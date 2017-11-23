Злочевський через суд залишив собі родовище газу всупереч рішенню облради про відмову

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Суд зобов’язав Державну службу геології та надр видати ТОВ «Парі» спецдозвіл на видобування нафти та газу, розчиненого у нафті Чемигівської площі в Івано-Франківській області.

Так постановив Окружний адміністративний суд міста Києва.

З матеріалів засідання суду відомо, що «Парі» в 2010 році отримало спецдозвіл на користування надрами Чемигівської площі. В 2016 році фірма звернулася до Держгеонадр за отриманням нового спецдозволу без проведення аукціону, так як фірма провела за власні кошти апробацію запасів на родовищі. Після розгляду заяви «Парі», 4 квітня 2016 року Держгеонадр видало наказ про надання фірмі дозвільного документу, наступного дня це рішення було підтверджено в Міністерстві екології та природних ресурсів. Але фірма  спецдозвіл так і не отримала і після цього вона звернулася з позовом до суду.

З матеріалів суду відомо, що в березні 2016 року Держгеонадр направила заявку «Парі» до Івано-Франківської облради для її обов’язкового погодження. Депутати проголосували про відмову «Парі» у доступі до родовища ще 31 березня, але 4 квітня держслужба в противагу рішенню облради видала наказ про видачу спецдозволу. Там пояснили, що у відведений термін (протягом 10 днів з моменту подання документів) рішення облради не отримали, а тому було застосовано принцип мовчазної згоди. Саме ж рішення депутатів Держгеонадр отримало лише 18 квітня, про що засвідчив штамп вхідної кореспонденції.

Суд постановив, шо Держгеонадр правомірно видало «Парі» спецдозвіл і вважає його чинним. А тому зобов’язав службу видати фірмі документ.

Про причини не виконання Держгеонадрами свого наказу в матеріалах суду згадки не було.

Власником «Парі» є екс-міністр охорони навколишнього середовища Микола Злочевський.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура програла в судах справи щодо анулювання ще чотирьох спецдозволів, які були видані «Парі» та ще двом фірмам Злочевського – ТОВ «Техноресурс» та ТОВ «Надрагаз». Причина – САП пропустив піврічний термін подачі адмінпозовів.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні. На початку року компанія «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти Групи та її президента Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів.

Також стало відомо, що минулого року «Парі» поставляло природній газ на «Пісківський завод скловиробів» (Київська область), столичному «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», більш відомий як елітний фітнес-клуб «5-й елемент», та для «Міжнародна тенісна академія» у Пущі-Водиці у Києві. Ці підприємства контролюються президентом Петром Порошенко та його бізнес-партнерами – першим заступником Секретаря СНБО  Олегом Гладковським та першим заступником парламентської фракції БПП Ігорем Кононенком.

На початку червня в Монако прошов енергетичний форум, який був організований компанією «Burisma». На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат (БПП) Ніна Южаніна. Остання у відповідь на критику про етичність спільних заходів з міністром біглого Віктора Януковича відповіла, що не впізнала Злочевського. Участь української делегації в Монако висвітлювали лише українські телеканали «NewOne», «112» та «5 канал». Директором останнього (ТРК «Експрес-Інформ») раніше була Южаніна.

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