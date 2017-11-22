Помічник Молотка дав 5 мільйонів на заставу для екс-голови госпсуду Сумщини, затриманому на хабарі

Помічник народного депутата від групи «Воля народу» Ігоря Молотка Андрій Комар дав 5 млн грн. голові Госпсуду Сумської області Олександру Коваленку для внесення застави надав. Про це йдеться у повідомленні в Єдиному держреєстрі декларацій, повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Молоток раніше був помічником екс-губернатора Сумщини Юрія Чмиря, коли той був нардепом.

За даними ЗМІ, підприємства з групи Молотка контролюють теплоенергетику Шостки Сумської області. Ці компанії зареєстровані на Комара.

Також цікаво, що у листопаді 2016 року саме госпсуд Сумської області визнав право власності ТОВ «Вант» Лтд, співзасновниками якого є батьков Молотка Федір Молоток, Лариса Комар і лондонська фірма «Ескамакс Інвестментс Лімітед», на цегляний будинок відпочинку площею 166 кв.м, який знаходиться у Собицькому лісництві Шосткинського району Сумської області.

Нагадаємо, 1 листопада голову Госпсуду Сумської області Олександра Коваленка затримали співробітники САП, НАБУ і СБУ за підозрою у проханні хабара, а саме – квартири у забудовника за нескасування рішення міськради по оренді.

2 листопада Коваленку було оголошено та вручено повідомлення про підозру.

5 листопада за заявою самого Коваленка він був звільнений з адмінпосади голови суду.

7 листопада Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді під вартою. Того ж дня САП і НАБУ звернулися до суду з клопотанням про обрання Коваленку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, встановивши альтернативу у розмірі 9,5 млн грн застави.

8 листопада суд призначив Коваленку 5 млн грн застави. При цьому на нього було покладено ряд обов’язків, однак без носіння електронного браслету.

Детальніше про кримінальне провадження стосовно судді О. Коваленка читайте у матеріалі «Сумський спрут».

Детальніше про те, як Коваленко реєструє майно на родичів чи довірених осіб, читайте тут.

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