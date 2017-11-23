НОВИНИ

23.11.2017

Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба

Злочевський через суд залишив собі родовище газу всупереч рішенню облради про відмову

Топ-10 нардепів з найбільшими субвенціями на округ

«Торецьквугілля» замовило сину начальниці відділу постачання труб неіснуючих розмірів на 5 мільйонів

На ремонт бульвару в Черкасах докинули 5 мільйонів фірмі, яка раніше неякісно його відремонтувала за 40 мільйонів

Німецькі власники «Такрому» виграли 121 мільйон «Укргазвидобування» на родовища Харківщини і Полтавщини

Шляховиків Дніпра очолив бізнесмен, чия фірма виграла 100 мільйонів на дороги, беручи КП на субпідряд

Голландці за 7 мільйонів євро проінспектують нафтопроводи «Укртранснафти»

Оточення Кернеса отримає сотні мільйонів на єдиному транспортному квитку у Харкові

22.11.2017

Помічник Молотка дав 5 мільйонів на заставу для екс-голови госпсуду Сумщини, затриманому на хабарі

Донецькі дорожники приховали ціни капремонту траси на Запоріжжя «мішаловцями» за 419 мільйонів

Фукс є партнером Онищенка по викупу ошфорки з «общака Януковича», яку ГПУ секретно відібрала у НАБУ

Суд виправдав колишніх голову РДА та начальника РОВД, звинувачених у зборі чужого урожаю

Запідозрена у фіктивності фірма втретє підлатає Новопсковський дитячий будинок

Труханов зареєстрував свої офшори на московську адресу, яка зазначена в його російському паспорті

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Німецькі власники «Такрому» виграли 121 мільйон «Укргазвидобування» на родовища Харківщини і Полтавщини

23 листопадаа 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 17 листопада за результатами тендеру уклало чотири угоди з компанією «KATT GmbH» про сервісні послуги для родовищ у Харківській та Полтавській областях на загальну суму $3,89 млн, або 120,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На строк до середини 2018 року замовили кріплення обсадних колон та хвостовиків з допомогою високогерметичних пристроїв секційного кріплення та підвісок для 11 свердловин Березівського, Котелевського і Шебелинського ГКР та Тимофіївського і Яблунівського НГКР.

Сума угод на 22% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 155,65 млн грн.

Конкурентами були ДочП «Ньютек Юкрейн» і ТОВ «Везерфорд Україна».

Власниками німецької «KATT GmbH» є німці Рольф і Хеннінг Бартельс, австрієць Ніколаус Оппользер і канадець Ральф Коскамп. Вона володіє фірмою «Tacrom services s.r.l.» (Румунія), яка отримала підрядів «Укргазвидобування» на 482,71 млн грн.

Контактною особою переможця у «Прозорро» значиться Михайло Устянник – директор і співзасновник ТОВ «Такром Україна». Його партнерами по фірмі є Андрій Мельник і згадана румунська «Такрoм Дріллінг Срл».

Раніше Устянник також володів ТОВ «Дельтіс».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба
23 листопадаа 2017

Корупція і рукодупість: як АМКУ продаватиме справи по закону Іванчука
20 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.11.2017

І-Франк Злочевський через суд залишив собі родовище газу всупереч рішенню облради про відмову

Донецьк «Торецьквугілля» замовило сину начальниці відділу постачання труб неіснуючих розмірів на 5 мільйонів

Черкаси На ремонт бульвару в Черкасах докинули 5 мільйонів фірмі, яка раніше неякісно його відремонтувала за 40 мільйонів

Дніпро Шляховиків Дніпра очолив бізнесмен, чия фірма виграла 100 мільйонів на дороги, беручи КП на субпідряд

Харків Оточення Кернеса отримає сотні мільйонів на єдиному транспортному квитку у Харкові

22.11.2017

Суми Помічник Молотка дав 5 мільйонів на заставу для екс-голови госпсуду Сумщини, затриманому на хабарі

Донецьк Донецькі дорожники приховали ціни капремонту траси на Запоріжжя «мішаловцями» за 419 мільйонів

Миколаїв Суд виправдав колишніх голову РДА та начальника РОВД, звинувачених у зборі чужого урожаю

Луганськ Запідозрена у фіктивності фірма втретє підлатає Новопсковський дитячий будинок

Одеса Труханов зареєстрував свої офшори на московську адресу, яка зазначена в його російському паспорті

Житомир Депутати планують віддати 5 тисяч гектарів родичам скандального члена Вищої ради правосуддя

21.11.2017

Одеса Керівник ДСНС Одещини, підлеглі якого закрили очі на безпеку в «Вікторії», причетний до бізнесу на пожежній сигналізації

І-Франк «Регіонал» виграв у «приватівця» 198 мільйонів на басейн у Коломиї

Київщина Суддя госпсуду Київської області після Майдану отримала російський паспорт

Чернігів Чернігівськім депутатам пропонують змінити цільове призначення земель для оточення мера

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ