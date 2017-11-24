Із червня оточення Кернеса підняло ціни самоскидів для комунальників Кернеса на 19%

КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради 18 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Автоком» вантажних автомобілів на 17,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять шість самоскидів Ford Cargo 3536D 6х4 Євро 5 вантажопідйомністю 19,7 т 2016 року випуску по 2,94 млн грн.

Вони будуть обладнані кондиціонером, магнітолою та жовтим проблисковим маячком на всю ширину кабіни.

У червні «Автоком» продав їх «Шляхрембуду» в такій самій комплектації на 19% дешевше – по 2,47 млн грн.

Гарантійний строк складає два роки, а забезпечення виконання договору – п’ять відсотків.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 17,76 млн грн.

Дві фірми не допустили до тендеру. ТОВ «Логістик Машинері» не вказало у комплектації світловідбиваючий жилет для водія і принесло неповний договір оренди техніки. ТОВ «Торговий дім АвтоКрАЗ» запропонувало самоскиди з генераторами 28 В зі струмом від 70 А замість генераторів 24 В зі струмом від 80 А, не заплатило тендерне забезпечення та подало змінений проект договору і прострочені витяг і відомості з ЄДР.

Єдиним допущеним конкурентом стало харківське ТОВ «Спецтехніка+» зі статутним капіталом 1 тис грн. Воно записане на Станіслава Стецова, відомого як менеджер відділу продажів групи «Спецтехніка». Усього з жовтня 2015 року суперник виграв тендерів на 168,67 млн грн.

Компанія «Автоком» із Харкова належить киянину Юрію Ігнатку і харків’янам Вадиму Євтюшкіну та Ігорю Аріху. Останній – депутат Харківської міськради, соратник Кернеса та фігурант історій про виділення безкоштовно землі в Харкові за кооперативною схемою.

Юрій Ігнатко разом з Іваном Тюпою і Миколою Сибірцевим володіє ТОВ «Авеста-Буд», чиїм підписантом є Сергій Велигоша, якого теж пов’язують із земельними махінаціями у Харкові. Власником цієї фірми раніше був Василь Ігнатко, екс-депутат Закарпатської облради від Партії регіонів.

Євтюшкін також володіє АТЗТ «Автомар», ТОВ «Автомар Трейд» та ПП фірма «Соломєя» сам і ТОВ «ЕМІ-Україна» Семеном Циганком і тим же Аріхом.

Загалом із 2011 року суперник виграв тендерів на 67,00 млн грн., майже всі – у підприємств Харківської міськради.

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