Україні продати більше нікому, оскільки подібних «Київводоканалу» замовлень більше ніхто не робить.

Після прибрання дискримінаційних вимог по сертифікатам «Прометхвод» виявився єдиним зареєстрованим учасником торгів, бо «Лаваль» і його спаранг-партнер з перших торгів ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» заявок не подали. Відтак водоканал відмінив торги і зараз оголосив нові аукціони на ті ж самі гроші з новими питаннями до конкурсної документації.

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