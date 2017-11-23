НОВИНИ

23.11.2017

Луценко підготував підозру голові ФДМУ за пивний ресторан «Козирної карти» в МінАПК (деталі справи)

Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба

Злочевський через суд залишив собі родовище газу всупереч рішенню облради про відмову

Топ-10 нардепів з найбільшими субвенціями на округ

«Торецьквугілля» замовило сину начальниці відділу постачання труб неіснуючих розмірів на 5 мільйонів

На ремонт бульвару в Черкасах докинули 5 мільйонів фірмі, яка раніше неякісно його відремонтувала за 40 мільйонів

Німецькі власники «Такрому» виграли 121 мільйон «Укргазвидобування» на родовища Харківщини і Полтавщини

Шляховиків Дніпра очолив бізнесмен, чия фірма виграла 100 мільйонів на дороги, беручи КП на субпідряд

Голландці за 7 мільйонів євро проінспектують нафтопроводи «Укртранснафти»

Оточення Кернеса отримає сотні мільйонів на єдиному транспортному квитку у Харкові

22.11.2017

Помічник Молотка дав 5 мільйонів на заставу для екс-голови госпсуду Сумщини, затриманому на хабарі

Донецькі дорожники приховали ціни капремонту траси на Запоріжжя «мішаловцями» за 419 мільйонів

Фукс є партнером Онищенка по викупу ошфорки з «общака Януковича», яку ГПУ секретно відібрала у НАБУ

Суд виправдав колишніх голову РДА та начальника РОВД, звинувачених у зборі чужого урожаю

Запідозрена у фіктивності фірма втретє підлатає Новопсковський дитячий будинок

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Луценко підготував підозру голові ФДМУ за пивний ресторан «Козирної карти» в МінАПК (деталі справи)

23 листопадаа 2017

Генпрокуратура розслідує провадження про незаконну приватизацію частини будівлі Мінагрополітики у Києві по вул. Хрещатик, 24А із серпня 2013 року. Про це свідчать дані держреєстру судових рішень.

Генпрокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook, що 22 листопада ГПУ допитала керівника Фонду держмайна Віталія Трубарова.

«Ще вчора він мав би бути затриманий. Але закон передбачає передачу такої справи і готової підозри в НАБУ. Що і зроблено», – написав Луценко.

Трубаров був допитаний у провадженні, по якому колишньому міністру аграрної політики (2010-2014 рр) Миколі Присяжнюку було повідомлено про підозру 12 червня цього року. Саме воно розслідується з серпня 2013 року.

Слідство встановило, що службові особи Мінагрополітики, Регіонального відділення Фонду держмайна по м. Києву і ТОВ «КПШ» у лютому 2013 року незаконно приватизували 516,6 м кв приміщення МінАПК по вул. Хрещатик, 24А.

Трубаров на той час очолював Регіональне відділення Фонду Держмайна України по м. Києву.

За даними судового держреєстру, з 1997 року у приміщеннях на Хрещатику, 24 ресторанним бізнесом займалося ТОВ «Крона-2» (фактичними власниками цієї фірми були Андрій Зодорожний, Віктор Гусак, Іскандер Кірімов і Дмитро Потєхов).

У серпні 2011 року власники ТОВ «Крона-2» спільно ТОВ «Інвест ОМО», що пов’язане з Присяжнюком, і за посередництва ще ряду осіб створили ТОВ «Глав Пив Трест», яке фактично почало здійснювати ресторанний бізнес (ресторан «Шато де Флер») замість ТОВ «Крона-2». Водночас у серпні 2011-го було створено ТОВ «КПШ» – цю фірму реєструють на адвоката Олександра Підкіпного.

На наступний день після реєстрації ТОВ «КПШ» в.о. гендиректора ДП «Агроінвест» звернувся до Регіонального відділення Фонду Держмайна по м. Києву з листом про те, що держпідприємство не заперечує проти передачу в оренду приміщень площею 516 кв м по вул. Хрещатик, 24, оскільки, вони нікому не передані в оренду, хоча там продовжував свою роботу заклад «Шато».

Зі свого боку ТОВ «КПШ» теж звернулося до київського ФДМУ, що готове стати орендарем. А тодішній міністр Присяжнюк направив у ФДМУ по Києву лист про те, що міністерство не заперечує проти укладення договору оренди з ТОВ «КПШ».

Перед укладанням договору між РВ ФДМУ по Києву і ТОВ «КПШ» до складу засновників фірми з метою контролю за її діяльністю була введена Наталія Соколан, якій Присяжнюк особисто надавав довіреність на представництво власних інтересів.

13.10.2011 РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «КПШ» уклали договір оренди приміщень 516 м кв.

Вже у квітні 2012 року ТОВ «КПШ» звернулось з листом до РВ ФДМУ по м. Києву щодо приватизації орендованих приміщень у зв’язку зі здійсненням останнім невід’ємних поліпшень на 2,65 млн грн, які ніби-то здійснені ТОВ «Фіброліт 7» та ТОВ «Сана юг».

РВ ФДМУ по м. Києву надіслало лист до МінАПК щодо його позиції. На що 10.05.2012 міністр Присяжнюк направив листа, що міністерство не заперечує проти приватизації. Разом з тим, відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1957 та 1991 рр вказані приміщення передані МінАПК для розміщення центрального апарату міністерства.

24.10.2012 Фонд держмайна прийняв рішення про приватизацію 516,6 кв м по вул. Хрещатик, 24 на підставі документів, наданих ТОВ «КПШ» та РВ ФДМУ по м. Києву.

Вказаний наказ став підставою для видачі РВ ФДМУ по м. Києву свідоцтва про право власності на ці приміщення. А 06.02.2013 РВ ФДМУ по м. Києву в особі Віталія Трубарова і директор ТОВ «КПШ» Олександр Підкіпний уклали договір купівлі-продажу приміщень за 13,05 млн грн.

28.02.2013 ТОВ «КПШ» перепродало приміщення ТОВ «ППМГ», яке було створене одночасно з фірмами «КПШ» і «Глав Пив Трест». Частки у статуному капіталі ТОВ «ППМГ» були поділені порівну між пов’язаними особами з власниками ТОВ «Крона-2» та пов’язаними особами з Присяжнюком на суму 16 млн грн.

Зауважимо, що приміщення 516,6 кв м, де розташовується ресторан «Шато» були арештовані за ухвалою суду від 27 квітня цього року. Як показує держреєстр речових прав, арешт досі не знято.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Які справи доводив до вироку очільник ДБР Труба
23 листопадаа 2017

Корупція і рукодупість: як АМКУ продаватиме справи по закону Іванчука
20 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.11.2017

І-Франк Злочевський через суд залишив собі родовище газу всупереч рішенню облради про відмову

Донецьк «Торецьквугілля» замовило сину начальниці відділу постачання труб неіснуючих розмірів на 5 мільйонів

Черкаси На ремонт бульвару в Черкасах докинули 5 мільйонів фірмі, яка раніше неякісно його відремонтувала за 40 мільйонів

Дніпро Шляховиків Дніпра очолив бізнесмен, чия фірма виграла 100 мільйонів на дороги, беручи КП на субпідряд

Харків Оточення Кернеса отримає сотні мільйонів на єдиному транспортному квитку у Харкові

22.11.2017

Суми Помічник Молотка дав 5 мільйонів на заставу для екс-голови госпсуду Сумщини, затриманому на хабарі

Донецьк Донецькі дорожники приховали ціни капремонту траси на Запоріжжя «мішаловцями» за 419 мільйонів

Миколаїв Суд виправдав колишніх голову РДА та начальника РОВД, звинувачених у зборі чужого урожаю

Луганськ Запідозрена у фіктивності фірма втретє підлатає Новопсковський дитячий будинок

Одеса Труханов зареєстрував свої офшори на московську адресу, яка зазначена в його російському паспорті

Житомир Депутати планують віддати 5 тисяч гектарів родичам скандального члена Вищої ради правосуддя

21.11.2017

Одеса Керівник ДСНС Одещини, підлеглі якого закрили очі на безпеку в «Вікторії», причетний до бізнесу на пожежній сигналізації

І-Франк «Регіонал» виграв у «приватівця» 198 мільйонів на басейн у Коломиї

Київщина Суддя госпсуду Київської області після Майдану отримала російський паспорт

Чернігів Чернігівськім депутатам пропонують змінити цільове призначення земель для оточення мера

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ