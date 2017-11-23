Німецькі власники «Такрому» виграли 121 мільйон «Укргазвидобування» на родовища Харківщини і Полтавщини

ПАТ «Укргазвидобування» 17 листопада за результатами тендеру уклало чотири угоди з компанією «KATT GmbH» про сервісні послуги для родовищ у Харківській та Полтавській областях на загальну суму $3,89 млн, або 120,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На строк до середини 2018 року замовили кріплення обсадних колон та хвостовиків з допомогою високогерметичних пристроїв секційного кріплення та підвісок для 11 свердловин Березівського, Котелевського і Шебелинського ГКР та Тимофіївського і Яблунівського НГКР.

Сума угод на 22% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 155,65 млн грн.

Конкурентами були ДочП «Ньютек Юкрейн» і ТОВ «Везерфорд Україна».

Власниками німецької «KATT GmbH» є німці Рольф і Хеннінг Бартельс, австрієць Ніколаус Оппользер і канадець Ральф Коскамп. Вона володіє фірмою «Tacrom services s.r.l.» (Румунія), яка отримала підрядів «Укргазвидобування» на 482,71 млн грн.

Контактною особою переможця у «Прозорро» значиться Михайло Устянник – директор і співзасновник ТОВ «Такром Україна». Його партнерами по фірмі є Андрій Мельник і згадана румунська «Такрoм Дріллінг Срл».

Раніше Устянник також володів ТОВ «Дельтіс».

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