Луценко підготував підозру голові ФДМУ за пивний ресторан «Козирної карти» в МінАПК (деталі справи)

Генпрокуратура розслідує провадження про незаконну приватизацію частини будівлі Мінагрополітики у Києві по вул. Хрещатик, 24А із серпня 2013 року. Про це свідчать дані держреєстру судових рішень.

Генпрокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook, що 22 листопада ГПУ допитала керівника Фонду держмайна Віталія Трубарова.

«Ще вчора він мав би бути затриманий. Але закон передбачає передачу такої справи і готової підозри в НАБУ. Що і зроблено», – написав Луценко.

Трубаров був допитаний у провадженні, по якому колишньому міністру аграрної політики (2010-2014 рр) Миколі Присяжнюку було повідомлено про підозру 12 червня цього року. Саме воно розслідується з серпня 2013 року.

Слідство встановило, що службові особи Мінагрополітики, Регіонального відділення Фонду держмайна по м. Києву і ТОВ «КПШ» у лютому 2013 року незаконно приватизували 516,6 м кв приміщення МінАПК по вул. Хрещатик, 24А.

Трубаров на той час очолював Регіональне відділення Фонду Держмайна України по м. Києву.

За даними судового держреєстру, з 1997 року у приміщеннях на Хрещатику, 24 ресторанним бізнесом займалося ТОВ «Крона-2» (фактичними власниками цієї фірми були Андрій Зодорожний, Віктор Гусак, Іскандер Кірімов і Дмитро Потєхов).

У серпні 2011 року власники ТОВ «Крона-2» спільно ТОВ «Інвест ОМО», що пов’язане з Присяжнюком, і за посередництва ще ряду осіб створили ТОВ «Глав Пив Трест», яке фактично почало здійснювати ресторанний бізнес (ресторан «Шато де Флер») замість ТОВ «Крона-2». Водночас у серпні 2011-го було створено ТОВ «КПШ» – цю фірму реєструють на адвоката Олександра Підкіпного.

На наступний день після реєстрації ТОВ «КПШ» в.о. гендиректора ДП «Агроінвест» звернувся до Регіонального відділення Фонду Держмайна по м. Києву з листом про те, що держпідприємство не заперечує проти передачу в оренду приміщень площею 516 кв м по вул. Хрещатик, 24, оскільки, вони нікому не передані в оренду, хоча там продовжував свою роботу заклад «Шато».

Зі свого боку ТОВ «КПШ» теж звернулося до київського ФДМУ, що готове стати орендарем. А тодішній міністр Присяжнюк направив у ФДМУ по Києву лист про те, що міністерство не заперечує проти укладення договору оренди з ТОВ «КПШ».

Перед укладанням договору між РВ ФДМУ по Києву і ТОВ «КПШ» до складу засновників фірми з метою контролю за її діяльністю була введена Наталія Соколан, якій Присяжнюк особисто надавав довіреність на представництво власних інтересів.

13.10.2011 РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «КПШ» уклали договір оренди приміщень 516 м кв.

Вже у квітні 2012 року ТОВ «КПШ» звернулось з листом до РВ ФДМУ по м. Києву щодо приватизації орендованих приміщень у зв’язку зі здійсненням останнім невід’ємних поліпшень на 2,65 млн грн, які ніби-то здійснені ТОВ «Фіброліт 7» та ТОВ «Сана юг».

РВ ФДМУ по м. Києву надіслало лист до МінАПК щодо його позиції. На що 10.05.2012 міністр Присяжнюк направив листа, що міністерство не заперечує проти приватизації. Разом з тим, відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1957 та 1991 рр вказані приміщення передані МінАПК для розміщення центрального апарату міністерства.

24.10.2012 Фонд держмайна прийняв рішення про приватизацію 516,6 кв м по вул. Хрещатик, 24 на підставі документів, наданих ТОВ «КПШ» та РВ ФДМУ по м. Києву.

Вказаний наказ став підставою для видачі РВ ФДМУ по м. Києву свідоцтва про право власності на ці приміщення. А 06.02.2013 РВ ФДМУ по м. Києву в особі Віталія Трубарова і директор ТОВ «КПШ» Олександр Підкіпний уклали договір купівлі-продажу приміщень за 13,05 млн грн.

28.02.2013 ТОВ «КПШ» перепродало приміщення ТОВ «ППМГ», яке було створене одночасно з фірмами «КПШ» і «Глав Пив Трест». Частки у статуному капіталі ТОВ «ППМГ» були поділені порівну між пов’язаними особами з власниками ТОВ «Крона-2» та пов’язаними особами з Присяжнюком на суму 16 млн грн.

Зауважимо, що приміщення 516,6 кв м, де розташовується ресторан «Шато» були арештовані за ухвалою суду від 27 квітня цього року. Як показує держреєстр речових прав, арешт досі не знято.

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