Фукс є партнером Онищенка по викупу ошфорки з «общака Януковича», яку ГПУ секретно відібрала у НАБУ

Співвласниками кіпрської компанії «Quickpace Limited» є народний депутат Олександр Онищенко та російський бізнесмен Павло Фукс. Про це свідчать документи, які детективи НАБУ і прокурори САП вилучили під час обшуків по «газовій справі» навесні 2016 року.

За даними держреєстру судових рішень, під час обшуку за адресою по вул. Хрещатик, 27б було вилучено документи про продаж компанії «Quickpace Limited» восени 2015 року.

Продавцем виступала компанія «Prontoservus Limited», яка, за даними НАБУ, підконтрольна Сергію Арбузову. У складній схемі продажу «Квікпейсу» брали участь підконтрольні Фуксу офшори «Evermore Property Holdings Ltd» (Віргіни) та «Dorchester International Inc» (Невіс), а також підконтрольна Онищенку компанія «Fastilo Trading Ltd» (Кіпр).

У результаті угоди, активи «Quickpace Limited» мали бути розділені навпіл між «Fastilo Trading Ltd» і «Dorchester International Inc». Йдеться про $157,24 млн та 252 тис грн (сама ця сума була на рахунках на момент арешту) у вигляді грошей та ОВДП на рахунках в банках (Ощадбанк, Експобанк і Укрексімбанк).

За покупку компанії «Quickpace Limited» Онищенко і Фукс мали заплатити $29,6 млн, показують дані судового реєстру. Тобто у разі реалізації схеми зі зняття арешту з рахунків «Quickpace Limited», вони мали б отримати приблизно по $65 млн (це різниця між арештованими коштами та сумою викупу компанії у фірми Арбузова).

НАБУ встановило, що Онищенко і Фукс встановили контроль над Quickpace Limited ще у квітні 2015 року. А купівля-продаж компанії була завершена 6 жовтня того ж року.

24 травня 2016 року суд за клопотанням НАБУ наклав арешт на грошові кошти та облігації внутрішньої державної позики Quickpace Limited в трьох українських банках на суму $157,24 млн та 252 тис грн.

Зауважимо, що ці грошові кошти та ОВДП на той момент вже були арештовані Генпрокуратурою у так званій «справі Арбузова» про завдання збитків державі на 220 млн грн при створенні ТОВ «Банківське телебачення».

Це було відомо суду, який вказав, що «вірогідно, нові власники (Онищенко і Фукс – ред.) планують отримати рішення суду, відповідно до якого арешт з рахунків компанії «Quickpace Limited» буде знятий, оскільки компанія не буде мати зв’язку з Сергієм Арбузовим». Варто наголосити, що навесні 2014 року уповноважені особи від кірських компаній вже намагалися зняти у банках кошти т.зв. «общака Януковича».

У подальшому, а саме у листопаді 2016 року, вказані рахунки «Quickpace Limited» були повторно арештовані Генпрокуратурою у новому провадженні, зареєстрованому у жовтні 2016-го. У цьому провадженні розслідуються махінації з ОВДП, внаслідок яких у 2011-2013 рр державі було завдано збитки у розмірі 378,42 млн. грн, 159,85 млн. доларів США та 1,49 млрд. грн, 1,02 млрд. доларів США – у цінних паперах.

У березні 2017 року за вироком фіктивному екс-директору ТОВ «ГазУкраїна-20202» Аркадію Кашкіну, який було засекречено Генпрокуратурою, гроші з рахунків «Quickpace Limited разом із коштами інших компаній (ГПУ назвала ці гроші «общак Януковича і його оточення») були спецконфісковані до держбюджету. На сьогодні сім кіпрських компаній оскаржують вирок Кашкіну, вказуючи на незаконність спецконфіскації коштів.

У НАБУ наголошують, що детективи не знайшли жодного факту, який би вказував на зв’язок компанії «Quickpace Limited» та її арештованих активів із громадянином Кашкіним. Крім того, накладений судом у «газовій справі» арешт на кошти «Quickpace Limited» так і не був скасований. Відповідно до законодавства, ГПУ мала обов’язково домогтися скасування цього арешту.

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