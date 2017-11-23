Топ-10 нардепів з найбільшими субвенціями на округ

Депутати від «Блоку Петра Порошенка» отримали 52% бюджетних субвенцій на виборчі округи.

Про це пише Юлія Самаєва в виданні «Дзеркало тижня».

Округи, де перемогли депутати партії «Відродження», одержали майже 20% від загальної суми, а в округи, що віддали перевагу «Народному фронту», спрямували близько 9%.

Розподіл коштів субвенції – не прозорий, на нього суттєвий вплив має бюджетний комітет парламенту. В ньому третина місць належить саме депутатам БПП, інші фракції мають менше представництво.

Наступного року розмір депутатської субвенції на розвиток регіонів заплановано збільшити вдвічі – до 5 млрд грн.

Через впливовість в бюджетному комітеті депутати «БПП» також очолили рейтинг парламентарів, які залучили в свої виборчі округи найбільше коштів під виглядом урядової субвенції. Депутати з президентської фракції зайняли всі перші три місяця в хіт-параді, а в першій десятці їм дісталося шість позицій. При цьому, до рейтингу взагалі не потрапили депутати «Народного фронту» та «Радикальної партії», які офіційно входять до правлячої коаліції.

№ ПІБ (фракція) Область, № округу Сума, млн. грн. 1 Юрій Соловей (БПП) І-Франківська, №89 81,12 2 Руслан Сольвар (БПП) Київська, №91 29,87 3 Сергій Рудик (БПП) Черкаська, №198 22,57 4 Володимир Литвин (позафракційний) Житомирська, №65 20,28 5 Михайло Ланьо (Відродження) Закарпатська, №70 19,90 6 Анатолій Гіршфельд (Воля народу) Харківська, №179 19.45 7 Іван Рибак (БПП) Чернівецька 19,40 8 Сергій Міщенко (позафракційний) Київська, №98 16,94 9 Олександр Дехтярчук (БПП) Рівненська, №154 16,03 10 Микола Кучер (БПП) Вінницька, №17 16,00

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