Шляховиків Дніпра очолив бізнесмен, чия фірма виграла 100 мільйонів на дороги, беручи КП на субпідряд

Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» («УРЕА») Дніпропетровської міської ради очолив Артур Оганесян, чия приватна фірма ТОВ «Северок 99» отримала замовлення департаменту благоустрою та інфраструктури міськради на 101,65 млн грн. та взяла у субпідрядники комунальне «УРЕА». Про це написало видання «Бюро.ua».

КП «УРЕА» займається поточним ремонтом та утриманням доріг. У 2017 році воно оновило автопарк спецтехніки по ремонту та експлуатації доріг на 114,81 млн грн. і має в своєму розпорядженні 142 спецмашини, що, за словами мера Дніпра Бориса Філатова, дає можливість комунальним службам прибирати місто самостійно, без залучення приватних підрядників.

Оганесян очолив КП «УРЕА» 19 жовтня 2017 року. З 2014 р. по 4 жовтня цього року він був власником та керівником ТОВ «Северок 99». Останні три роки ця фірма є фаворитом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, отримуючи від нього крупні бюджетні підряди. У травні цього року департамент замовив «Северок 99» Оганесяна послуги з утримання доріг на 66,79 млн грн., а 2 жовтня ще на 34,86 млн грн.

Видання з’ясувало, що в обох випадках субпідрядником у «Северок 99», яке має 51 працівника, виявилося КП «УРЕА» з дорогою технікою, закупленої за бюджетні гроші, та зі штатом у 242 фахівця. При цьому, згідно з тендерною документацією, комунальники зобов’язалися виконати на субпідряді більшу частину робіт. Так, в першому випадку сума орієнтованої вартості робіт, які планували доручати субпідряднику, склала 40 млн грн. (з 66,79 млн), у другому – 28 млн грн. (з 34,86 млн ).

Видання вважає, що комунальне підприємство не брало учать в торгах департаменту, де могло б отримати значно більшу суму, ніж отримало, будучи на субпідряді у приватників, через зв’язок посадових осіб «Северка 99» з чиновниками мерії.

Зокрема, у соцмережах Оганесян відзначає як родича і кращого друга колишнього заступника начальника управління комунального господарства Дніпровського міськради Григорія Пінчука. І обмінюється люб’язностями з екс-керівником «УРЕА» (а нині – заступником директора КП «Адміністративне архітектурно-будівельне управління») Ларисою Сагінор.

У Оганесяна є брат Володимир, який у соцмережах вказує, що його родичем є Володимир Лупов. Останній є чоловіком замдиректора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровського міськради Анни Москаленко. У декларації Москаленко вказала, що її чоловік отримує дохід в приватній фірмі «Северск», у якої «Северок 99» орендує техніку для участі в бюджетних торгах. Наразі засновником і керівником «Северска» є дружина Артура Оганесяна Вікторія Фергесіна, а раніше власником був сам Оганесян.

Видання звернуло увагу, що департамент благоустрою та інфраструктури оголосив новий тендер з очікуваною вартістю 35 млн грн. на утримання автодоріг. До торгів допущено два учасника – КП «Зеленбуд» Запорізької міськради та «Северок 99», директором якого наразі є Євген Веріго, а засновником замість Артура Оганесяна став брат його дружини Петро Фергесін.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Дороги, Люстрація