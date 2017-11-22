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Залізниця на чверть підняла новій «прокладці» ціну стрілочних переводів, по яким НАБУ веде справу

22 листопадаа 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 20 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Дніпрозалізничпостачання» залізничного обладнання на 129,39 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Цьогоріч для стрілочних переводів поставлять 1 053 ремкомплекти рейки рамної прямої з гостряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 з неповною комплектацією проекту Дн005.00-02;(-03) по 122 879 грн./шт.

У жовтні «ЦЗВ» замовив їх у ТОВ «Крендлз» на третину відсотка дешевше – 122 509 грн./шт. А в червні 2016 р. залізничники замовляли їх у ТОВ «Арго» на чверть дешевше – по 98 434 грн./шт.

Ціна угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 129,78 млн грн.

Учасників було лише двоє – ТОВ «Крендлз» та ТОВ «Дніпрозалізничпостачання», причому вони не знижували ціну під час аукціону. Обидві дніпровські фірми вийшли на торги з продукцією ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» («ДнСЗ») Загіда Краснова. Вона розігрувалась на торгах «Укрзалізниці» і раніше, але дешевше. Найнижчі ціни 2015 р. були отримані на тендері, у якому брали участь два виробники – той же «ДнСЗ» і ТОВ «Трансінвест Холдинг» Ріната Ахметова.

Після того у 2016 р. тендер виграло ТОВ «Арго», яке підняло ціни у порівнянні з 2015 р. на 10-20%. По тій закупівлі НАБУ порушило кримінальне провадження. Детективи встановили, що «прокладка» виставила на торги продукцію «ДнСЗ» на 20% дорожче від ціни виробника.

За нинішнім лотом фірма «Крендлз» пропонувало на 0,2% нижчу ціну, але не надала забезпечення виконання договору в розмірі 1%, тож її пропозицію відхилили.

Засновниками «Дніпрозалізничпостачання» є колишній акціонер «ДнСЗ» Дмитро Абрамов та екс-засновник нині ліквідованого ТОВ «Торговий дім «Дніпропетровський стрілочний завод» Володимир Рева. «Дніпрозалізничпостачання» і сам завод виробник фігурували у кримінальній справі Генпрокуратури по закупівлі залізницею стрілочних переводів у 2014 р. Однак згодом безперешкодно продовжили брати участь у тендерах.

Кінцевими бенефіціарами «Крендлз» вказані Роман Бураков, Вікторія Анпілогова, Альоша Котова, Микола Красношлик, Олександр Величкін (відомий як менеджер корпорації «Веста»), Юрій Смик (відомий як начальник відділу МТЗ дирекції «Автотранспошта» УДП «Укртранспошта», раніше очолював ДП «Служба міжнародних автомобільних перевезень» та був заступником начальника головного управління будівництва та архітектури Дніпропетровської ОДА).

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