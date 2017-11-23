Голландці за 7 мільйонів євро проінспектують нафтопроводи «Укртранснафти»

23 листопадаа 2017
Філія «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» 21 листопада за результатами тендеру замовила компанії «Rosen Europe B.V.» (Нідерланди) внутрішньотрубні діагностику та обстеження нафтопроводів на 7,16 млн євро, або 224,56 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2020 року виконають діагностику та обстеження (перелік видів і ділянок із цінами наведено у таблиці нижче). На підготовку, мобілізацію і доставку інспекційного обладнання піде 675 тис євро, на польові роботи – 3,58 млн євро, на надання звітів з внутрішньотрубної діагностики – 2,87 млн євро, на додаткову доставку – 36 тис євро.
Ціна угоди на 18% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 273,44 млн грн.
Єдиним допущеним конкурентом була фірма «Energo-Sistem DOO Novi Sad» (Сербія), причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.
Натомість компанію «Pipecare Inspection Services Inc.» (Канада) не допустили до торгів через надто великі мінімальні прохідні перетини трубопроводу для безпечного пропуску внутрішньотрубного інспекційного снаряду, відсутність специфікацій на обладнання для обстеження XYZ та інших документів.
Фірма відбила в АМКУ технічні претензії, але адмінколегія визнала недоліки паперів правомірними підставами для відхилення.
Представництво «Ліберті Тул Інтернешнл, Інк.» і фірма «Pipe Survey International C.V.» (Нідерланди) теж скаржились в АМКУ, але не довели порушення своїх прав.
Голландська «Rosen Europe B.V.», яка входить у швейцарську «Rosen Group», отримала підрядів «Укртранснафти» у 2011 році на 1,93 млн євро, а в 2014 році – на 290 тис євро. Крім того, за даними ЗМІ, вона мала контракт на діагностування магістральних газопроводів «Укртрансгазу», який діяв у 2004-2015 роках.
В 2016 році «Укртрансгаз» замовляв діагностику у фірми «Integrity West Pipelines Testing And Treatment Serviсes» а Арабських Еміратів, і тоді «Rosen» безуспішно оскаржувало перемогу арабів. У 2017 році голова «Укртрансгазу» був звільнений у тому числі за порушення тендерних процедур під час закупівлі послуг внутрішньотрубної діагностики у фірми з ОАЕ.
|Вид польових робіт
|Ділянка і діаметр
|Довжина, км
|Ціна, євро/км
|Внутрішньотрубна діагностика трубопроводів CFG EGP включно з XYZ обстеженням – 1 024 198 євро
|«Мозир-Броди» І черга 720 мм
|362,4
|379
|«Мозир-Броди» II черга 720 мм
|364,9
|379
|«Броди-Карпати» ІІ черга 720 мм
|194,7
|538
|«Броди-Карпати» І черга 530 мм
|194,9
|568
|«Карпати-Держкордон» І черга 530 мм
|134,0
|741
|«Карпати-Держкордон» ІІ черга 720 мм
|135,0
|741
|Відгалуження на Угорщину 720 мм
|21,0
|3 248
|Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса 720 мм
|0,5
|117 980
|«Броди-Карпати» І черга ділянка км 157 – км 165 530 мм
|11,6
|3 764
|«Броди-Карпати» II черга ділянка км 157 – км 165 720 мм
|11,6
|3 934
|Долина-Дрогобич (EGP) 273 мм
|58,7
|434
|Долина-Дрогобич (CDG) 273 мм
|58,7
|763
|Жулин – Дрогобич 530 мм
|43,1
|1 087
|Внутрішньотрубна діагностика трубопроводів AFD – 470 340 євро
|«Мозир-Броди» І черга 720 мм
|362,4
|209
|«Мозир-Броди» II черга 720 мм
|364,9
|211
|«Броди-Карпати» II черга 720 мм
|194,7
|213
|«Броди-Карпати» І черга 530 мм
|194,9
|243
|«Карпати-Держкордон» І черга 530 мм
|134,0
|343
|«Карпати-Держкордон» ІІ черга 720 мм
|135,0
|344
|Відгалуження на Угорщину 720 мм
|21,0
|1 940
|Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса 720 мм
|0,5
|81 620
|Долина-Дрогобич 273 мм
|58,7
|544
|Жулин-Дрогобич 530 мм
|43,1
|532
|Внутрішньотрубна діагностика трубопроводів UT WM CD – 329 400 євро
|«Мозир-Броди» І черга 720 мм
|362,4
|144
|«Мозир-Броди» II черга 720 мм
|364,9
|143
|«Броди-Карпати» II черга 720 мм
|194,7
|201
|«Броди-Карпати» І черга 530 мм
|194,9
|203
|«Карпати-Держкордон» І черга 530 мм
|134,0
|250
|«Карпати-Держкордон» ІІ черга 720 мм
|135,0
|254
|Відгалуження на Угорщину 720 мм
|21,0
|1 251
|Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса 720 мм
|0,5
|46 920
|Жулин-Дрогобич 530 мм
|43,1
|671
|Внутрішньотрубне обстеження трубопроводів AFD – 1 755 000 євро
|«Мозир-Броди» І черга перший пропуск 720 мм
|362,4
|212
|«Мозир-Броди» І черга другий пропуск 720 мм
|362,4
|212
|«Мозир-Броди» І черга третій пропуск 720 мм
|362,4
|212
|«Мозир-Броди» І черга четвертий пропуск 720 мм
|362,4
|212
|«Мозир-Броди» І черга п’ятий пропуск 720 мм
|362,4
|212
|«Мозир-Броди» II черга перший пропуск 720 мм
|364,9
|212
|«Мозир-Броди» II черга другий пропуск 720 мм
|364,9
|212
|«Мозир-Броди» ІІ черга третій пропуск 720 мм
|364,9
|212
|«Мозир-Броди» II черга четвертий пропуск 720 мм
|364,9
|212
|«Мозир-Броди» II черга п’ятий пропуск 720 мм
|364,9
|212
|«Броди-Карпати» І черга перший пропуск 530 мм
|194,9
|281
|«Броди-Карпати» І черга другий пропуск 530 мм
|194,9
|281
|«Броди-Карпати» І черга третій пропуск 530 мм
|194,9
|281
|«Броди-Карпати» І черга четвертий пропуск 530 мм
|194,9
|281
|«Броди-Карпати» І черга п’ятий пропуск 530 мм
|194,9
|281
|«Броди-Карпати» II черга перший пропуск 720 мм
|194,7
|287
|«Броди-Карпати» II черга другий пропуск 720 мм
|194,7
|287
|«Броди-Карпати» ІІ черга третій пропуск 720 мм
|194,7
|287
|«Броди-Карпати» ІІ черга четвертий пропуск 720 мм
|194,7
|287
|«Броди-Карпати» II черга п’ятий пропуск 720 мм
|194,7
|287
|«Карпати-Держкордон» І черга перший пропуск 530 мм
|134,0
|234
|«Карпати-Держкордон» І черга другий пропуск 530 мм
|134,0
|234
|«Карпати-Держкордон» І черга третій пропуск 530 мм
|134,0
|234
|«Карпати-Держкордон» І черга четвертий пропуск 530 мм
|134,0
|234
|«Карпати-Держкордон» І черга п’ятий пропуск 530 мм
|134,0
|234
|«Карпати-Держкордон» ІІ черга перший пропуск 720 мм
|135,0
|233
|«Карпати-Держкордон» II черга другий пропуск 720 мм
|135,0
|233
|«Карпати-Держкордон» II черга третій пропуск 720 мм
|135,0
|233
|«Карпати-Держкордон» II черга четвертий пропуск 720 мм
|135,0
|233
|«Карпати-Держкордон» II черга п’ятий пропуск 720 мм
|135,0
|233
|Відгалуження на Угорщину перший пропуск 720 мм
|21,0
|495
|Відгалуження на Угорщину другий пропуск 720 мм
|21,0
|495
|Відгалуження на Угорщину третій пропуск 720 мм
|21,0
|495
|Відгалуження на Угорщину четвертий пропуск 720 мм
|21,0
|495
|Відгалуження на Угорщину п’ятий пропуск 720 мм
|21,0
|495
|Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса перший пропуск 720 мм
|0,5
|14 352
|Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса другий пропуск 720 мм
|0,5
|14 352
|Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса третій пропуск 721 мм
|0,5
|14 352
|Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса четвертий пропуск 722 мм
|0,5
|14 352
|Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса п’ятий пропуск 723 мм
|0,5
|14 352
|Долина-Дрогобич перший пропуск 273 мм
|58,7
|246
|Долина-Дрогобич другий пропуск 273 мм
|58,7
|246
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