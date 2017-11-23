Материна щедрість вуглепрому

«Торецьквугілля» замовило сину своєї завгоспки неіснуючі в природі труби по завищеній ціні. І це не оксюморон.

Нещодавно ДП «Торецьквугілля» змогло провести таку закупівлю, якої в історії «Наших грошей» ще не було. Товар ніби й банальний: замовляли металеві труби на 5,31 млн грн. Але виконання було справді фантастичним.

По-перше. Вуглепромівці так написали технічне завдання, що жодна людина в світі не могла б виконати поставку, бо мова у ньому йшла про труби неіснуючих в природі розмірів.

Ось технічне завдання «Торецьквугілля»:

Перші цифри поряд з буквою «ф» – це бажаний діаметр труби, наступні цифри через дефіс – то бажана товщина стінки.

Мало того, що замовник написав діапазони бажаних параметрів (мовляв, приблизно ось в цих межах підійде будь-що), так в половині випадків вказано взагалі неіснуючі у вказаному державному стандарті:

Ну, немає в ДСТУ 8732-78 труб діаметром 110 міліметрів взагалі! Ну, не буває труб з товщиною стінки 5 міліметрів на діаметрах більше двохсот міліметрів!

Але переможець тендеру ТОВ «Лідер промснаб» все ж погодився виконати ці забаганки, і добросовісно скопіпастив вимоги до труб з технічного завдання до своєї пропозиції, і далі в контракт вартістю 5,31 млн грн.

При цьому порівняння з прайсами на існуючі в природі труби показало, що тендерна ціна завищена у півтора рази у порівнянні з ринковими. Якщо «Торецьквугілля» збирається платити за них 44 230 – 48 600 грн., то ринкові пропозиції знаходяться у межах 31 000 – 34 000 грн.

При цьому факт доведення того, що шахтарям поставлятимуться труби відповідні до їх вимог, перенесли на момент самої поставки. На тендері замовник не вимагав взагалі ніякого підтвердження наявності неіснуючих в природі труб, бо то вже був би документований кримінал.

Але для алібі в тендерній документації замовник прописав одну цікаву річ: «Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання». А у договорі вказали, що сертифікати якості продавець має принести у пакеті з накладними в день поставки.

Звісно, що для будь-якого притомного постачальника не було сенсу навіть потикати носа на такі торги.

Але не в нашому випадку.

Річ у тому, що приймати труби і перевіряти сертифікати буде рідна матір постачальника.

Відділ постачання ДП «Торецьквугілля» очолює Валентина Аверіна, мати засновника і директора «Лідер промснабу» Сергія Аверіна та комерційного директора фірми Євгена Аверіна. Також Валентина Василівна є контактною особою «Торецьквугілля» на тендерах.

До речі, за «багатолітню працю і вагомий вклад у розвиток вугільної промисловості» Валентина Аверіна нагороджена знаком «Шахтарська слава» 3 степені та «Подякою» Міненерговугілля України.

А тепер детальніше про переможця торгів.

Фірма «Лідер промснаб» зайшла на тендери в період президентства Віктора Януковича, коли одним з основних тендерних лідерів вугільної галузі стали компанії старшого сина президента – Олександра Януковича.

З моменту заснування у 2010 році до 2014 року статутний фонд компанії становив всього тисячу гривень, однак, це не завадило їй натендерити у той період 260 млн грн.

Після Майдану фірма ненадовго відійшла від державних підрядів. За підсумком 2014 року їй вдалось підписати договорів лише на 3,5 млн грн. Але під кінець 2014 року Сергій Аверін збільшив «статутник» фірми до 100 тис. грн і компанія знову з’явилась на полі державних закупівель. З початку 2015 року по сьогодні встигла підписати договорів на понад 160 млн грн.

Про Сергія Аверіна відомо небагато. В одній із соцмереж він зазначив, що працює в компанії «Комекс». Мова про дніпровське ТОВ «Металобази Комекс» Дмитра Мішалова (батька секретаря міськради Дніпра В’ячеслава Мішалова) та його партнерів.

Брат Сергія Євген Аверін ще кілька років тому торгував ікрою. У серпні цього року він засвітився як представник ТОВ «ТД Євроімпекс», що за останні пару років натендерило на «Торецьквугіллі» (раніше називалось «Дзержинськвугілля») 64 млн грн.

Спаринг-партнером «Лідер промснабу» на відкритих торгах «Торецьквугілля» виступила фірма «Доненергоекспорт», яка є справжнім героєм українського вуглепрому часів Порошенка.

Це давно знайома читачам «Наших грошей» фірма, зареєстрована на мешканку Горлівки Донецької області Наталію Горностаєву. Керівником є чоловік власниці – Валентин Горностаєв.

Горностаєв раніше володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції», що за часів Януковича натендерила на «Торезантрациті» 271,45 млн грн.

На той час заступником директора «Торезантрациту» був Віталій Кропачов, якого нині називають представником першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Немає жодних сумнівів, що це важливий зв’язок для нинішньої України, оскільки «Доненергоекспорт» Горностаєва з серпня 2016 року встиг натендерити на всіх державних шахтоуправліннях вже понад 850 млн грн. І лише вряди-годи ця фірма поступалась «своїми» підрядами. Можливо, просто з романтичного бажання не ставати поперек між матір’ю та синами.

Наостанок нагадаємо, що генеральним директором ДП «Торецьквугілля» з травня 2015 року є Володимир Юхименко. Сподіваємось, що колись він розповість про цей фестиваль родинної любові, влаштований у нього під носом сімейством Аверіних.

Юлія Костюк, «Наші гроші»

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