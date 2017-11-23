На ремонт бульвару в Черкасах докинули 5 мільйонів фірмі, яка раніше неякісно його відремонтувала за 40 мільйонів

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Департамент архітектури та містобудування Черкаської міськради збирається заплатити за реконструкцію бульвару Шевченка додаткові 4,99 млн грн. ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013», яке раніше неякісно ремонтувало бульвар за 40,91 млн грн. Про це написав Артур Чемирис у «Забеба.лі».

У жовтні минулого року департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради та департамент архітектури та містобудування замовили «Укрєвробуд 2013»  реконструкцію із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка за 40,91 млн грн. За інформацією видання, підприємці самостійно контролювали виконання робіт, проте контроль виявився не надто ефективним і взимку бульвар мав жахливий стан.

Вже весною 2017 підрядник повернувся до виконання робіт, проте ні якість, ні темпи не задовольняли департамент архітектури та містобудування міськради.

Правоохоронці порушили кримінальну справу щодо підприємства, яке підозрювали в розкраданні бюджетних коштів, а юристи департаменту звернулися до Дніпропетровського господарського суду з вимогою стягнути з підрядника 840 тис пені та штрафних санкцій за несвоєчасне виконання робіт. Суд частково задовольнив вимоги позивача і стягнув з «Укрєвробуд 2013» 650 тис грн.

Разом з тим, працівники департаменту і міські керманичі заявляли про те, що «укрєвробудівці» не лише заплатять штраф, а і за власний кошт відремонтують пошкоджене в результаті екстремального зимування нижнє полотно бульвару.

Проте слова чиновників розійшлися з ділом, оскільки департамент архітектури та містобудування вирішили надати додаткові 4,99 млн грн. «Укрєвробуд 2013» за ремонт другої черги бульвару ТОВ «Укрєвробуд-2013». Для цього 17 листопада була оголошена переговорна процедура закупівлі робіт в одного учасника.

Саме в 4,99 млн грн. замовник оцінив роботи з улаштування додаткового вирівнюючого шару асфальтобетону, армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем, улаштування покриття технічної полоси вздовж бульварної частини із фігурних елементів мощення (ФЕМ) замість асфальтобетону та інші роботи. «Наразі чиновники чекають передбачений законом термін аби укласти угоду на додаткові роботи. Той факт, що вони фактично вже виконані, нікого не зупиняє» – написало видання.

Як повідомляли «Наші гроші», ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» зареєстроване у 2013 році у м. Покров (колишнє Орджонікідзе) Дніпропетровської області. Засновником та директором компанії є Артурік Фтоян. У червні 2015 року Фтоян підробив документи для участі у конкурсі на ремонт вулиці Шевченка в м. Нікополі Дніпропетровської області. Однак суд звільнив Фтояна від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею його на поруки трудовому колективу.

Поліція проводила розслідування, підозрюючи посадових осіб «Укрєвробуд 2013» у замаху на привласнення бюджетних коштів під час ремонту дороги в Тернопільській області.

Артурік Фтоян відомий також як колишній засновник БК «Арва». Реєстрацію цієї фірми у 2007 році оскаржувала прокуратура. Проти Фтояна порушувалась кримінальна справа за використання підробленого паспорта. Але той подав апеляцію і довів, що паспорт не був підробленим.

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