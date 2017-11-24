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«Григоришинці» за 79 мільйонів переоснастять підстанцію обленерго Григоришина

24 листопадаа 2017

ПАТ «Вінницяобленерго» 20 листопада за результатами конкурентного діалогу замовило ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» реконструкцію ПС 110/35/6 кВ «Гнівань» за 78,78 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року підстанцію переоснастять, зокрема, трансформатором ТДТН-25000/110-У1 за 16,83 млн грн. Його питома вартість становить $25,4 тис за МегаВольтАмпер потужності.

Рік тому ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» придбало подібний трансформатор ТДТН-25000/150-У1 дорожче – по $29 тис за МВА.

Натомість у жовтні «Південна залізниця» замовила потужніший турецький трансформатор PTR 40000/170G іншого типу по $16,0 тис за МВА.

У березні «Львівобленерго» купило подібний потужніший трансформатор ТДТН-40000/110-67 У1 по $23,3 тис за МВА.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року «Укренерго» замовило ПАТ «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина значно потужніші трансформатори по $7,9-10,7 тис за МВА. Світові ціни коливаються у різних виробників в межах $10-15 тис за МВА.

Крім того, будівля комплектного розподільчого пункту закритого типу КРПЗ-20 кВ обійдеться у 18,01 млн грн. Два комбіновані реактори на напругу 20 кВ ASRC1.0P 1155kVA/20kV/10-100F/ZN/DB-24h з вартістю регулятора REG-DPA замовили по 3,68 млн грн. Трансформатор ТМ-4000/20-У1 коштує 2,16 млн грн., а шафа оперативного струму ШОТ1М-220-12-17-180-6-32-21УХЛ4-01П – 1,80 млн грн.

Гарантійний строк на роботи складає десять років, а на змонтоване обладнання – два роки.

На заробітну плату піде 629 тис грн., тобто майже відсоток загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 112 тис грн.

Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 88,31 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Енерджі Інжиніринг» і ТОВ «Укрмонтаженерго», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

«Енергетичні ресурси» зі статутним капіталом 5 тис грн. належать Миколі Лавруші. Він керував нині ліквідованим ТОВ «Енергомережі», яким володіли група «Енергетичний стандарт» Григоришина і британська «Пембрук Ріал Естейт Лімітед».

Донедавна Лавруша був лише керівником «Енергетичних ресурсів», а засновником значилось ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» Максима Маркова з Росії та кіпрської «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» Леоніда Півоварова зі Швейцарії. Це юристи Григоришина.

Зараз «Енергетичні ресурси» очолює Анатолій Волошин, екс-директор нинішнього суперника «Енерджі Інжиніринг».

Фірма «Енерджі Інжиніринг» створена у Луганську в 2006 р. під назвою «ДП ЛЕО», засновниками були Юрій Бондаренко та Едуард Паскевич з Кременчука Полтавської обл. У 2007 р. основним власником стало ТОВ «Група «Енергетичний стандарт»-Україна» Григоришина, а в 2012 р. фірму переоформили на кіпрську «Сетемпіо Холдінгс Лімітед». Нині засновником конкурента є Олена Карпенко, а директором – Леонід Похилько.

Київське «Укрмонтаженерго» належить Денису Хом’якову із Запоріжжя, керує ним Антон Ноєв. Хом’яков також  володіє ТОВ «НПО Укренерго» з Іллею Ушаковим і ТОВ «ВЛ-Металоконструкція» з росіянином Віктором Рожком.

Нагадаємо, «Вінницяобленерго» контролюється групою Григоришина. У 2015 році року 25% акцій придбала інвесткомпанія ICU, що належала нинішній голові Нацбанку Валерії Гонтарєвій. У цій компанії раніше також працювали колишній Міністр енергетики Володимир Демчишин і голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

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