НОВИНИ

23.11.2017

Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба

Злочевський через суд залишив собі родовище газу всупереч рішенню облради про відмову

Топ-10 нардепів з найбільшими субвенціями на округ

«Торецьквугілля» замовило сину начальниці відділу постачання труб неіснуючих розмірів на 5 мільйонів

На ремонт бульвару в Черкасах докинули 5 мільйонів фірмі, яка раніше неякісно його відремонтувала за 40 мільйонів

Німецькі власники «Такрому» виграли 121 мільйон «Укргазвидобування» на родовища Харківщини і Полтавщини

Шляховиків Дніпра очолив бізнесмен, чия фірма виграла 100 мільйонів на дороги, беручи КП на субпідряд

Голландці за 7 мільйонів євро проінспектують нафтопроводи «Укртранснафти»

Оточення Кернеса отримає сотні мільйонів на єдиному транспортному квитку у Харкові

22.11.2017

Помічник Молотка дав 5 мільйонів на заставу для екс-голови госпсуду Сумщини, затриманому на хабарі

Донецькі дорожники приховали ціни капремонту траси на Запоріжжя «мішаловцями» за 419 мільйонів

Фукс є партнером Онищенка по викупу ошфорки з «общака Януковича», яку ГПУ секретно відібрала у НАБУ

Суд виправдав колишніх голову РДА та начальника РОВД, звинувачених у зборі чужого урожаю

Запідозрена у фіктивності фірма втретє підлатає Новопсковський дитячий будинок

Труханов зареєстрував свої офшори на московську адресу, яка зазначена в його російському паспорті

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Шляховиків Дніпра очолив бізнесмен, чия фірма виграла 100 мільйонів на дороги, беручи КП на субпідряд

23 листопадаа 2017

Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» («УРЕА») Дніпропетровської міської ради очолив Артур Оганесян, чия приватна фірма ТОВ «Северок 99» отримала замовлення департаменту благоустрою та інфраструктури міськради на 101,65 млн грн. та взяла у субпідрядники комунальне «УРЕА». Про це написало видання «Бюро.ua».

КП «УРЕА» займається поточним ремонтом та утриманням доріг. У 2017 році воно оновило автопарк спецтехніки по ремонту та експлуатації доріг на 114,81 млн грн. і має в своєму розпорядженні 142 спецмашини, що, за словами мера Дніпра Бориса Філатова, дає можливість комунальним службам прибирати місто самостійно, без залучення приватних підрядників.

Оганесян очолив КП «УРЕА» 19 жовтня 2017 року. З 2014 р. по 4 жовтня цього року він був власником та керівником ТОВ «Северок 99». Останні три роки ця фірма є фаворитом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, отримуючи від нього крупні бюджетні підряди. У травні цього року департамент замовив «Северок 99» Оганесяна послуги з утримання доріг на 66,79 млн грн., а 2 жовтня ще на 34,86 млн грн.

Видання з’ясувало, що в обох випадках субпідрядником у «Северок 99», яке має 51 працівника, виявилося КП «УРЕА» з дорогою технікою, закупленої за бюджетні гроші, та зі штатом у 242 фахівця. При цьому, згідно з тендерною документацією, комунальники зобов’язалися виконати на субпідряді більшу частину робіт. Так, в першому випадку сума орієнтованої вартості робіт, які планували доручати субпідряднику, склала 40 млн грн. (з 66,79 млн), у другому – 28 млн грн. (з 34,86 млн ).

Видання вважає, що комунальне підприємство не брало учать в торгах департаменту, де могло б отримати значно більшу суму, ніж отримало, будучи на субпідряді у приватників, через зв’язок посадових осіб «Северка 99» з чиновниками мерії.

Зокрема, у соцмережах Оганесян відзначає як родича і кращого друга колишнього заступника начальника управління комунального господарства Дніпровського міськради Григорія Пінчука. І обмінюється люб’язностями з екс-керівником «УРЕА» (а нині – заступником директора КП «Адміністративне архітектурно-будівельне управління») Ларисою Сагінор.

У Оганесяна є брат Володимир, який у соцмережах вказує, що його родичем є Володимир Лупов. Останній є чоловіком замдиректора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровського міськради Анни Москаленко. У декларації Москаленко вказала, що її чоловік отримує дохід в приватній фірмі «Северск», у якої «Северок 99» орендує техніку для участі в бюджетних торгах. Наразі засновником і керівником «Северска» є дружина Артура Оганесяна Вікторія Фергесіна, а раніше власником був сам Оганесян.

Видання звернуло увагу, що департамент благоустрою та інфраструктури оголосив новий тендер з очікуваною вартістю 35 млн грн. на утримання автодоріг. До торгів допущено два учасника – КП «Зеленбуд» Запорізької міськради та «Северок 99», директором якого наразі є Євген Веріго, а засновником замість Артура Оганесяна став брат його дружини Петро Фергесін.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба
23 листопадаа 2017

Корупція і рукодупість: як АМКУ продаватиме справи по закону Іванчука
20 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.11.2017

І-Франк Злочевський через суд залишив собі родовище газу всупереч рішенню облради про відмову

Донецьк «Торецьквугілля» замовило сину начальниці відділу постачання труб неіснуючих розмірів на 5 мільйонів

Черкаси На ремонт бульвару в Черкасах докинули 5 мільйонів фірмі, яка раніше неякісно його відремонтувала за 40 мільйонів

Дніпро Шляховиків Дніпра очолив бізнесмен, чия фірма виграла 100 мільйонів на дороги, беручи КП на субпідряд

Харків Оточення Кернеса отримає сотні мільйонів на єдиному транспортному квитку у Харкові

22.11.2017

Суми Помічник Молотка дав 5 мільйонів на заставу для екс-голови госпсуду Сумщини, затриманому на хабарі

Донецьк Донецькі дорожники приховали ціни капремонту траси на Запоріжжя «мішаловцями» за 419 мільйонів

Миколаїв Суд виправдав колишніх голову РДА та начальника РОВД, звинувачених у зборі чужого урожаю

Луганськ Запідозрена у фіктивності фірма втретє підлатає Новопсковський дитячий будинок

Одеса Труханов зареєстрував свої офшори на московську адресу, яка зазначена в його російському паспорті

Житомир Депутати планують віддати 5 тисяч гектарів родичам скандального члена Вищої ради правосуддя

21.11.2017

Одеса Керівник ДСНС Одещини, підлеглі якого закрили очі на безпеку в «Вікторії», причетний до бізнесу на пожежній сигналізації

І-Франк «Регіонал» виграв у «приватівця» 198 мільйонів на басейн у Коломиї

Київщина Суддя госпсуду Київської області після Майдану отримала російський паспорт

Чернігів Чернігівськім депутатам пропонують змінити цільове призначення земель для оточення мера

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ