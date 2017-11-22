У Вовка готують Ахметову додаткові 10 мільярдів, світло в половині областей стане дорожчим за Європу

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує на своєму засіданні 23 листопада підвищити тариф теплової генерації на 25%, що змусить споживачів додатково заплатити за електроенергію наступного року 12,5 млрд грн.

Про це йдеться у зверненні «Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг» до президента Петра Порошенка з вимогою не допустити ухвалення рішення НКРЕКП.

Комісія планує підняти вартість вугілля в тарифах з $66 до $82,4 за тону. Також вартість фрахту (транспортування морем та перевалка у порту) вугілля з порту Роттердам (Нідерланди) до України регулятор планує збільшити на 28,5% до майже $19/т.

Враховуючи, що наступного року в Україні буде спалено близько 25 млн тон вугілля, таке підвищення дасть тепловій генерації  додатково $475, або понад 12,5 млрд. грн.

За даними Асоціації,  жодної тони вугілля в Україну з Роттердаму  не поставлялось, а сукупні поставки морем складають менше 5% від загального споживання вугілля.

Від підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу та бюджетних установ найбільше постраждають слаборозвинуті регіони України, у яких тарифи на електроенергію будуть вже вищими, аніж у багатьох країнах Європи. Мова йде про такі області: Луганська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська, Закарпатська, Житомирська, Тернопільська, Івано-Франківська, Донецька, Вінницька, Хмельницька.

Тариф для малого, середнього бізнесу та бюджетних установ там складатиме вже біля 2,5 грн за кВт-год без ПДВ.

Також це призведе до зменшення конкурентоспроможності таких регіонів, ріст цін на товари на послуги, де закладена вартість електроенергії, зокрема – тарифів на воду. Також внаслідок цього буде ще збільшено перехресне субсидіювання (різниця у тарифах для бізнесу, бюджету та населення).

Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

Також корупційною назвав схему «Роттердам+» генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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