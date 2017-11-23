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Голландці за 7 мільйонів євро проінспектують нафтопроводи «Укртранснафти»

23 листопадаа 2017

Філія «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» 21 листопада за результатами тендеру замовила компанії «Rosen Europe B.V.» (Нідерланди) внутрішньотрубні діагностику та обстеження нафтопроводів на 7,16 млн євро, або 224,56 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року виконають діагностику та обстеження (перелік видів і ділянок із цінами наведено у таблиці нижче). На підготовку, мобілізацію і доставку інспекційного обладнання піде 675 тис євро, на польові роботи – 3,58 млн євро, на надання звітів з внутрішньотрубної діагностики – 2,87 млн євро, на додаткову доставку – 36 тис євро.

Ціна угоди на 18% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 273,44 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом була фірма «Energo-Sistem DOO Novi Sad» (Сербія), причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Натомість компанію «Pipecare Inspection Services Inc.» (Канада) не допустили до торгів через надто великі мінімальні прохідні перетини трубопроводу для безпечного пропуску внутрішньотрубного інспекційного снаряду, відсутність специфікацій на обладнання для обстеження XYZ та інших документів.

Фірма відбила в АМКУ технічні претензії, але адмінколегія визнала недоліки паперів правомірними підставами для відхилення.

Представництво «Ліберті Тул Інтернешнл, Інк.» і фірма «Pipe Survey International C.V.» (Нідерланди) теж скаржились в АМКУ, але не довели порушення своїх прав.

Голландська «Rosen Europe B.V.», яка входить у швейцарську «Rosen Group», отримала підрядів «Укртранснафти» у 2011 році на 1,93 млн євро, а в 2014 році – на 290 тис євро. Крім того, за даними ЗМІ, вона мала контракт на діагностування магістральних газопроводів «Укртрансгазу», який діяв у 2004-2015 роках.

В 2016 році «Укртрансгаз» замовляв діагностику у фірми «Integrity West Pipelines Testing And Treatment Serviсes» а Арабських Еміратів, і тоді «Rosen» безуспішно оскаржувало перемогу арабів. У 2017 році голова «Укртрансгазу» був звільнений у тому числі за порушення тендерних процедур під час закупівлі послуг внутрішньотрубної діагностики у фірми з ОАЕ.

Вид польових робіт Ділянка і діаметр Довжина, км Ціна, євро/км
Внутрішньотрубна діагностика трубопроводів CFG EGP включно з XYZ обстеженням – 1 024 198 євро «Мозир-Броди» І черга 720 мм 362,4 379
«Мозир-Броди» II черга 720 мм 364,9 379
«Броди-Карпати» ІІ черга 720 мм 194,7 538
«Броди-Карпати» І черга 530 мм 194,9 568
«Карпати-Держкордон» І черга 530 мм 134,0 741
«Карпати-Держкордон» ІІ черга 720 мм 135,0 741
Відгалуження на Угорщину 720 мм 21,0 3 248
Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса 720 мм 0,5 117 980
«Броди-Карпати» І черга ділянка км 157 – км 165 530 мм 11,6 3 764
«Броди-Карпати» II черга ділянка км 157 – км 165 720 мм 11,6 3 934
Долина-Дрогобич (EGP) 273 мм 58,7 434
Долина-Дрогобич (CDG) 273 мм 58,7 763
Жулин – Дрогобич 530 мм 43,1 1 087
Внутрішньотрубна діагностика трубопроводів AFD – 470 340 євро «Мозир-Броди» І черга 720 мм 362,4 209
«Мозир-Броди» II черга 720 мм 364,9 211
«Броди-Карпати» II черга 720 мм 194,7 213
«Броди-Карпати» І черга 530 мм 194,9 243
«Карпати-Держкордон» І черга 530 мм 134,0 343
«Карпати-Держкордон» ІІ черга 720 мм 135,0 344
Відгалуження на Угорщину 720 мм 21,0 1 940
Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса 720 мм 0,5 81 620
Долина-Дрогобич 273 мм 58,7 544
Жулин-Дрогобич 530 мм 43,1 532
Внутрішньотрубна діагностика трубопроводів UT WM CD – 329 400 євро «Мозир-Броди» І черга 720 мм 362,4 144
«Мозир-Броди» II черга 720 мм 364,9 143
«Броди-Карпати» II черга 720 мм 194,7 201
«Броди-Карпати» І черга 530 мм 194,9 203
«Карпати-Держкордон» І черга 530 мм 134,0 250
«Карпати-Держкордон» ІІ черга 720 мм 135,0 254
Відгалуження на Угорщину 720 мм 21,0 1 251
Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса 720 мм 0,5 46 920
Жулин-Дрогобич 530 мм 43,1 671
Внутрішньотрубне обстеження трубопроводів AFD – 1 755 000 євро «Мозир-Броди» І черга перший пропуск  720 мм 362,4 212
«Мозир-Броди» І черга другий пропуск  720 мм 362,4 212
«Мозир-Броди» І черга третій пропуск  720 мм 362,4 212
«Мозир-Броди» І черга четвертий пропуск 720 мм 362,4 212
«Мозир-Броди» І черга п’ятий пропуск  720 мм 362,4 212
«Мозир-Броди» II черга перший пропуск  720 мм 364,9 212
«Мозир-Броди» II черга другий пропуск 720 мм 364,9 212
«Мозир-Броди» ІІ черга третій пропуск 720 мм 364,9 212
«Мозир-Броди» II черга четвертий пропуск 720 мм 364,9 212
«Мозир-Броди» II черга п’ятий пропуск 720 мм 364,9 212
«Броди-Карпати» І черга перший пропуск 530 мм 194,9 281
«Броди-Карпати» І черга другий пропуск  530 мм 194,9 281
«Броди-Карпати» І черга третій пропуск 530 мм 194,9 281
«Броди-Карпати» І черга четвертий пропуск  530 мм 194,9 281
«Броди-Карпати» І черга п’ятий пропуск  530 мм 194,9 281
«Броди-Карпати» II черга перший пропуск 720 мм 194,7 287
«Броди-Карпати» II черга другий пропуск  720 мм 194,7 287
«Броди-Карпати» ІІ черга третій пропуск 720 мм 194,7 287
«Броди-Карпати» ІІ черга четвертий пропуск  720 мм 194,7 287
«Броди-Карпати» II черга п’ятий пропуск  720 мм 194,7 287
«Карпати-Держкордон» І черга перший пропуск 530 мм 134,0 234
«Карпати-Держкордон» І черга другий пропуск 530 мм 134,0 234
«Карпати-Держкордон» І черга третій пропуск 530 мм 134,0 234
«Карпати-Держкордон» І черга четвертий пропуск 530 мм 134,0 234
«Карпати-Держкордон» І черга п’ятий пропуск  530 мм 134,0 234
«Карпати-Держкордон» ІІ черга перший пропуск 720 мм 135,0 233
«Карпати-Держкордон» II черга другий пропуск 720 мм 135,0 233
«Карпати-Держкордон» II черга третій пропуск  720 мм 135,0 233
«Карпати-Держкордон» II черга четвертий пропуск 720 мм 135,0 233
«Карпати-Держкордон» II черга п’ятий пропуск  720 мм 135,0 233
Відгалуження на Угорщину перший пропуск  720 мм 21,0 495
Відгалуження на Угорщину другий пропуск  720 мм 21,0 495
Відгалуження на Угорщину третій пропуск 720 мм 21,0 495
Відгалуження на Угорщину четвертий пропуск 720 мм 21,0 495
Відгалуження на Угорщину п’ятий пропуск 720 мм 21,0 495
Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса перший пропуск 720 мм 0,5 14 352
Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса другий пропуск 720 мм 0,5 14 352
Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса третій пропуск 721 мм 0,5 14 352
Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса четвертий пропуск 722 мм 0,5 14 352
Резервна нитка підводного переходу відгалуження на Угорщину через р. Тиса п’ятий пропуск 723 мм 0,5 14 352
Долина-Дрогобич перший пропуск 273 мм 58,7 246
Долина-Дрогобич другий пропуск 273 мм 58,7 246

 

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