Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба

«Наші гроші» гроші знайшли у Єдиному державному реєстрі судових рішень 16 вироків, де фігурує як прокурор новий очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба. Перший вирок – за 2011 рік, останній – за 2013.

Найгучніша справа, розслідувана Трубою – $1 тисяча хабара, взята сільським головою за виділення 12 соток землі. Решта – ДТП, побутові сварки з травмами, вирощування коноплі, маку та пограбування.

За інформацією нардепа, кандидата на посаду голови ДБР Юрія Македона, 2013 року Труба з підлеглими прокурорами переслідували учасників Майдану. Справи такого рівня складності вів Труба до лютого 2014 року, працюючи з 2011 по 2014 прокурором прокуратури Пустомитівського району Львівської області. Куди він прийшов з посади замначальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області, де працював з 2008 по 2011 роки.

2013 рік

Смертельні ДТП

У 2013 році Роман Труба довів до вироку дві справи по ДТП. У першому випадку чоловік на автомобілі «Mercedes-benz c280» їхав по дорозі біля с. Лисиничі Пустомитівського району на Львівщині, грубо порушив ПДР і збив пішохода, який помер на місці. Водія звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном у 2 роки. Також стягнули 30,4 тис грн відшкодування за завдану моральну та матеріальну шкоди.

У другому випадку, підсудний їхав на ЗІЛі у с. Підберізці того ж Пустомитівського району, порушив вимоги ПДР, наїхав на дитину на велосипеді, яка померла на місці. Водія засудили на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін .

Пограбування на 1,3 тис грн

У цій справі троє чоловіків систематично залякували третього, дочекалися жертву під домом, побили металевими трубами та пограбували. Украли закордонний паспорт, рюкзак, спортивні штани, кросівки, пляшку коньяку – всього майна на 1,38 тис грн. Одного грабіжника засудили на 2 роки позбавлення волі, другого – на 1,6 року.

Взяв $1 тис хабаря

Раніше судимий за зловживання службовим становищем голова Семенівської сільської ради Пустомитівського району взяв $ 1 тис. доларів у приватника за виділення 12 соток землі, якою розпоряджалася не сільрада, а РДА. Потім підробив рішення сільради про видачу цієї ділянки. Голова сів на 4 роки, заплатив штраф 5,1 тис грн, також його позбавили права обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій на 2 роки.

2012 рік

П’яниці пограбували адвокатку

Двоє п’яних чоловіків побили і пограбували адвокатку на автодорозі Київ-Чоп. Жінка з чоловіком приїхала відпочити в готельний комплекс неподалік с. Раковець Пустомитівського району, але посварилася з чоловіком і пішки вирушила до Львова по неосвітленій дорозі. Її пограбували п’яниці, які пили горілку поряд на АЗС. Украли 2 сумки, 3 мобілки, гаманець, записники, косметичку, окуляри, срібну каблучку, жіночий кульчик, флешку, м’яку іграшку, дві панами та білу кофту. Всі речі коштували 7,65 тис грн. Грабіжників засудили до позбавлення волі: одного – на 5 років, другого – на 4.

Вкрав алюмінієву драбину

Підсудний вночі зайшов на подвір’я приватної садиби і з-під накриття господарського приміщення викрав алюмінієву 3-метрову драбину вартістю 485 грн. Чоловіка покарали на 80 годин громадських робіт.

Посадила 1006 макових рослин

Пенсіонерка, інвалід 2 групи, раніше судима, востаннє – на 9 років – висадила 1006 рослин снотворного маку. Звільнена від відбування покарання з іспитовим терміном 2 роки.

Сільський голова незаконно віддав приватнику 12 соток

Голова Кротошинської сільської ради Пустомитівського району Львівської області у липні 2007 року підробив рішення сільради про передачу ділянки 0,12 га вартістю 128 тис грн у приватну власність, а також видав акт на право власності на цю ділянку.

Сільського голову звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки.

Син зламав батькові пальця

У родині, де спільно живуть батьки і діти, сталася сварка. Син почав битися з батьком, батько впав на підлогу і зламав палець. Сина засудили до 2 років виправних робіт за місцем його роботи з відрахуванням 20 % заробітку в дохід держави.

Ухилявся від виконання громадських робіт

Підсудний у 2010 році був засуджений Радехівським районним судом Львівської області до 240 годин громадських робіт в КП „Наше село» у с.Зимна Вода Пустомитівського району. Але 2 місяці ухилявся від відбування таких, хоча неодноразово попереджався інспектором про кримінальну відповідальність. Підсудний отримав покарання у вигляді 1 міс. 30 днів арешту.

2011 рік

Фальшива довідка про доходи

Фальшиву довідку про доходи видав 2008 року працівникові директор пустомитівського ТзОВ «Постачальник». Директор вказав, що в період з березня 2008 року по серпень 2008 року працівникові нараховано зарплату 23,7 тис. грн. Хоча директор знав, що людина таких грошей не отримувала. У подальшому чоловік, якому видали довідку, взяв у банку з цим документом кредит і не повернув 95,9 тис грн. Директора звільнили від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік.

6 листів бляхи

П’яний мешканець с. Чижиків Пустомитівського району вкрав із приватної підсобки шість рифлених оцинкованих листів металевої бляхи, чим завдав власниці листів шкоду на 561 грн. Чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1,6 року.

Прикраси на 7 тисяч гривень

Непрацюючий, раніше засуджений уроженець с.Зубра Пустомитівського району в 2011 році вкрав у колишньої дружини 2 обручки, 4 перстні, 4 хрестики, 2 кулона, 3 ланцюжка, шпильку із вставками білих каменів та кульчик. Всі коштовності разом коштували 7,4 тис грн. Чоловіка засудили на 3 роки позбавлення волі.

Пенсіонерка вирощувала коноплю

Пенсіонерка з м. Пустомити на Львівщині виростила на городі коноплю «в кількості 50 і більше рослин». У будинку зберігала частково висушені рослини, які після експертизи виявилися «канабісом, в перерахунку на висушену речовину його маса становить 490,58 грам». Пенсіонерку звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.

Вкрадені кабель і шматок теплиці

Троє мешканців с. Семенівка Пустомитівського району п’яні вкрали з необгородженої ділянки односельчанина металеві кутники з каркасу парника вагою 160 кг на суму 320 грн та 16 м. електричного кабелю вартістю 3,07 тис грн. Усіх звільнили від відбування покарання з випробуванням на 3 роки, 1,6 року та 1 рік.

Побив жінку

П’яний уродженець Львова проник у житло колишньої жінки і бив її майже годину, переламав жінці лобну кістку, спричинив забій головного мозку легкого ступеню та інші тяжкі тілесні ушкодження. Вчинив із власницею орогенітальний контакт, після чого сказав: «Якщо ти виживеш, я прийду і тебе доб’ю». Чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки.

У лютому 2014, коли в.о. генпрокурора стає Олег Махніцький, у Труби починається різкий кар’єрний зріст – він переходить у ГПУ на посаду першого замначальника ГСУ-начальника слідчого управління ГПУ. За інформацією виконавчого директора Центру протидії корупції Дарії Каленюк, у слідчому управлінні Труба «опікувався всіма справами з санкційного списку ЄС», тобто, вів усі справи, пов’язані з людьми з оточення президента Януковича, які потрапили під санкції ЄС.

У липні-вересні 2014, коли генпрокурором став Віталій Ярема, Труба стає замначальника ГСУ-начальником управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ. У вересні 2014-квітні 2015 рр Труба керує управлінням з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ. Однак за Шокіна, у квітні 2015, понижений до посади замначальника першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ, звідки звільнився керувати департаментом юридичної компанії «Сектор права».

Блог від: Аліна Стрижак

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