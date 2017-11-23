Топ-10 нардепів з найбільшими субвенціями на округ

23 листопадаа 2017
Депутати від «Блоку Петра Порошенка» отримали 52% бюджетних субвенцій на виборчі округи.
Про це пише Юлія Самаєва в виданні «Дзеркало тижня».
Округи, де перемогли депутати партії «Відродження», одержали майже 20% від загальної суми, а в округи, що віддали перевагу «Народному фронту», спрямували близько 9%.
Розподіл коштів субвенції – не прозорий, на нього суттєвий вплив має бюджетний комітет парламенту. В ньому третина місць належить саме депутатам БПП, інші фракції мають менше представництво.
Наступного року розмір депутатської субвенції на розвиток регіонів заплановано збільшити вдвічі – до 5 млрд грн.
Через впливовість в бюджетному комітеті депутати «БПП» також очолили рейтинг парламентарів, які залучили в свої виборчі округи найбільше коштів під виглядом урядової субвенції. Депутати з президентської фракції зайняли всі перші три місяця в хіт-параді, а в першій десятці їм дісталося шість позицій. При цьому, до рейтингу взагалі не потрапили депутати «Народного фронту» та «Радикальної партії», які офіційно входять до правлячої коаліції.
|№
|ПІБ (фракція)
|Область, № округу
|Сума, млн. грн.
|1
|Юрій Соловей (БПП)
|І-Франківська, №89
|81,12
|2
|Руслан Сольвар (БПП)
|Київська, №91
|29,87
|3
|Сергій Рудик (БПП)
|Черкаська, №198
|22,57
|4
|Володимир Литвин (позафракційний)
|Житомирська, №65
|20,28
|5
|Михайло Ланьо (Відродження)
|Закарпатська, №70
|19,90
|6
|Анатолій Гіршфельд (Воля народу)
|Харківська, №179
|19.45
|7
|Іван Рибак (БПП)
|Чернівецька
|19,40
|8
|Сергій Міщенко (позафракційний)
|Київська, №98
|16,94
|9
|Олександр Дехтярчук (БПП)
|Рівненська, №154
|16,03
|10
|Микола Кучер (БПП)
|Вінницька, №17
|16,00
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